الكرملين: بوتين يعتزم الإدلاء ببيان مهم خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيدلي بعدد من التصريحات المهمة خلال إحاطة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي.
وقال بيسكوف للصحفيين: "في منتصف النهار، بعد الساعة الثانية والنصف ظهرًا، نتوقع أن يعقد الرئيس اجتماعًا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. ستكون هذه إحاطة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".
وأضاف بيسكوف: "نتوقع أن يدلي الرئيس بعدد من التصريحات المهمة خلال إحاطة اليوم مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بعد الساعة الثانية والنصف ظهرًا".

وأشار بيسكوف إلى أن الاجتماعات الأخرى ستكون ذات طابع عملي ولن يتم الإفصاح عنها علنا.

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا الاتحادية، دميتري ميدفيديف، أنه لا ينبغي أن يكون لدى روسيا أي قواعد فيما يتعلق بالعدو، ويجب أن ينال العدو العقوبة الكاملة لإيذائه روسيا.
واقترح ميدفيديف نقل أسلحة إلى أعداء الغرب ردا على العقوبات المفروضة على روسيا، ونقل جميع أنواع الأسلحة الممكنة إلى "أعداء العالم الغربي"، واعتبر أن الولايات المتحدة وحلفاءها أعلنوا الحرب ضد روسيا دون قواعد، بحسب وصفه.
بوتين يوجه رسالة فيديو خاصة للضيوف والمشاركين في مسابقة "إنترفيجن" ... فيديو
مدفيديف: زيلينسكي محاصر وقد يقوم بأي استفزاز لتعطيل تسوية النزاع الأوكراني
