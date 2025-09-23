https://sarabic.ae/20250923/الرئيس-البولندي-يطالب-بتعزير-الوجود-العسكري-الأمريكي-في-بلاده-1105165825.html

الرئيس البولندي يطالب بتعزير الوجود العسكري الأمريكي في بلاده

الرئيس البولندي يطالب بتعزير الوجود العسكري الأمريكي في بلاده

أعرب الرئيس البولندي كارول ناورونسكي، اليوم الثلاثاء، عن رغبة بلاده في نشر المزيد من القوات الأميريكية على أراضيها. 23.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال ناورونسكي، في تصريحات لقناة "فوكس بيزنس" الأمريكية إن "الشعب البولندي يحب حقيقة أن القوات الأمريكية متمركزة في البلاد، ويود لو يرى الزيادة في عددهم".وتابع الرئيس البولندي: "للمرة الأولى في تاريخ بولندا، لدينا الجنود الذين نرغب بهم، نريد أن نحصل على المزيد من القوات الأمريكية في بولندا".وزعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يوم الأربعاء، أن طائرات مسيرة "شكّلت خطرًا" أسقطت فوق بولندا، ووصفها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "في ليلة الأربعاء، شنّ الجيش الروسي هجومًا واسعًا على مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية في مناطق إيفانو فرانكيفسك، وخميلنيتسكي، وجيتومير، بالإضافة إلى فينيتسا ولفيف". وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحقيق أهداف الهجوم الواسع، ودمّرت جميع الأهداف المحددة.وشددت الوزارة على أنه "لم تكن هناك أهداف مخطط لها لاستهداف الأراضي البولندية"، مؤكدة أنه "لا يتجاوز أقصى مدى طيران للطائرات المسيّرة الروسية المستخدمة في الضربة، والتي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية، 700 كيلومتر".موسكو: الدفاع الروسية تفند خرافات وارسو المتعلقة بالاتهامات الموجهة لروسيا

