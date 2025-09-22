https://sarabic.ae/20250922/إعلام-جرحى-إثر-انفجار-في-سوق-بمحافظة-أنطاليا-التركية--عاجل--1105128694.html
إعلام: جرحى إثر انفجار في سوق بمحافظة أنطاليا التركية
إعلام: جرحى إثر انفجار في سوق بمحافظة أنطاليا التركية
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، أنه وقع انفجار في سوق في منطقة ديمري في محافظة أنطاليا التركية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وذكرت تلك الوسائل أن "انفجارا قويا وقع بسوق جملة للفواكه والخضر في منطقة دمره عند الساعة الثالثة بعد الظهر، ولم يعرف سبب الانفجار حتى الآن".وأكد رئيس بلدية المدينة، فخري دوران، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في الحادث.
13:18 GMT 22.09.2025 (تم التحديث: 13:34 GMT 22.09.2025)
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، أنه وقع انفجار في سوق في منطقة ديمري في محافظة أنطاليا التركية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وذكرت تلك الوسائل أن "انفجارا قويا وقع بسوق جملة للفواكه والخضر في منطقة دمره عند الساعة الثالثة بعد الظهر، ولم يعرف سبب الانفجار حتى الآن".
وتابعت: "تم استدعاء المسعفين ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث بعد ورود تقارير عن وقوع إصابات".
وأكد رئيس بلدية المدينة، فخري دوران، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في الحادث.