بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
علماء روس يحققون رقما قياسيا عالميا في دقة الحوسبة الكمومية
علماء روس يحققون رقما قياسيا عالميا في دقة الحوسبة الكمومية
أفادت الخدمة الصحفية لمعهد ليبيديف للفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بأن علماء روس سجّلوا رقمًا قياسيًا عالميًا في دقة الحوسبة الكمومية، مشيرة إلى أن... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T12:18+0000
علماء روس يحققون رقما قياسيا عالميا في دقة الحوسبة الكمومية

12:18 GMT 18.09.2025
أفادت الخدمة الصحفية لمعهد ليبيديف للفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بأن علماء روس سجّلوا رقمًا قياسيًا عالميًا في دقة الحوسبة الكمومية، مشيرة إلى أن إنجازهم يوسّع قدرات الحواسيب الكمومية في حل المشكلات العملية.
وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية لمعهد ليبيديف للفيزياء: "في إطار خارطة طريق تطوير مجال الحوسبة الكمومية عالي التقنية، طبّق علماء من مشروع الكم الروسي أكبر خوارزمية كمية في العالم على الحواسيب الكمومية... ستتيح هذه الأساليب المقترحة حل مشكلات لم تكن الحواسيب الكمومية قادرة على الوصول إليها سابقًا".
وأضاف البيان: "وبفضل هذا التطوير، ستزداد دقة الحوسبة الكمومية بشكل ملحوظ في المشكلات العملية، بما في ذلك التحسين، واللوجستيات، والنمذجة الجزيئية. وقد تم إثبات هذا التحسن في الدقة تجريبيًا باستخدام مثال البحث في قاعدة بيانات غير مرتبة".
حاسوب كمومي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
مجتمع
بسعة 50 كيوبت... روسيا تكشف عن أول حاسوب كمومي روسي بالكامل
1 فبراير, 14:23 GMT
الخوارزمية الكمومية هي برنامج حاسوبي يحدد سلسلة من العمليات الحسابية على ناقلات المعلومات الكمومية (كيوبتات أو كيوديتات) لحل مسألة محددة.
وفي أجهزة الحوسبة الكلاسيكية، تحلل جميع المعلومات إلى بتات (0 أو 1)، بينما في الحوسبة الكمومية، أصغر وحدة معلومات هي بت كمي (كيوبت)، والذي يمكن أن يوجد في كلتا الحالتين (0 و1) في آنٍ واحد.
رسم توضيحي ثلاثي الأبعاد لحاسوب كمي أثناء العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
إنجازات روسية في الحوسبة الكمومية...خطوة كبيرة نحو المستقبل
22 نوفمبر 2024, 13:21 GMT
يزداد عدد الحالات التي يمكن أن يشغلها المعالج الكمومي بسرعة مع زيادة عدد الكيوبتات نظرًا لقدرته على ربطها معًا. تمكّن هذه الميزة أجهزة الكم من حل مشكلات حسابية متنوعة تتجاوز قدرات حتى أقوى الحواسيب الفائقة الكلاسيكية.
ويشمل ذلك تحديدًا نمذجة سلوك الجزيئات المعقدة لتطوير أدوية ومواد جديدة، ومعالجة المشكلات اللوجستية المعقدة، والعمل مع البيانات الضخمة، وغيرها الكثير. ويعتبر تطوير الحوسبة الكمومية أحد أسس الاستقلال التكنولوجي لروسيا حتى عام 2030.
"مصائد أيونات" مبتكرة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد قد تحدث ثورة في بناء الحواسب الكمومية
روسيا تطور تقنية جديدة للحصول على نقائص كمومية بدقة غير مسبوقة
