لافروف: محاولات تعطيل مسابقة "إنترفيجن" الدولية باءت بالفشل

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن محاولات تعطيل مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية، بالضغط على المشاركين، باءت بالفشل. 21.09.2025

وقال لافروف للقناة الأولى الروسية: "لا أريد الكشف عن السر مرة أخرى، ولكن كانت هناك محاولات جادة لتعطيل هذه المسابقة من خلال الضغط الشديد على بعض المشاركين، وقد باءت هذه المحاولات بالفشل".وتابع: "حدث رائع يجمع كل من يريد مواكبة أحدث الاتجاهات والتطورات، وفي هذه الحالة الفن المتعدد الجنسيات والعابر للقارات".وأقيمت نهائيات "إنترفيجن"، أول مسابقة موسيقية دولية، أمس السبت في قاعة "لايف أرينا" في موسكو. فاز بها دوك فوك، من فيتنام، بينما حلّ الثلاثي "نوماد" من قيرغيزستان ثانيًا، والمغنية القطرية دانا المير، ثالثًا.وكان من المقرر في البداية مشاركة فنانين من 23 دولة في مسابقة "إنترفيجن"، ولكن في اللحظة الأخيرة، لم يتمكن الممثل الأمريكي فاسي، من المشاركة بسبب ضغوط سياسية من الحكومة الأسترالية. ومع ذلك، بقيت الولايات المتحدة مشاركة كاملة في المسابقة، حيث كان المغني الأمريكي جو لين تيرنر، عضوًا في لجنة التحكيم.و"إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية دولية تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".من موسكو إلى العالم... أبرز لقطات مسابقة "إنترفيجن" الدوليةالمشاركون العرب يشيدون بروعة تنظيم "إنترفيجن 2025".. فيديو

