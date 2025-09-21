أوربان: الغرب لم يعد نموذجا يحتذى به

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250921/أوربان-الغرب-لم-يعد-نموذجا-يحتذى-به-1105095803.html
أوربان: الغرب لم يعد نموذجا يحتذى به
أوربان: الغرب لم يعد نموذجا يحتذى به
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن "الغرب لم يعد نموذجًا يُحتذى به، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة للاعتراف بذلك وشق طريقنا الخاص". 21.09.2025, سبوتنيك عربي
أوربان: الغرب لم يعد نموذجا يحتذى به

10:49 GMT 21.09.2025
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن "الغرب لم يعد نموذجًا يُحتذى به، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة للاعتراف بذلك وشق طريقنا الخاص".
وكتب أوربان عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن بحاجة إلى الشجاعة - الفكرية والسياسية والشخصية - للاعتراف بأن الغرب لم يعد نموذجًا يحتذى به وإظهار أن هناك طريقًا أفضل".

ووفقا لرئيس الوزراء المجري، فإن "الاتحاد الأوروبي على حافة الهاوية، فهناك الديون والهجرة والعنف والسياسات الفاشلة في كل مكان".

وأشار إلى أن "المجر ثابتة على موقفها، بلد بلا مهاجرين، ويدعم الأسرة، ويوفر الفرص للراغبين في العمل".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
أوربان يتوقع أن تكون الميزانية الأوروبية المقبلة الأخيرة إذا لم يحدث تغيير جذري
8 سبتمبر, 04:25 GMT
وكان أوربان، قد صرّح في وقت سابق، أن "استمرار الاتحاد الأوروبي في سياساته الاقتصادية الحالية يعني أن أيامه باتت معدودة، وأنه سينهار من تلقاء نفسه دون حاجة إلى الخروج منه"، مؤكدًا أن "الفترة المتاحة لإحداث تغييرات جذرية لا تتجاوز عامين إلى 3 أعوام"، محذرًا من أن "أوروبا ستنهار أمام أعين الجميع إذا لم يُستبدل الليبراليون في بروكسل بحكومات وطنية"، ومشيرًا إلى أن "تطهيرًا مشابهًا لما يجري في الولايات المتحدة بات ضروريًا".
وسبق لأوربان أن صرّح بأن "عصر هيمنة الحضارة الغربية الذي امتد لخمسمئة عام قد ولّى، وأن استراتيجية تغريب العالم بأسره قد فشلت، وأن مركز الاقتصاد العالمي قد انتقل إلى الشرق، وأن القرن المقبل سيكون قرن أوراسيًا". وبحسب قوله، فإن النظام العالمي الليبرالي قد انتهى، وأن الدول القادرة على تحقيق أقصى استفادة من نفسها ستستفيد من التغييرات، بينما من يفشل في الحفاظ على قيمه سيخسر.
برلمانية أوكرانية: دول أوروبا الشرقية ليست سعيدة باحتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
المجر: أوروبا تريد إطالة أمد الصراع في أوكرانيا لكننا نقاتل من أجل السلام
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة.
