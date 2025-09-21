https://sarabic.ae/20250921/أوربان-الغرب-لم-يعد-نموذجا-يحتذى-به-1105095803.html
أوربان: الغرب لم يعد نموذجا يحتذى به
أوربان: الغرب لم يعد نموذجا يحتذى به
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن "الغرب لم يعد نموذجًا يُحتذى به، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة للاعتراف بذلك وشق طريقنا الخاص".
وكتب أوربان عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن بحاجة إلى الشجاعة - الفكرية والسياسية والشخصية - للاعتراف بأن الغرب لم يعد نموذجًا يحتذى به وإظهار أن هناك طريقًا أفضل".وأشار إلى أن "المجر ثابتة على موقفها، بلد بلا مهاجرين، ويدعم الأسرة، ويوفر الفرص للراغبين في العمل".وسبق لأوربان أن صرّح بأن "عصر هيمنة الحضارة الغربية الذي امتد لخمسمئة عام قد ولّى، وأن استراتيجية تغريب العالم بأسره قد فشلت، وأن مركز الاقتصاد العالمي قد انتقل إلى الشرق، وأن القرن المقبل سيكون قرن أوراسيًا". وبحسب قوله، فإن النظام العالمي الليبرالي قد انتهى، وأن الدول القادرة على تحقيق أقصى استفادة من نفسها ستستفيد من التغييرات، بينما من يفشل في الحفاظ على قيمه سيخسر.
ووفقا لرئيس الوزراء المجري، فإن "الاتحاد الأوروبي على حافة الهاوية، فهناك الديون والهجرة والعنف والسياسات الفاشلة في كل مكان".
وكان أوربان، قد صرّح في وقت سابق، أن "استمرار الاتحاد الأوروبي في سياساته الاقتصادية الحالية يعني أن أيامه باتت معدودة، وأنه سينهار من تلقاء نفسه دون حاجة إلى الخروج منه"، مؤكدًا أن "الفترة المتاحة لإحداث تغييرات جذرية لا تتجاوز عامين إلى 3 أعوام"، محذرًا من أن "أوروبا ستنهار أمام أعين الجميع إذا لم يُستبدل الليبراليون في بروكسل بحكومات وطنية"، ومشيرًا إلى أن "تطهيرًا مشابهًا لما يجري في الولايات المتحدة بات ضروريًا".
وسبق لأوربان أن صرّح بأن "عصر هيمنة الحضارة الغربية الذي امتد لخمسمئة عام قد ولّى، وأن استراتيجية تغريب العالم بأسره قد فشلت، وأن مركز الاقتصاد العالمي قد انتقل إلى الشرق، وأن القرن المقبل سيكون قرن أوراسيًا". وبحسب قوله، فإن النظام العالمي الليبرالي قد انتهى، وأن الدول القادرة على تحقيق أقصى استفادة من نفسها ستستفيد من التغييرات، بينما من يفشل في الحفاظ على قيمه سيخسر.