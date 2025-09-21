https://sarabic.ae/20250921/أوربان-الغرب-لم-يعد-نموذجا-يحتذى-به-1105095803.html

أوربان: الغرب لم يعد نموذجا يحتذى به

أوربان: الغرب لم يعد نموذجا يحتذى به

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن "الغرب لم يعد نموذجًا يُحتذى به، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة للاعتراف بذلك وشق طريقنا الخاص". 21.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-21T10:49+0000

2025-09-21T10:49+0000

2025-09-21T10:49+0000

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

المجر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_11310d65a1a6cfee0af7cc886c249d97.jpg

وكتب أوربان عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن بحاجة إلى الشجاعة - الفكرية والسياسية والشخصية - للاعتراف بأن الغرب لم يعد نموذجًا يحتذى به وإظهار أن هناك طريقًا أفضل".وأشار إلى أن "المجر ثابتة على موقفها، بلد بلا مهاجرين، ويدعم الأسرة، ويوفر الفرص للراغبين في العمل".وسبق لأوربان أن صرّح بأن "عصر هيمنة الحضارة الغربية الذي امتد لخمسمئة عام قد ولّى، وأن استراتيجية تغريب العالم بأسره قد فشلت، وأن مركز الاقتصاد العالمي قد انتقل إلى الشرق، وأن القرن المقبل سيكون قرن أوراسيًا". وبحسب قوله، فإن النظام العالمي الليبرالي قد انتهى، وأن الدول القادرة على تحقيق أقصى استفادة من نفسها ستستفيد من التغييرات، بينما من يفشل في الحفاظ على قيمه سيخسر.برلمانية أوكرانية: دول أوروبا الشرقية ليست سعيدة باحتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبيالمجر: أوروبا تريد إطالة أمد الصراع في أوكرانيا لكننا نقاتل من أجل السلام

https://sarabic.ae/20250908/أوربان-يتوقع-أن-تكون-الميزانية-الأوروبية-المقبلة-الأخيرة-إذا-لم-يحدث-تغيير-جذري-1104606821.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر