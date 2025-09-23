https://sarabic.ae/20250923/وزير-الخارجية-السلوفاكي-تحقيق-السلام-في-أوكرانيا-قضية-مهمة-لبلادنا-1105174930.html
وزير الخارجية السلوفاكي: تحقيق السلام في أوكرانيا قضية مهمة لبلادنا
وزير الخارجية السلوفاكي: تحقيق السلام في أوكرانيا قضية مهمة لبلادنا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار، اليوم الثلاثاء، أن حل النزاع الأوكراني قضية بالغة الأهمية لبلاده. 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T16:31+0000
2025-09-23T16:31+0000
2025-09-23T16:31+0000
سلوفاكيا
سلوفاكيا
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093006841_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6d741b14b6f92fb0c7c83070962b0482.jpg
وقال بلانار في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أيضا، يتعلق الأمر بالسلام، لأن هذه قضية بالغة الأهمية لجمهورية سلوفاكيا".وأضاف بلانار ردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتم مناقشة الصراع الأوكراني وإمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا: "سنناقش كل ما هو أهم لسياستنا المدنية في جمهورية سلوفاكيا".وأضاف فيتسو: "لن تنشر سلوفاكيا أي قوات عسكرية على أراضي أوكرانيا، ومع ذلك، فإن سلوفاكيا مهمة من الناحية اللوجستية، لذا، إذا استطعنا تقديم المساعدة اللوجستية في إطار هذه الضمانات الأمنية، فنحن مستعدون".
https://sarabic.ae/20250910/سيارتو-هجوم-أوكرانيا-على-خط-أنابيب-دروجبا-النفطي-يضر-بالمجر-وسلوفاكيا-وليس-روسيا-1104713564.html
سلوفاكيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093006841_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_84e4a6cec3c710299eab216f11d89c86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سلوفاكيا, سلوفاكيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
سلوفاكيا, سلوفاكيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية السلوفاكي: تحقيق السلام في أوكرانيا قضية مهمة لبلادنا
حصري
أكد وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار، اليوم الثلاثاء، أن حل النزاع الأوكراني قضية بالغة الأهمية لبلاده.
وقال بلانار في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أيضا، يتعلق الأمر بالسلام، لأن هذه قضية بالغة الأهمية لجمهورية سلوفاكيا".
وأشار بلانار إلى أنه سيناقش التسوية في أوكرانيا وإمدادات الطاقة الروسية خلال اجتماع مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف بلانار ردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتم مناقشة الصراع الأوكراني وإمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا: "سنناقش كل ما هو أهم لسياستنا المدنية في جمهورية سلوفاكيا".
وصرح رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، بأن سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية، لكنها مستعدة لتقديم المساعدة اللوجستية.
وأضاف فيتسو: "لن تنشر سلوفاكيا أي قوات عسكرية على أراضي أوكرانيا، ومع ذلك، فإن سلوفاكيا مهمة من الناحية اللوجستية، لذا، إذا استطعنا تقديم المساعدة اللوجستية في إطار هذه الضمانات الأمنية، فنحن مستعدون".