باحث في الشأن السوداني: هناك من يحاول إخراج الدول الأفريقية عن حيادها مستغلا ما تعانيه من حروب
تناول الباحث في الشأن السوداني ورئيس تحرير صحيفة "الحاكم نيوز"، السماني عوض الله، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، موقف السودان من إرسال أسلحة من أذربيجان الى... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
وأشار الباحث إلى "جهود ومساع تبذل من دول عدة وجهات ذات نفوذ لإخراج دول القارة الأفريقية عن حيادها مستغلة ما تعانيه من حروب داخلية وأمراض وفقر وانعدام التوازن التنموي".وكشف عوض الله عن أن "هذه الدول ضعيفة أمام الاغراءات التي تحاول أن تقدمها الدول الصناعية الكبرى مثل أذربيجان"، مؤكدا أن "السودان لن يسمح بمرور أسلحة اذربيجانية إلى أوكرانيا عن طريقه"، قائلا إن "السودان حليف استراتيجي ولديه علاقات طيبة مع روسيا". واعتبر أن "أذربيجان تحاول أن تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع هذه الدول المصنعة للأسلحة واستخدامها لتمرير الأسلحة إلى أوكرانيا".وأكد عوض الله على "دعم السودان ومنذ وقت طويل لحركات التحرر وأن تكون القارة الأفريقية لها وزنها على المستوى الدولي والإقليمي لتستطيع الدفاع عن نفسها وتحافظ على سلامة وأمن واستقرار دولها"، مضيفا أن "السودان لا يدعم ولا يساند في إشعال الحروب، وهناك علاقات استراتيجية يريد المحافظة عليها مثل علاقته مع روسيا".باحث: الناتو يستغل السوق السوداء في أفريقيا لتغذية النزاعات الداخلية وتمرير السلاح إلى أوكرانيا السودان يكشف حقيقة اعتماد مشروع قرار أمريكي لتقييد نشاطه الدولي
باحث في الشأن السوداني: هناك من يحاول إخراج الدول الأفريقية عن حيادها مستغلا ما تعانيه من حروب
تناول الباحث في الشأن السوداني ورئيس تحرير صحيفة "الحاكم نيوز"، السماني عوض الله، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، موقف السودان من إرسال أسلحة من أذربيجان الى أوكرانيا عن طريقه.
وأشار الباحث إلى "جهود ومساع تبذل من دول عدة وجهات ذات نفوذ لإخراج دول القارة الأفريقية عن حيادها مستغلة ما تعانيه من حروب داخلية وأمراض وفقر وانعدام التوازن التنموي".
وكشف عوض الله عن أن "هذه الدول ضعيفة أمام الاغراءات التي تحاول أن تقدمها الدول الصناعية الكبرى مثل أذربيجان"، مؤكدا أن "السودان لن يسمح بمرور أسلحة اذربيجانية إلى أوكرانيا عن طريقه"، قائلا إن "السودان حليف استراتيجي ولديه علاقات طيبة مع روسيا".
ورجح أن "تستفيد هذه الدول من التمرد الموجود داخل السودان والدعم السريع لتمرير هذه الأسلحة"، مشيرا إلى أن "أذربيجان حليفة للدول التي تدعم أوكرانيا ومن الممكن أن تستغل بعض المحطات والشركات لتمرير الأسلحة عبرها".
واعتبر أن "أذربيجان تحاول أن تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع هذه الدول المصنعة للأسلحة واستخدامها لتمرير الأسلحة إلى أوكرانيا".
وأكد عوض الله على "دعم السودان ومنذ وقت طويل لحركات التحرر وأن تكون القارة الأفريقية لها وزنها على المستوى الدولي والإقليمي لتستطيع الدفاع عن نفسها وتحافظ على سلامة وأمن واستقرار دولها"، مضيفا أن "السودان لا يدعم ولا يساند في إشعال الحروب، وهناك علاقات استراتيجية يريد المحافظة عليها مثل علاقته مع روسيا".