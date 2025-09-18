https://sarabic.ae/20250918/علماء-روس-يحققون-رقما-قياسيا-عالميا-في-دقة-الحوسبة-الكمومية-1104985457.html
وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية لمعهد ليبيديف للفيزياء: "في إطار خارطة طريق تطوير مجال الحوسبة الكمومية عالي التقنية، طبّق علماء من مشروع الكم الروسي أكبر خوارزمية كمية في العالم على الحواسيب الكمومية... ستتيح هذه الأساليب المقترحة حل مشكلات لم تكن الحواسيب الكمومية قادرة على الوصول إليها سابقًا".وأضاف البيان: "وبفضل هذا التطوير، ستزداد دقة الحوسبة الكمومية بشكل ملحوظ في المشكلات العملية، بما في ذلك التحسين، واللوجستيات، والنمذجة الجزيئية. وقد تم إثبات هذا التحسن في الدقة تجريبيًا باستخدام مثال البحث في قاعدة بيانات غير مرتبة".الخوارزمية الكمومية هي برنامج حاسوبي يحدد سلسلة من العمليات الحسابية على ناقلات المعلومات الكمومية (كيوبتات أو كيوديتات) لحل مسألة محددة.يزداد عدد الحالات التي يمكن أن يشغلها المعالج الكمومي بسرعة مع زيادة عدد الكيوبتات نظرًا لقدرته على ربطها معًا. تمكّن هذه الميزة أجهزة الكم من حل مشكلات حسابية متنوعة تتجاوز قدرات حتى أقوى الحواسيب الفائقة الكلاسيكية.ويشمل ذلك تحديدًا نمذجة سلوك الجزيئات المعقدة لتطوير أدوية ومواد جديدة، ومعالجة المشكلات اللوجستية المعقدة، والعمل مع البيانات الضخمة، وغيرها الكثير. ويعتبر تطوير الحوسبة الكمومية أحد أسس الاستقلال التكنولوجي لروسيا حتى عام 2030."مصائد أيونات" مبتكرة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد قد تحدث ثورة في بناء الحواسب الكموميةروسيا تطور تقنية جديدة للحصول على نقائص كمومية بدقة غير مسبوقة
علماء روس يحققون رقما قياسيا عالميا في دقة الحوسبة الكمومية
أفادت الخدمة الصحفية لمعهد ليبيديف للفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بأن علماء روس سجّلوا رقمًا قياسيًا عالميًا في دقة الحوسبة الكمومية، مشيرة إلى أن إنجازهم يوسّع قدرات الحواسيب الكمومية في حل المشكلات العملية.
وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية لمعهد ليبيديف للفيزياء: "في إطار خارطة طريق تطوير مجال الحوسبة الكمومية عالي التقنية، طبّق علماء من مشروع الكم الروسي أكبر خوارزمية كمية في العالم على الحواسيب الكمومية... ستتيح هذه الأساليب المقترحة حل مشكلات لم تكن الحواسيب الكمومية قادرة على الوصول إليها سابقًا".
وأضاف البيان: "وبفضل هذا التطوير، ستزداد دقة الحوسبة الكمومية بشكل ملحوظ في المشكلات العملية، بما في ذلك التحسين، واللوجستيات، والنمذجة الجزيئية. وقد تم إثبات هذا التحسن في الدقة تجريبيًا باستخدام مثال البحث في قاعدة بيانات غير مرتبة".
الخوارزمية الكمومية هي برنامج حاسوبي يحدد سلسلة من العمليات الحسابية على ناقلات المعلومات الكمومية
(كيوبتات أو كيوديتات) لحل مسألة محددة.
وفي أجهزة الحوسبة الكلاسيكية، تحلل جميع المعلومات إلى بتات (0 أو 1)، بينما في الحوسبة الكمومية، أصغر وحدة معلومات هي بت كمي (كيوبت)، والذي يمكن أن يوجد في كلتا الحالتين (0 و1) في آنٍ واحد.
22 نوفمبر 2024, 13:21 GMT
يزداد عدد الحالات التي يمكن أن يشغلها المعالج الكمومي
بسرعة مع زيادة عدد الكيوبتات نظرًا لقدرته على ربطها معًا. تمكّن هذه الميزة أجهزة الكم من حل مشكلات حسابية متنوعة تتجاوز قدرات حتى أقوى الحواسيب الفائقة الكلاسيكية.
ويشمل ذلك تحديدًا نمذجة سلوك الجزيئات المعقدة لتطوير أدوية ومواد جديدة، ومعالجة المشكلات اللوجستية المعقدة، والعمل مع البيانات الضخمة، وغيرها الكثير. ويعتبر تطوير الحوسبة الكمومية أحد أسس الاستقلال التكنولوجي لروسيا حتى عام 2030.