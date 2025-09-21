https://sarabic.ae/20250921/الرئيس-الصربي-دول-الغرب-شعرت-بالقلق-إزاء-وصول-بيلاؤوسوف-إلى-بلغراد-1105084766.html
الرئيس الصربي: دول الغرب شعرت بالقلق إزاء وصول بيلاؤوسوف إلى بلغراد
الرئيس الصربي: دول الغرب شعرت بالقلق إزاء وصول بيلاؤوسوف إلى بلغراد
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن السفارات الغربية أعربت عن "قلقها" إزاء وصول وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف إلى بلغراد"، يوم أمس السبت، لحضور أكبر... 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T04:44+0000
2025-09-21T04:44+0000
2025-09-21T04:44+0000
روسيا
صربيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/0b/1070066662_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_262959bea02e53eb7f598906f8a2c487.jpg
وقال فوتشيتش في اجتماع لمجلس التعاون بين صربيا وجمهورية صرب البوسنة والهرسك: "عندما أفادت وسائل الإعلام بقدوم ضيوف مميزين إلى العرض العسكري في صربيا، وكانوا ضيوفًا من دول عربية، تلقينا اتصالات من جميع السفارات الغربية في بلغراد: هل صحيح أن وزير الدفاع الروسي سيزور صربيا؟ سيكون ذلك فضيحةً وأمرًا مُشينًا".وأكد الرئيس الصربي أنه سيواجه محادثات صعبة وغير سارة بشأن كوسوفو وميتوهيا وجمهورية صرب البوسنة في البوسنة والهرسك، خلال رحلته المقبلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وتابع الرئيس الصربي: "يجب أن نأخذ في الاعتبار الإحباط والعقد النفسية، التي يعاني منها (الغرب) حاليًا، لأنهم لا يستطيعون هزيمة الروس على الجبهات، ويجب أن يجدوا من يستطيع ذلك. أطلب منكم التأكد من ألا يتحول الأمر إلى الشعب الصربي مرة أخرى، كما حدث مرات عديدة، لأنه لن يذرف أحد دمعة واحدة علينا".وفقًا لوزارة الدفاع الصربية، شارك في العرض العسكري الذي أُقيم يوم أمس السبت، 10,000 عسكري، و2,500 قطعة سلاح و600 مركبة و70 طائرة و20 زورقًا مائيًا على نهر الدانوب. في بداية العرض، حمل الجنود العلم الوطني الصربي، بطول قياسي بلغ 300 متر، وأطلقوا تحية مدفعية.وأُقيم يوم أمس السبت، عرض عسكري بمناسبة يوم الوحدة والحرية والعلم الوطني الصربي، الموافق 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، أمام مجمع "بالاتا صربيا" الحكومي. وحضر العرض رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، وقائد الحرس الوطني في أوهايو العميد ماثيو وودروف، ووزراء دفاع روسيا والصين وفرنسا والمجر وأذربيجان وقبرص، وممثلون عن السلك الدبلوماسي.وزير الخارجية البولندي: لا نرى حاجة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسياالدفاع البيلاروسية: مناورات "الغرب-2025" تظهر مستوى عاليا من التفاعل بين الجيشين
https://sarabic.ae/20250914/إعلام-أمريكي-روسيا-أصبحت-إمبراطورية-الطائرات-المسيرة-1104837272.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/0b/1070066662_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_2174e2b9d0fdf1a97f66aca6775546a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, صربيا, العالم
الرئيس الصربي: دول الغرب شعرت بالقلق إزاء وصول بيلاؤوسوف إلى بلغراد
أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن السفارات الغربية أعربت عن "قلقها" إزاء وصول وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف إلى بلغراد"، يوم أمس السبت، لحضور أكبر عرض عسكري في السنوات الأخيرة، "قوة الوحدة"، وسعت للضغط على القيادة الصربية.
وقال فوتشيتش في اجتماع لمجلس التعاون بين صربيا وجمهورية صرب البوسنة والهرسك: "عندما أفادت وسائل الإعلام بقدوم ضيوف مميزين إلى العرض العسكري في صربيا، وكانوا ضيوفًا من دول عربية، تلقينا اتصالات من جميع السفارات الغربية في بلغراد: هل صحيح أن وزير الدفاع الروسي سيزور صربيا؟ سيكون ذلك فضيحةً وأمرًا مُشينًا".
وتابع: "لم يتخيلوا أن يكون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة). لم يكن يعلم بالأمر إلا أنا واثنان آخران، لم أُبلغ أحدًا. ولأنهم لم يكونوا على علم بأي شيء، اندلعت ضجة. ثم طلبت من (المستشارة) تانيا يوفيتش، أن تسمح لهم جميعًا بالاتصال بي، فتخلى نصفهم عن نيتهم في الشتائم والتهديد".
وأكد الرئيس الصربي أنه سيواجه محادثات صعبة وغير سارة بشأن كوسوفو وميتوهيا وجمهورية صرب البوسنة في البوسنة والهرسك، خلال رحلته المقبلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتابع الرئيس الصربي: "يجب أن نأخذ في الاعتبار الإحباط والعقد النفسية، التي يعاني منها (الغرب) حاليًا، لأنهم لا يستطيعون هزيمة الروس على الجبهات، ويجب أن يجدوا من يستطيع ذلك. أطلب منكم التأكد من ألا يتحول الأمر إلى الشعب الصربي مرة أخرى، كما حدث مرات عديدة، لأنه لن يذرف أحد دمعة واحدة علينا".
وأضاف فوتشيتش: "سيُعبّر الجميع بصوت عالٍ في مختلف وسائل الإعلام والمكبرات الصوتية، ولكن لن تُذرف دمعة واحدة علينا، السلطات الصربية متحدة وتدعم قيادة جمهورية صرب البوسنة والهرسك، على الرغم من اختلاف وجهات نظرها".
وفقًا لوزارة الدفاع الصربية، شارك في العرض العسكري الذي أُقيم يوم أمس السبت، 10,000 عسكري، و2,500 قطعة سلاح و600 مركبة و70 طائرة و20 زورقًا مائيًا على نهر الدانوب. في بداية العرض، حمل الجنود العلم الوطني الصربي، بطول قياسي بلغ 300 متر، وأطلقوا تحية مدفعية.
وأُقيم يوم أمس السبت، عرض عسكري بمناسبة يوم الوحدة والحرية والعلم الوطني الصربي، الموافق 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، أمام مجمع "بالاتا صربيا" الحكومي. وحضر العرض رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، وقائد الحرس الوطني في أوهايو العميد ماثيو وودروف، ووزراء دفاع روسيا والصين وفرنسا والمجر وأذربيجان وقبرص، وممثلون عن السلك الدبلوماسي.