الرئيس البولندي يطالب بتعزير الوجود العسكري الأمريكي في بلاده

بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
تابعنا عبر
أعرب الرئيس البولندي كارول ناورونسكي، اليوم الثلاثاء، عن رغبة بلاده في نشر المزيد من القوات الأميريكية على أراضيها.
وقال ناورونسكي، في تصريحات لقناة "فوكس بيزنس" الأمريكية إن "الشعب البولندي يحب حقيقة أن القوات الأمريكية متمركزة في البلاد، ويود لو يرى الزيادة في عددهم".
وتابع الرئيس البولندي: "للمرة الأولى في تاريخ بولندا، لدينا الجنود الذين نرغب بهم، نريد أن نحصل على المزيد من القوات الأمريكية في بولندا".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
موسكو: روسيا ليست مهتمة بتصعيد التوترات مع بولندا
12 سبتمبر, 20:15 GMT

وتأتي هذه التصريحات في ظل مزاعم بولندية عن اختراق مزعوم لمسيرات روسية لأجواء البلاد، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وزعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يوم الأربعاء، أن طائرات مسيرة "شكّلت خطرًا" أسقطت فوق بولندا، ووصفها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في نفس اليوم، عدم وجود خطط لضرب أهداف على الأراضي البولندية، مشيرة إلى أن أقصى مدى طيران للطائرات الروسية المسيّرة المستخدمة في الضربة، والتي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية، لا يتجاوز 700 كيلومتر.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
بولندا: سقوط صاروخ من مقاتلة "إف-16" على منزل شرقي البلاد
17 سبتمبر, 21:44 GMT
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "في ليلة الأربعاء، شنّ الجيش الروسي هجومًا واسعًا على مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية في مناطق إيفانو فرانكيفسك، وخميلنيتسكي، وجيتومير، بالإضافة إلى فينيتسا ولفيف". وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحقيق أهداف الهجوم الواسع، ودمّرت جميع الأهداف المحددة.
وشددت الوزارة على أنه "لم تكن هناك أهداف مخطط لها لاستهداف الأراضي البولندية"، مؤكدة أنه "لا يتجاوز أقصى مدى طيران للطائرات المسيّرة الروسية المستخدمة في الضربة، والتي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية، 700 كيلومتر".
موسكو: الدفاع الروسية تفند خرافات وارسو المتعلقة بالاتهامات الموجهة لروسيا
