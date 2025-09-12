https://sarabic.ae/20250912/برلمانية-أوكرانية-دول-أوروبا-الشرقية-ليست-سعيدة-باحتمالات-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1104797712.html

برلمانية أوكرانية: دول أوروبا الشرقية ليست سعيدة باحتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أعربت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني، روكسولانا بيدلاسا، عن شكوك العديد من دول أوروبا الشرقية في فرص انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. 12.09.2025, سبوتنيك عربي

وأشارت البرلمانية الأوكرانية إلى أنه بسبب الإنفاق الكبير على الدفاع وإعادة الإعمار بعد الحرب، ستطلب أوكرانيا تأجيل أو تقليص مساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي مؤقتًا، والتي تعد جزءًا من ضريبة القيمة المضافة المحصلة ويتم حسابها على أساس الدخل القومي الإجمالي.وبيّنت بيدلاسا: "إن مساهمة أوكرانيا ستتكون من الرسوم الجمركية (تحتفظ الدول الأعضاء بنسبة 25% فقط من الرسوم الجمركية لأنفسها، وتحول 75% إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي)، وضريبة القيمة المضافة (0.3% من ضريبة القيمة المضافة المحصلة)، ومساهمة نقدية تتناسب مع حجم الدخل القومي الإجمالي".وكان أوربان قد صرّح في وقت سابق، بأن بروكسل ترغب في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، لكن القرار النهائي يعود للمجر.وكان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، قد صرح سابقا، بأنه لا يؤمن بقدرة أوكرانيا على استيفاء معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

