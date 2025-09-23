https://sarabic.ae/20250923/وزارة-الصحة-في-غزة-أيام-قليلة-تفصلنا-عن-توقف-المستشفيات-نتيجة-نفاد-الوقود-1105151922.html

وزارة الصحة في غزة: أيام قليلة تفصلنا عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود

وأوضحت صحة غزة، في بيان لها، أن هناك "أيام قليلة تفصلنا عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود من المستشفيات"، مؤكدة أن هناك "أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية، ما يعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق".وأضاف البيان أن "الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف إمدادات الوقود"، مجددا النداء العاجل إلى جميع الجهات المعنية بالتدخل لضمان تعزيز أرصدة الوقود في المستشفيات لتجنب كارثة لا يمكن توقع نتائجها.وشهد قطاع غزة، أمس الاثنين، تصعيدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق سكنية ومدنية في مدينة غزة ووسط القطاع.وأفادت وكالة "صفا" بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة شرقي مدينة دير البلح، ما أدى إلى إصابات وأضرار مادية في المنازل المجاورة.وأكدت الوكالة وقوع سلسلة غارات جوية إسرائيلية في محيط جامعة القدس المفتوحة في حي النصر شمال غربي مدينة غزة.كما سجلت متابعة للوكالة إطلاق نار كثيف من آليات الجيش الإسرائيلي قرب المستشفى الأردني في حي تل الهوا غربي مدينة غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز جميع جبهات القتال، استعدادًا لعطلة رأس السنة العبرية، وذلك بناء على تقييم الوضع على جبهات عدة.ووفقا لبيان له، سيتم تأهب عشرات السرايا لتدريب مقاتلين من مختلف وحدات الجيش على مهام دفاعية وهجومية في مختلف القطاعات.وأشار الجيش الإسرائيلي، في بيانه، إلى أنه سيعزز قواته البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى جميع الأنظمة القتالية، في مختلف أنحاء البلاد لضمان الجاهزية الكاملة خلال الفترة المقبلة.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما شنت غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

