أول تعليق من "طالبان" على مطالبة ترامب بقاعدة "باغرام"
أول تعليق من "طالبان" على مطالبة ترامب بقاعدة "باغرام"
صرح مسؤول بارز في حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، بأن "حصول الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدة "باغرام" أشبه بالمستحيل". 21.09.2025
ونقلت قناة "العربية"، مساء اليوم الأحد، عن مسؤول بارز في الحركة الأفغانية، لم تذكر اسمه، أن "كلمة الفصل بشأن قاعدة "باغرام" تعود لزعيم طالبان".ويأتي تعليق المسوؤل الأفغاني، كأول رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخيرة حول قاعدة "باغرام" الجوية، التي تقع على بعد نحو 50 كيلومترا شمال العاصمة الأفغانية كابل.ولفت إلى أن معظم القادة في طالبان، "لا يأخذون كلام ترامب على محمل الجد، ويعتقدون أنها شبيهة بتصريحاته حول أوكرانيا وكندا وغيرها". وكان ترامب، قد أعلن الخميس الماضي، أن واشنطن تسعى لاستعادة قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان، منوّها إلى موقعها الاستراتيجي بالقرب من الصين.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
