برلمانية أوكرانية: دول أوروبا الشرقية ليست سعيدة باحتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
برلمانية أوكرانية: دول أوروبا الشرقية ليست سعيدة باحتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعربت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني، روكسولانا بيدلاسا، عن شكوك العديد من دول أوروبا الشرقية في فرص انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشارت البرلمانية الأوكرانية إلى أنه بسبب الإنفاق الكبير على الدفاع وإعادة الإعمار بعد الحرب، ستطلب أوكرانيا تأجيل أو تقليص مساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي مؤقتًا، والتي تعد جزءًا من ضريبة القيمة المضافة المحصلة ويتم حسابها على أساس الدخل القومي الإجمالي.وبيّنت بيدلاسا: "إن مساهمة أوكرانيا ستتكون من الرسوم الجمركية (تحتفظ الدول الأعضاء بنسبة 25% فقط من الرسوم الجمركية لأنفسها، وتحول 75% إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي)، وضريبة القيمة المضافة (0.3% من ضريبة القيمة المضافة المحصلة)، ومساهمة نقدية تتناسب مع حجم الدخل القومي الإجمالي".وكان أوربان قد صرّح في وقت سابق، بأن بروكسل ترغب في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، لكن القرار النهائي يعود للمجر.وكان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، قد صرح سابقا، بأنه لا يؤمن بقدرة أوكرانيا على استيفاء معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشارت البرلمانية الأوكرانية إلى أنه بسبب الإنفاق الكبير على الدفاع وإعادة الإعمار بعد الحرب، ستطلب أوكرانيا تأجيل أو تقليص مساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي مؤقتًا، والتي تعد جزءًا من ضريبة القيمة المضافة المحصلة ويتم حسابها على أساس الدخل القومي الإجمالي.
وكتبت بيدلاسا على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تسعون في المئة من ميزانية الاتحاد الأوروبي تُموّل من مساهمات الدول الأعضاء. وعندما تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، سنقدم نحن أيضًا مساهمات مماثلة. مع ذلك، وفي ظل النظام الحالي لتوزيع ميزانية الاتحاد الأوروبي، يُعتقد أن أوكرانيا ستكون متلقية صافية لأموال الاتحاد الأوروبي".
وبيّنت بيدلاسا: "إن مساهمة أوكرانيا
ستتكون من الرسوم الجمركية (تحتفظ الدول الأعضاء بنسبة 25% فقط من الرسوم الجمركية لأنفسها، وتحول 75% إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي)، وضريبة القيمة المضافة (0.3% من ضريبة القيمة المضافة المحصلة)، ومساهمة نقدية تتناسب مع حجم الدخل القومي الإجمالي".
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قبل قمة الاتحاد الأوروبي، بأنه لا يمكن اتخاذ قرار ذي قوة قانونية بشأن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لأن المجر لا تدعم انضمام كييف إليه، ويجب حل هذه المسألة بالإجماع.
وكان أوربان قد صرّح في وقت سابق، بأن بروكسل ترغب في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، لكن القرار النهائي يعود للمجر.
وكان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، قد صرح سابقا، بأنه لا يؤمن بقدرة أوكرانيا على استيفاء معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
