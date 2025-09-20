https://sarabic.ae/20250920/مدبولي-مصر-تستهدف-زيادة-الصادرات-إلى-140-مليار-دولار-بحلول-2030-1105064651.html
مدبولي: مصر تستهدف زيادة الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول 2030
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على قدرة بلاده على تجاوز حاجز الصادرات البالغ 140 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك خلال افتتاحه عدداً من المشروعات...
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092541049_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d2b80aff960b76ecae864313ddadf054.jpg
ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مدبولي تصريحاته خلال جولة تفقدية شملت افتتاح مشروعات تنموية وصناعية جديدة في المنطقة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث شهد الاحتفالية المقامة بهذه المناسبة.وأوضح رئيس الحكومة المصرية أن تحقيق هذا المستوى الطموح من الصادرات يعتمد بشكل أساسي على هذا النوع من المشروعات الصناعية، مشدداً على ضرورة الإسراع في تأهيل المناطق الصناعية وجذب المزيد من المستثمرين، مما سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.وأشار إلى أن الدولة تتطلع لأن يكون القطاع الصناعي قاطرة التنمية الشاملة للاقتصاد المصري، في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.ولفت رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي تم افتتاحها اليوم جاءت بعد إنشاء بنية تحتية متكاملة شملت محطات مياه وغاز وكهرباء وصرف صحي، بالإضافة إلى توفير شبكات اتصالات متطورة، مما يؤهل المنطقة لجذب استثمارات جديدة ويدعم بيئة الأعمال الصناعية.وفي وقت سابق، صرح وزير الاتصالات المصري، عمرو طلعت، أن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع صناعة أجهزة المحمول في مصر، مفصحا عن موعد بدء تصدير أجهزة المحمول المصرية بكميات كبيرة.ونوه طلعت في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا"، إلى وجود 14 مصنعًا لإنتاج الهواتف المحمولة، من بينها 4 من أكبر 5 علامات تجارية انتشارا في السوق المصري.وأفاد طلعت، بأن المصانع أنتجت العام الماضي نحو 3.5 مليون جهاز، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج بنهاية العام الحالي إلى 9 ملايين جهاز.
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على قدرة بلاده على تجاوز حاجز الصادرات البالغ 140 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك خلال افتتاحه عدداً من المشروعات الجديدة في منطقة القنطرة غرب الصناعية.
ونقلت صحيفة
"الشروق" المصرية عن مدبولي تصريحاته خلال جولة تفقدية شملت افتتاح مشروعات تنموية وصناعية جديدة في المنطقة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث شهد الاحتفالية المقامة بهذه المناسبة.
وأوضح رئيس الحكومة المصرية أن تحقيق هذا المستوى الطموح من الصادرات يعتمد بشكل أساسي على هذا النوع من المشروعات الصناعية، مشدداً على ضرورة الإسراع في تأهيل المناطق الصناعية وجذب المزيد من المستثمرين، مما سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.
وأشار إلى أن الدولة تتطلع لأن يكون القطاع الصناعي قاطرة التنمية الشاملة للاقتصاد المصري، في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي تم افتتاحها اليوم جاءت بعد إنشاء بنية تحتية متكاملة شملت محطات مياه وغاز وكهرباء وصرف صحي، بالإضافة إلى توفير شبكات اتصالات متطورة، مما يؤهل المنطقة لجذب استثمارات جديدة ويدعم بيئة الأعمال الصناعية.
وفي وقت سابق، صرح وزير الاتصالات المصري
، عمرو طلعت، أن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع صناعة أجهزة المحمول في مصر، مفصحا عن موعد بدء تصدير أجهزة المحمول المصرية بكميات كبيرة.
ونوه طلعت في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا"، إلى وجود 14 مصنعًا لإنتاج الهواتف المحمولة، من بينها 4 من أكبر 5 علامات تجارية انتشارا في السوق المصري.
وأفاد طلعت، بأن المصانع أنتجت العام الماضي نحو 3.5 مليون جهاز، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج بنهاية العام الحالي إلى 9 ملايين جهاز.