23.09.2025
وقال سيارتو في تصريح صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن نجاح التسوية الأوكرانية يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت روسيا والولايات المتحدة تستطيعان التوصل إلى اتفاق كبير".وكتب سيارتو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "أستطيع أن أقول براحة بال إن كييف تتحمل المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في العلاقات بين المجر وأوكرانيا، على مدى السنوات العشر الماضية. مع الأسف، لا يمكن استبعاد احتمال تدهورها أكثر، لكن هناك أمر واحد مؤكد لا يقبل الشك، نحن مهتمون بعلاقات جيدة مع جميع الدول المجاورة، بما فيها أوكرانيا".وقال سيارتو، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية النمساوية بياتة ماينل رايزينجر، ردًا على سؤال حول كيفية سير زيارة الوفد الأوكراني لبلاده: "أشار الجانب المجري، خلال المفاوضات، إلى أن الهجمات على خط أنابيب "دروجبا" النفطي، تسبب بأضرار ليس لروسيا، بل للمجر، وهدد إمدادات الطاقة ليس لروسيا، بل للمجر". ودعا سيارتو، نظام كييف إلى الكف عن تهديد بودابست ومهاجمة البنية التحتية الحيوية لإمدادات الطاقة في البلاد، وهو ما تعتبره السلطات المجرية اعتداءً على سيادتها.
