أول تعليق من "طالبان" على مطالبة ترامب بقاعدة "باغرام"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250921/أول-تعليق-من-طالبان-على-مطالبة-ترامب-بقاعدة-باغرام-1105097204.html
أول تعليق من "طالبان" على مطالبة ترامب بقاعدة "باغرام"
أول تعليق من "طالبان" على مطالبة ترامب بقاعدة "باغرام"
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول بارز في حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، بأن "حصول الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدة "باغرام" أشبه بالمستحيل". 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T11:57+0000
2025-09-21T11:57+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101518/86/1015188609_0:152:3000:1840_1920x0_80_0_0_4d754c5a496a8f215f433cf194420091.jpg
ونقلت قناة "العربية"، مساء اليوم الأحد، عن مسؤول بارز في الحركة الأفغانية، لم تذكر اسمه، أن "كلمة الفصل بشأن قاعدة "باغرام" تعود لزعيم طالبان".ويأتي تعليق المسوؤل الأفغاني، كأول رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخيرة حول قاعدة "باغرام" الجوية، التي تقع على بعد نحو 50 كيلومترا شمال العاصمة الأفغانية كابل.ولفت إلى أن معظم القادة في طالبان، "لا يأخذون كلام ترامب على محمل الجد، ويعتقدون أنها شبيهة بتصريحاته حول أوكرانيا وكندا وغيرها". وكان ترامب، قد أعلن الخميس الماضي، أن واشنطن تسعى لاستعادة قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان، منوّها إلى موقعها الاستراتيجي بالقرب من الصين.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
https://sarabic.ae/20250920/ترامب-إذا-لم-تعد-أفغانستان-قاعدة-باغرام-إلى-الولايات-المتحدة-فستحدث-عواقب-وخيمة-1105081926.html
أخبار أفغانستان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101518/86/1015188609_172:0:2828:1992_1920x0_80_0_0_9eef239be447b4b6536d2bcf21dff6bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

أول تعليق من "طالبان" على مطالبة ترامب بقاعدة "باغرام"

11:57 GMT 21.09.2025
© Sputnik . Yevgeny Pakhomov / الانتقال إلى بنك الصورحركة "طالبان"
حركة طالبان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© Sputnik . Yevgeny Pakhomov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح مسؤول بارز في حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، بأن "حصول الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدة "باغرام" أشبه بالمستحيل".
ونقلت قناة "العربية"، مساء اليوم الأحد، عن مسؤول بارز في الحركة الأفغانية، لم تذكر اسمه، أن "كلمة الفصل بشأن قاعدة "باغرام" تعود لزعيم طالبان".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
ترامب يهدد أفغانستان: إذا لم تعد قاعدة "باغرام" إلينا فستحدث "عواقب وخيمة"
أمس, 21:42 GMT
ويأتي تعليق المسوؤل الأفغاني، كأول رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخيرة حول قاعدة "باغرام" الجوية، التي تقع على بعد نحو 50 كيلومترا شمال العاصمة الأفغانية كابل.
وأشار إلى أن "أمريكا تعهدت خلال اتفاق الدوحة بعدم استخدام القوة أو التهديد ضد سيادة أفغانستان"، منوّها إلى أنه "حتى لو قدمت إدارة ترامب وعودا اقتصادية وأمنية لبعض قادة طالبان بهدف استمالتهم، إلا أن كلمة الفصل تعود إلى زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده".
ولفت إلى أن معظم القادة في طالبان، "لا يأخذون كلام ترامب على محمل الجد، ويعتقدون أنها شبيهة بتصريحاته حول أوكرانيا وكندا وغيرها".
وكان ترامب، قد أعلن الخميس الماضي، أن واشنطن تسعى لاستعادة قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان، منوّها إلى موقعها الاستراتيجي بالقرب من الصين.
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала