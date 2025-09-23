https://sarabic.ae/20250923/الرئيس-البولندي-يطالب-بتعزير-الوجود-العسكري-الأمريكي-في-بلاده-1105165825.html
الرئيس البولندي يطالب بتعزير الوجود العسكري الأمريكي في بلاده
الرئيس البولندي يطالب بتعزير الوجود العسكري الأمريكي في بلاده
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس البولندي كارول ناورونسكي، اليوم الثلاثاء، عن رغبة بلاده في نشر المزيد من القوات الأميريكية على أراضيها. 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T13:53+0000
2025-09-23T13:53+0000
2025-09-23T13:53+0000
بولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080049294_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_963280e668e73e42aad996c102746a2b.jpg
وقال ناورونسكي، في تصريحات لقناة "فوكس بيزنس" الأمريكية إن "الشعب البولندي يحب حقيقة أن القوات الأمريكية متمركزة في البلاد، ويود لو يرى الزيادة في عددهم".وتابع الرئيس البولندي: "للمرة الأولى في تاريخ بولندا، لدينا الجنود الذين نرغب بهم، نريد أن نحصل على المزيد من القوات الأمريكية في بولندا".وزعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يوم الأربعاء، أن طائرات مسيرة "شكّلت خطرًا" أسقطت فوق بولندا، ووصفها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "في ليلة الأربعاء، شنّ الجيش الروسي هجومًا واسعًا على مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية في مناطق إيفانو فرانكيفسك، وخميلنيتسكي، وجيتومير، بالإضافة إلى فينيتسا ولفيف". وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحقيق أهداف الهجوم الواسع، ودمّرت جميع الأهداف المحددة.وشددت الوزارة على أنه "لم تكن هناك أهداف مخطط لها لاستهداف الأراضي البولندية"، مؤكدة أنه "لا يتجاوز أقصى مدى طيران للطائرات المسيّرة الروسية المستخدمة في الضربة، والتي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية، 700 كيلومتر".موسكو: الدفاع الروسية تفند خرافات وارسو المتعلقة بالاتهامات الموجهة لروسيا
https://sarabic.ae/20250912/موسكو-روسيا-ليست-مهتمة-بتصعيد-التوترات-مع-بولندا--1104798010.html
https://sarabic.ae/20250917/بولندا-سقوط-صاروخ-من-مقاتلة-إف-16-على-منزل-في-شرق-البلاد-1104968104.html
بولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080049294_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_06b5c53fcf3103f156111d130edcc994.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية
بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس البولندي يطالب بتعزير الوجود العسكري الأمريكي في بلاده
أعرب الرئيس البولندي كارول ناورونسكي، اليوم الثلاثاء، عن رغبة بلاده في نشر المزيد من القوات الأميريكية على أراضيها.
وقال ناورونسكي، في تصريحات لقناة "فوكس بيزنس" الأمريكية إن "الشعب البولندي يحب حقيقة أن القوات الأمريكية متمركزة في البلاد، ويود لو يرى الزيادة في عددهم".
وتابع الرئيس البولندي: "للمرة الأولى في تاريخ بولندا، لدينا الجنود الذين نرغب بهم، نريد أن نحصل على المزيد من القوات الأمريكية في بولندا".
وتأتي هذه التصريحات في ظل مزاعم بولندية عن اختراق مزعوم لمسيرات روسية لأجواء البلاد، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وزعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يوم الأربعاء، أن طائرات مسيرة "شكّلت خطرًا" أسقطت فوق بولندا،
ووصفها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في نفس اليوم، عدم وجود خطط لضرب أهداف على الأراضي البولندية، مشيرة إلى أن أقصى مدى طيران للطائرات الروسية المسيّرة المستخدمة في الضربة، والتي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية، لا يتجاوز 700 كيلومتر.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "في ليلة الأربعاء، شنّ الجيش الروسي هجومًا واسعًا على مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية في مناطق إيفانو فرانكيفسك، وخميلنيتسكي، وجيتومير، بالإضافة إلى فينيتسا ولفيف". وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحقيق أهداف الهجوم الواسع، ودمّرت جميع الأهداف المحددة.
وشددت الوزارة على أنه "لم تكن هناك أهداف مخطط لها لاستهداف الأراضي البولندية"، مؤكدة أنه "لا يتجاوز أقصى مدى طيران للطائرات المسيّرة الروسية المستخدمة في الضربة، والتي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية، 700 كيلومتر".