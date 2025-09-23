عربي
سيارتو: نجاح التسوية في أوكرانيا يعتمد على توصل روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق
سيارتو: نجاح التسوية في أوكرانيا يعتمد على توصل روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن نجاح التسوية الأوكرانية يعتمد على قدرة موسكو وواشنطن على التوصل إلى اتفاق.
وقال سيارتو في تصريح صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن نجاح التسوية الأوكرانية يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت روسيا والولايات المتحدة تستطيعان التوصل إلى اتفاق كبير".وكتب سيارتو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "أستطيع أن أقول براحة بال إن كييف تتحمل المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في العلاقات بين المجر وأوكرانيا، على مدى السنوات العشر الماضية. مع الأسف، لا يمكن استبعاد احتمال تدهورها أكثر، لكن هناك أمر واحد مؤكد لا يقبل الشك، نحن مهتمون بعلاقات جيدة مع جميع الدول المجاورة، بما فيها أوكرانيا".وقال سيارتو، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية النمساوية بياتة ماينل رايزينجر، ردًا على سؤال حول كيفية سير زيارة الوفد الأوكراني لبلاده: "أشار الجانب المجري، خلال المفاوضات، إلى أن الهجمات على خط أنابيب "دروجبا" النفطي، تسبب بأضرار ليس لروسيا، بل للمجر، وهدد إمدادات الطاقة ليس لروسيا، بل للمجر". ودعا سيارتو، نظام كييف إلى الكف عن تهديد بودابست ومهاجمة البنية التحتية الحيوية لإمدادات الطاقة في البلاد، وهو ما تعتبره السلطات المجرية اعتداءً على سيادتها.
https://sarabic.ae/20250910/سيارتو-هجوم-أوكرانيا-على-خط-أنابيب-دروجبا-النفطي-يضر-بالمجر-وسلوفاكيا-وليس-روسيا-1104713564.html
https://sarabic.ae/20250821/سيارتو-الاتحاد-الأوروبي-ليس-تحالفا-عسكريا-لتقديم-ضمانات-أمنية-لأوكرانيا-1103981789.html
صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن نجاح التسوية الأوكرانية يعتمد على قدرة موسكو وواشنطن على التوصل إلى اتفاق.
وقال سيارتو في تصريح صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن نجاح التسوية الأوكرانية يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت روسيا والولايات المتحدة تستطيعان التوصل إلى اتفاق كبير".
وكان سيارتو، قد بيّن في وقت سابق من الشهر الحالي، أن العلاقات المجرية الأوكرانية قد تزداد سوءًا، وأن كييف تتحمل المسؤولية عن ذلك.
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
سيارتو: هجوم أوكرانيا على خط أنابيب "دروجبا" النفطي يضر بالمجر وسلوفاكيا وليس روسيا
10 سبتمبر, 18:41 GMT
وكتب سيارتو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "أستطيع أن أقول براحة بال إن كييف تتحمل المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في العلاقات بين المجر وأوكرانيا، على مدى السنوات العشر الماضية. مع الأسف، لا يمكن استبعاد احتمال تدهورها أكثر، لكن هناك أمر واحد مؤكد لا يقبل الشك، نحن مهتمون بعلاقات جيدة مع جميع الدول المجاورة، بما فيها أوكرانيا".

وأوضح سيارتو أن "المجر مستعدة لتحسين العلاقات مع أوكرانيا، لكن هذا يعتمد حصريا على كييف".

وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
سيارتو: الاتحاد الأوروبي ليس تحالفا عسكريا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
21 أغسطس, 09:27 GMT
وقال سيارتو، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية النمساوية بياتة ماينل رايزينجر، ردًا على سؤال حول كيفية سير زيارة الوفد الأوكراني لبلاده: "أشار الجانب المجري، خلال المفاوضات، إلى أن الهجمات على خط أنابيب "دروجبا" النفطي، تسبب بأضرار ليس لروسيا، بل للمجر، وهدد إمدادات الطاقة ليس لروسيا، بل للمجر".
يذكر أنه، وخلال الشهر الماضي، انخرطت أوكرانيا والمجر في خلافات دبلوماسية بشأن ضربات القوات المسلحة الأوكرانية لخط أنابيب "دروجبا" النفطي، الذي يزود المجر بالنفط من روسيا.
ودعا سيارتو، نظام كييف إلى الكف عن تهديد بودابست ومهاجمة البنية التحتية الحيوية لإمدادات الطاقة في البلاد، وهو ما تعتبره السلطات المجرية اعتداءً على سيادتها.
