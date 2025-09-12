برلمانية أوكرانية: دول أوروبا الشرقية ليست سعيدة باحتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
برلمانية أوكرانية: دول أوروبا الشرقية ليست سعيدة باحتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
برلمانية أوكرانية: دول أوروبا الشرقية ليست سعيدة باحتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
وأشارت البرلمانية الأوكرانية إلى أنه بسبب الإنفاق الكبير على الدفاع وإعادة الإعمار بعد الحرب، ستطلب أوكرانيا تأجيل أو تقليص مساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي مؤقتًا، والتي تعد جزءًا من ضريبة القيمة المضافة المحصلة ويتم حسابها على أساس الدخل القومي الإجمالي.وبيّنت بيدلاسا: "إن مساهمة أوكرانيا ستتكون من الرسوم الجمركية (تحتفظ الدول الأعضاء بنسبة 25% فقط من الرسوم الجمركية لأنفسها، وتحول 75% إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي)، وضريبة القيمة المضافة (0.3% من ضريبة القيمة المضافة المحصلة)، ومساهمة نقدية تتناسب مع حجم الدخل القومي الإجمالي".وكان أوربان قد صرّح في وقت سابق، بأن بروكسل ترغب في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، لكن القرار النهائي يعود للمجر.وكان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، قد صرح سابقا، بأنه لا يؤمن بقدرة أوكرانيا على استيفاء معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
برلمانية أوكرانية: دول أوروبا الشرقية ليست سعيدة باحتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أعربت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني، روكسولانا بيدلاسا، عن شكوك العديد من دول أوروبا الشرقية في فرص انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشارت البرلمانية الأوكرانية إلى أنه بسبب الإنفاق الكبير على الدفاع وإعادة الإعمار بعد الحرب، ستطلب أوكرانيا تأجيل أو تقليص مساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي مؤقتًا، والتي تعد جزءًا من ضريبة القيمة المضافة المحصلة ويتم حسابها على أساس الدخل القومي الإجمالي.

وكتبت بيدلاسا على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تسعون في المئة من ميزانية الاتحاد الأوروبي تُموّل من مساهمات الدول الأعضاء. وعندما تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، سنقدم نحن أيضًا مساهمات مماثلة. مع ذلك، وفي ظل النظام الحالي لتوزيع ميزانية الاتحاد الأوروبي، يُعتقد أن أوكرانيا ستكون متلقية صافية لأموال الاتحاد الأوروبي".

وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المجر: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يعني جر المجتمع الدولي بأسره إلى الصراع
8 سبتمبر, 11:26 GMT
وبيّنت بيدلاسا: "إن مساهمة أوكرانيا ستتكون من الرسوم الجمركية (تحتفظ الدول الأعضاء بنسبة 25% فقط من الرسوم الجمركية لأنفسها، وتحول 75% إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي)، وضريبة القيمة المضافة (0.3% من ضريبة القيمة المضافة المحصلة)، ومساهمة نقدية تتناسب مع حجم الدخل القومي الإجمالي".

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قبل قمة الاتحاد الأوروبي، بأنه لا يمكن اتخاذ قرار ذي قوة قانونية بشأن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لأن المجر لا تدعم انضمام كييف إليه، ويجب حل هذه المسألة بالإجماع.

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
أوربان لزيلينسكي: لا يمكن الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بالابتزاز والتفجيرات
26 أغسطس, 07:36 GMT
وكان أوربان قد صرّح في وقت سابق، بأن بروكسل ترغب في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، لكن القرار النهائي يعود للمجر.
وكان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، قد صرح سابقا، بأنه لا يؤمن بقدرة أوكرانيا على استيفاء معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
