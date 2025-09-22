عربي
بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود وفقا لمعاهدة نيو ستارت لمدة عام واحد بعد 5 فبراير 2026
باحث: الناتو يستغل السوق السوداء في أفريقيا لتغذية النزاعات الداخلية وتمرير السلاح إلى أوكرانيا
باحث: الناتو يستغل السوق السوداء في أفريقيا لتغذية النزاعات الداخلية وتمرير السلاح إلى أوكرانيا
وأوضح صليبا في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الغرب بات يعتمد على دول صغيرة أو غارقة في الأزمات لتصنيع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بتكاليف منخفضة، بدلًا من إنتاجها في أوروبا، حيث تستغل السوق السوداء في أفريقيا لتغذية النزاعات الداخلية من جهة، وتمرير السلاح لاحقا إلى أوكرانيا من جهة أخرى".وشدد صليبا على أن "الغرب لم يعد يكتفي بازدواجية المعايير فقط، بل أصبح متعدد المعايير بما يتناسب مع مصالحه المتقلبة"، معتبرًا أن "الدول الأفريقية التي اختارت مسار الاعتماد على أمنها الذاتي وتنميتها الداخلية تحاول الإفلات من هذه الهيمنة، فيما تبقى الدول الضعيفة مثل السودان ساحة مفتوحة للتدخلات".وختم صليبا، بالقول إن "إفلاس حلف الناتو يدفعه إلى فتح جبهات موازية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، سعيًا لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا"، مؤكدًا أن "العقل الاستعماري الغربي لا يزال يقتات على تعميق الانقسامات الداخلية في الدول الضعيفة، ويواصل سطوته على مقدراتها من أجل الإبقاء على مصالحه المتداعية".ترامب: أوروبا هي من تمول إرسال الأسلحة إلى أوكرانياالبنتاغون: واشنطن توافق على بيع محتمل لصواريخ ومعدات عسكرية لكييف بقيمة 825 مليون دولار
حصري
حذر الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي بشارة صليبا، من خطورة ما يجري حول السودان، لا سيما المخطط المعقد الذي تقوده شركات تصنيع أسلحة من أذربيجان، بدعم من شركاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتزويد أوكرانيا بالسلاح عبر قنوات غير شرعية، مستفيدين من حالة الفوضى والانقسام، التي يعيشها السودان.
وأوضح صليبا في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الغرب بات يعتمد على دول صغيرة أو غارقة في الأزمات لتصنيع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بتكاليف منخفضة، بدلًا من إنتاجها في أوروبا، حيث تستغل السوق السوداء في أفريقيا لتغذية النزاعات الداخلية من جهة، وتمرير السلاح لاحقا إلى أوكرانيا من جهة أخرى".

وأشار صليبا إلى أن "دافع الضرائب الأوروبي يُضلل بالاعتقاد أن هذه الأسلحة مصنعة محليًا، في حين أنها تأتي من دول مضطربة تُستغل أزماتها الاقتصادية والأمنية".

طائرة نقل أمريكية تحمل أسلحة إلى إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
شركة أذربيجانية تستخدم متمردين من دولة أفريقية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة
12:04 GMT
وشدد صليبا على أن "الغرب لم يعد يكتفي بازدواجية المعايير فقط، بل أصبح متعدد المعايير بما يتناسب مع مصالحه المتقلبة"، معتبرًا أن "الدول الأفريقية التي اختارت مسار الاعتماد على أمنها الذاتي وتنميتها الداخلية تحاول الإفلات من هذه الهيمنة، فيما تبقى الدول الضعيفة مثل السودان ساحة مفتوحة للتدخلات".

ولفت إلى أن "أذربيجان نفسها تُستخدم في هذه الحلقة، ما يضعها في موقع الخاسر استراتيجيًا"، مضيفًا أن "علاقتها مع روسيا أهم وأكثر مردودية من الانخراط في المشاريع الدنيئة لتهريب السلاح".

وختم صليبا، بالقول إن "إفلاس حلف الناتو يدفعه إلى فتح جبهات موازية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، سعيًا لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا"، مؤكدًا أن "العقل الاستعماري الغربي لا يزال يقتات على تعميق الانقسامات الداخلية في الدول الضعيفة، ويواصل سطوته على مقدراتها من أجل الإبقاء على مصالحه المتداعية".
ترامب: أوروبا هي من تمول إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
البنتاغون: واشنطن توافق على بيع محتمل لصواريخ ومعدات عسكرية لكييف بقيمة 825 مليون دولار
