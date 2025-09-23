بزشكيان: جهود الحساد لإثارة الفتنة بين الدول الإسلامية لن تنجح

عربي
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن العزم والإرادة الموجودة لدى قادة العالم الإسلامي، وكذلك كبار المسؤولين في إيران وأذربيجان، لتوسيع التفاعلات والتعاون، ستمنع جهود الحساد من النجاح.
ونقلت وكالة "إرنا" عن بزشكيان، قوله بأن "جهود الحساد لإثارة الفتنة والانقسام بين الدول الإسلامية وعدم تكوين علاقات مثمرة في المنطقة، خاصة بين إيران وجمهورية أذربيجان، لن تنجح".
أدلى بزشكيان بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع وفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان شاهين مصطفاييف، الذي يزور طهران.
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
أمريكا تفرض قيودا على تحركات وفد إيران المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أمس, 21:35 GMT
وصف بزشكيان العلاقات بين البلدين بالأخوية، القائمة على القواسم الثقافية والدينية العميقة بين الحكومات والشعوب، وغير القابلة للانفصال، قائلاً: "نحن مهتمون بتوسيع هذه العلاقات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ولا توجد عقبات في طريق تطوير التفاعلات والتعاون بين البلدين".
وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة لجمهورية أذربيجان والاجتماعات والاتفاقيات الإيجابية والبناءة بين كبار المسؤولين في البلدين، أضاف الرئيس: "نعتقد أنه إذا تم استخدام القدرات المتنوعة والكبيرة الموجودة في إيران وجمهورية أذربيجان لتوسيع التعاون، فإن ذلك سيضمن أقصى فوائد للبلدين والشعبين الصديقين والأخوين".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
بزشكيان: إيران تتوقع من الصين تنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية عمليا
أمس, 06:38 GMT
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقّع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين السعودي والباكستاني وقّعا على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، وهو ما يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين قيادتي البلدين.
وأكدت أن الاتفاقية المشتركة تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقتهما الثنائية التاريخية وإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
