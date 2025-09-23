باحث في الشأن السوداني: هناك من يحاول إخراج الدول الأفريقية عن حيادها مستغلا ما تعانيه من حروب

عربي
بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250923/باحث-في-الشأن-السوداني-هناك-من-يحاول-إخراج-الدول-الأفريقية-عن-حيادها-مستغلا-ما-تعانيه-من-حروب--1105163552.html
باحث في الشأن السوداني: هناك من يحاول إخراج الدول الأفريقية عن حيادها مستغلا ما تعانيه من حروب
باحث في الشأن السوداني: هناك من يحاول إخراج الدول الأفريقية عن حيادها مستغلا ما تعانيه من حروب
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في الشأن السوداني ورئيس تحرير صحيفة "الحاكم نيوز"، السماني عوض الله، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، موقف السودان من إرسال أسلحة من أذربيجان الى... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T13:04+0000
2025-09-23T13:04+0000
أخبار السودان اليوم
أفريقيا
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
أذربيجان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097484888_0:262:3072:1989_1920x0_80_0_0_d6499f1ebe0ecb215b23c5da07d11aa4.jpg
وأشار الباحث إلى "جهود ومساع تبذل من دول عدة وجهات ذات نفوذ لإخراج دول القارة الأفريقية عن حيادها مستغلة ما تعانيه من حروب داخلية وأمراض وفقر وانعدام التوازن التنموي".وكشف عوض الله عن أن "هذه الدول ضعيفة أمام الاغراءات التي تحاول أن تقدمها الدول الصناعية الكبرى مثل أذربيجان"، مؤكدا أن "السودان لن يسمح بمرور أسلحة اذربيجانية إلى أوكرانيا عن طريقه"، قائلا إن "السودان حليف استراتيجي ولديه علاقات طيبة مع روسيا". واعتبر أن "أذربيجان تحاول أن تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع هذه الدول المصنعة للأسلحة واستخدامها لتمرير الأسلحة إلى أوكرانيا".وأكد عوض الله على "دعم السودان ومنذ وقت طويل لحركات التحرر وأن تكون القارة الأفريقية لها وزنها على المستوى الدولي والإقليمي لتستطيع الدفاع عن نفسها وتحافظ على سلامة وأمن واستقرار دولها"، مضيفا أن "السودان لا يدعم ولا يساند في إشعال الحروب، وهناك علاقات استراتيجية يريد المحافظة عليها مثل علاقته مع روسيا".باحث: الناتو يستغل السوق السوداء في أفريقيا لتغذية النزاعات الداخلية وتمرير السلاح إلى أوكرانيا السودان يكشف حقيقة اعتماد مشروع قرار أمريكي لتقييد نشاطه الدولي
https://sarabic.ae/20250922/شركة-أذربيجانية-تستخدم-متمردين-من-دولة-أفريقية-لتزويد-أوكرانيا-بالأسلحة--1105121530.html
أفريقيا
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097484888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ebef7ec3acb45b29c2c06726c00654a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, أفريقيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أذربيجان
أخبار السودان اليوم, أفريقيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أذربيجان

باحث في الشأن السوداني: هناك من يحاول إخراج الدول الأفريقية عن حيادها مستغلا ما تعانيه من حروب

13:04 GMT 23.09.2025
© AP Photoطائرة نقل أمريكية تحمل أسلحة إلى إسرائيل
طائرة نقل أمريكية تحمل أسلحة إلى إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
تناول الباحث في الشأن السوداني ورئيس تحرير صحيفة "الحاكم نيوز"، السماني عوض الله، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، موقف السودان من إرسال أسلحة من أذربيجان الى أوكرانيا عن طريقه.
وأشار الباحث إلى "جهود ومساع تبذل من دول عدة وجهات ذات نفوذ لإخراج دول القارة الأفريقية عن حيادها مستغلة ما تعانيه من حروب داخلية وأمراض وفقر وانعدام التوازن التنموي".
وكشف عوض الله عن أن "هذه الدول ضعيفة أمام الاغراءات التي تحاول أن تقدمها الدول الصناعية الكبرى مثل أذربيجان"، مؤكدا أن "السودان لن يسمح بمرور أسلحة اذربيجانية إلى أوكرانيا عن طريقه"، قائلا إن "السودان حليف استراتيجي ولديه علاقات طيبة مع روسيا".
ورجح أن "تستفيد هذه الدول من التمرد الموجود داخل السودان والدعم السريع لتمرير هذه الأسلحة"، مشيرا إلى أن "أذربيجان حليفة للدول التي تدعم أوكرانيا ومن الممكن أن تستغل بعض المحطات والشركات لتمرير الأسلحة عبرها".
طائرة نقل أمريكية تحمل أسلحة إلى إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
شركة أذربيجانية تستخدم متمردين من دولة أفريقية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة
أمس, 12:04 GMT
واعتبر أن "أذربيجان تحاول أن تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع هذه الدول المصنعة للأسلحة واستخدامها لتمرير الأسلحة إلى أوكرانيا".
وأكد عوض الله على "دعم السودان ومنذ وقت طويل لحركات التحرر وأن تكون القارة الأفريقية لها وزنها على المستوى الدولي والإقليمي لتستطيع الدفاع عن نفسها وتحافظ على سلامة وأمن واستقرار دولها"، مضيفا أن "السودان لا يدعم ولا يساند في إشعال الحروب، وهناك علاقات استراتيجية يريد المحافظة عليها مثل علاقته مع روسيا".
باحث: الناتو يستغل السوق السوداء في أفريقيا لتغذية النزاعات الداخلية وتمرير السلاح إلى أوكرانيا
السودان يكشف حقيقة اعتماد مشروع قرار أمريكي لتقييد نشاطه الدولي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала