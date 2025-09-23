https://sarabic.ae/20250923/بزشكيان-جهود-الحساد-لإثارة-الفتنة-بين-الدول-الإسلامية-لن-تنجح-1105153140.html
بزشكيان: جهود الحساد لإثارة الفتنة بين الدول الإسلامية لن تنجح
بزشكيان: جهود الحساد لإثارة الفتنة بين الدول الإسلامية لن تنجح
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن العزم والإرادة الموجودة لدى قادة العالم الإسلامي، وكذلك كبار المسؤولين في إيران وأذربيجان، لتوسيع التفاعلات والتعاون،... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T08:35+0000
2025-09-23T08:35+0000
2025-09-23T08:35+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096858173_0:0:1820:1025_1920x0_80_0_0_7a5cfbc169b2fe9c7c4f2789c13743a9.jpg
ونقلت وكالة "إرنا" عن بزشكيان، قوله بأن "جهود الحساد لإثارة الفتنة والانقسام بين الدول الإسلامية وعدم تكوين علاقات مثمرة في المنطقة، خاصة بين إيران وجمهورية أذربيجان، لن تنجح".أدلى بزشكيان بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع وفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان شاهين مصطفاييف، الذي يزور طهران.وصف بزشكيان العلاقات بين البلدين بالأخوية، القائمة على القواسم الثقافية والدينية العميقة بين الحكومات والشعوب، وغير القابلة للانفصال، قائلاً: "نحن مهتمون بتوسيع هذه العلاقات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ولا توجد عقبات في طريق تطوير التفاعلات والتعاون بين البلدين".وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة لجمهورية أذربيجان والاجتماعات والاتفاقيات الإيجابية والبناءة بين كبار المسؤولين في البلدين، أضاف الرئيس: "نعتقد أنه إذا تم استخدام القدرات المتنوعة والكبيرة الموجودة في إيران وجمهورية أذربيجان لتوسيع التعاون، فإن ذلك سيضمن أقصى فوائد للبلدين والشعبين الصديقين والأخوين".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقّع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين السعودي والباكستاني وقّعا على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، وهو ما يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين قيادتي البلدين.وأكدت أن الاتفاقية المشتركة تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقتهما الثنائية التاريخية وإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
https://sarabic.ae/20250922/الولايات-المتحدة-تفرض-قيودا-على-تحركات-وفد-إيران-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105146075.html
https://sarabic.ae/20250922/بزشكيان-إيران-تتوقع-من-الصين-تنفيذ-مبادرة-الحوكمة-العالمية-عمليا-1105114075.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096858173_204:0:1820:1212_1920x0_80_0_0_2377ca5f7f53a220b78d8c58b401e833.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
بزشكيان: جهود الحساد لإثارة الفتنة بين الدول الإسلامية لن تنجح
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن العزم والإرادة الموجودة لدى قادة العالم الإسلامي، وكذلك كبار المسؤولين في إيران وأذربيجان، لتوسيع التفاعلات والتعاون، ستمنع جهود الحساد من النجاح.
ونقلت وكالة
"إرنا" عن بزشكيان، قوله بأن "جهود الحساد لإثارة الفتنة والانقسام بين الدول الإسلامية وعدم تكوين علاقات مثمرة في المنطقة، خاصة بين إيران وجمهورية أذربيجان، لن تنجح".
أدلى بزشكيان بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع وفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان شاهين مصطفاييف، الذي يزور طهران.
وصف بزشكيان العلاقات بين البلدين بالأخوية، القائمة على القواسم الثقافية والدينية العميقة بين الحكومات والشعوب، وغير القابلة للانفصال، قائلاً: "نحن مهتمون بتوسيع هذه العلاقات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ولا توجد عقبات في طريق تطوير التفاعلات والتعاون بين البلدين".
وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة لجمهورية أذربيجان والاجتماعات والاتفاقيات الإيجابية والبناءة بين كبار المسؤولين في البلدين، أضاف الرئيس: "نعتقد أنه إذا تم استخدام القدرات المتنوعة والكبيرة الموجودة في إيران وجمهورية أذربيجان لتوسيع التعاون، فإن ذلك سيضمن أقصى فوائد للبلدين والشعبين الصديقين والأخوين".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقّع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك.
وذكرت وكالة
الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين السعودي والباكستاني وقّعا على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، وهو ما يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين قيادتي البلدين.
وأكدت أن الاتفاقية المشتركة تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقتهما الثنائية التاريخية وإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.