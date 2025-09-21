https://sarabic.ae/20250921/لافروف-محاولات-تعطيل-مسابقة-إنترفيجن-الدولية-باءت-بالفشل-1105097402.html
لافروف: محاولات تعطيل مسابقة "إنترفيجن" الدولية باءت بالفشل
لافروف: محاولات تعطيل مسابقة "إنترفيجن" الدولية باءت بالفشل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن محاولات تعطيل مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية، بالضغط على المشاركين، باءت بالفشل. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T12:16+0000
2025-09-21T12:16+0000
2025-09-21T12:16+0000
روسيا
إنترفيجن 2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/15/1105089407_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d3509f0023188439a50202ccb40b8128.jpg
وقال لافروف للقناة الأولى الروسية: "لا أريد الكشف عن السر مرة أخرى، ولكن كانت هناك محاولات جادة لتعطيل هذه المسابقة من خلال الضغط الشديد على بعض المشاركين، وقد باءت هذه المحاولات بالفشل".وتابع: "حدث رائع يجمع كل من يريد مواكبة أحدث الاتجاهات والتطورات، وفي هذه الحالة الفن المتعدد الجنسيات والعابر للقارات".وأقيمت نهائيات "إنترفيجن"، أول مسابقة موسيقية دولية، أمس السبت في قاعة "لايف أرينا" في موسكو. فاز بها دوك فوك، من فيتنام، بينما حلّ الثلاثي "نوماد" من قيرغيزستان ثانيًا، والمغنية القطرية دانا المير، ثالثًا.وكان من المقرر في البداية مشاركة فنانين من 23 دولة في مسابقة "إنترفيجن"، ولكن في اللحظة الأخيرة، لم يتمكن الممثل الأمريكي فاسي، من المشاركة بسبب ضغوط سياسية من الحكومة الأسترالية. ومع ذلك، بقيت الولايات المتحدة مشاركة كاملة في المسابقة، حيث كان المغني الأمريكي جو لين تيرنر، عضوًا في لجنة التحكيم.و"إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية دولية تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".من موسكو إلى العالم... أبرز لقطات مسابقة "إنترفيجن" الدوليةالمشاركون العرب يشيدون بروعة تنظيم "إنترفيجن 2025".. فيديو
https://sarabic.ae/20250920/السعودية-تستضيف-النسخة-المقبلة-من-مسابقة-إنترفيجن-الدولية-للموسيقى-1105080558.html
https://sarabic.ae/20250920/بوتين-يوجه-رسالة-فيديو-خاصة-للضيوف-والمشاركين-في-مسابقة-إنترفيجن--فيديو-1105074653.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/15/1105089407_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3024fec833abdeb3014fdddbb5e50e14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, إنترفيجن 2025
لافروف: محاولات تعطيل مسابقة "إنترفيجن" الدولية باءت بالفشل
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن محاولات تعطيل مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية، بالضغط على المشاركين، باءت بالفشل.
وقال لافروف للقناة الأولى الروسية: "لا أريد الكشف عن السر مرة أخرى، ولكن كانت هناك محاولات جادة لتعطيل هذه المسابقة من خلال الضغط الشديد على بعض المشاركين، وقد باءت هذه المحاولات بالفشل".
وأشار لافروف إلى أنه وفي الوقت ذاته، ترحب موسكو باهتمام الدول الغربية والصحفيين بمسابقة "إنترفيجن".
وتابع: "حدث رائع يجمع كل من يريد مواكبة أحدث الاتجاهات والتطورات، وفي هذه الحالة الفن المتعدد الجنسيات والعابر للقارات".
وأقيمت نهائيات "إنترفيجن"، أول مسابقة موسيقية دولية، أمس السبت في قاعة "لايف أرينا" في موسكو. فاز بها دوك فوك، من فيتنام، بينما حلّ الثلاثي "نوماد" من قيرغيزستان ثانيًا، والمغنية القطرية دانا المير، ثالثًا.
قدّم ممثل روسيا، شامان، العرض التاسع، مؤديًا أغنية "برياما فسيردتسيه". وطلب من لجنة التحكيم عدم الحكم على أدائه، مُصرّحًا بأنه، وفقًا لقواعد الضيافة، ليس مُرشّحًا للفوز.
وكان من المقرر في البداية مشاركة فنانين من 23 دولة في مسابقة "إنترفيجن"، ولكن في اللحظة الأخيرة، لم يتمكن الممثل الأمريكي فاسي، من المشاركة بسبب ضغوط سياسية من الحكومة الأسترالية. ومع ذلك، بقيت الولايات المتحدة مشاركة كاملة في المسابقة، حيث كان المغني الأمريكي جو لين تيرنر، عضوًا في لجنة التحكيم.
و"إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية دولية تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".