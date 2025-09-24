عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أستاذ في القانون الدولي: تسييس عمل الجنائية الدولية منذ البداية أثار الشكوك حول قدرتها على الاستمرار
أستاذ في القانون الدولي: تسييس عمل الجنائية الدولية منذ البداية أثار الشكوك حول قدرتها على الاستمرار
سبوتنيك عربي
تناول الأستاذ في القانون الدولي والخبير السابق لدى المنظمات الدولية، الدكتور حسن جوني، ما كشفته مصادر أمريكية عن أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح جوني، أن "المحكمة منظمة دولية، وفرض عقوبات عليها يُعدّ سابقة في العلاقات الدولية، لأن العقوبات بحسب ميثاق الأمم المتحدة لا يحق فرضها إلا من خلال مجلس الأمن عند تهديد السلم والأمن الدوليين".وحذّر الدكتور جوني، من أن "العقوبات ستؤدي على الأرجح إلى استقالات واسعة في صفوف كبار المسؤولين داخل المحكمة".واعتبر جوني، أن "المحكمة، بطبيعتها أوروبية منذ تأسيسها، ومنحازة في عملها نتيجة ارتباطها بميزان القوى الدولية"، مذكّرا بأن "الولايات المتحدة ساهمت في صياغة بعض مواد نظامها الأساسي، ما أوحى بأنها ستنضم إليها، غير أن تسييس عمل المحكمة منذ البداية أثار الشكوك حول استقلاليتها وقدرتها على الاستمرار".
17:02 GMT 24.09.2025
تناول الأستاذ في القانون الدولي والخبير السابق لدى المنظمات الدولية، الدكتور حسن جوني، ما كشفته مصادر أمريكية عن أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بكاملها هذا الأسبوع.
وأوضح جوني، أن "المحكمة منظمة دولية، وفرض عقوبات عليها يُعدّ سابقة في العلاقات الدولية، لأن العقوبات بحسب ميثاق الأمم المتحدة لا يحق فرضها إلا من خلال مجلس الأمن عند تهديد السلم والأمن الدوليين".
ورأى جوني، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "مثل هذا القرار إذا اتخذته واشنطن سيؤثر بشكل مباشر على عمل المحكمة في المستقبل، سواء على صعيد تنقّل أعضائها وموظفيها أو على حركة أموالها".
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من المحكمة الجنائية الدولية
22 سبتمبر, 20:32 GMT
وحذّر الدكتور جوني، من أن "العقوبات ستؤدي على الأرجح إلى استقالات واسعة في صفوف كبار المسؤولين داخل المحكمة".
وأضاف أن "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية سيثير تساؤلات جدية حول مصير المسار القانوني والقضائي المتعلق بالقضايا التي نظرت فيها المحكمة، وكذلك حول وضع الأشخاص الذين جرت محاكمتهم".
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
إعلام: الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأكملها قريبا
22 سبتمبر, 17:22 GMT
واعتبر جوني، أن "المحكمة، بطبيعتها أوروبية منذ تأسيسها، ومنحازة في عملها نتيجة ارتباطها بميزان القوى الدولية"، مذكّرا بأن "الولايات المتحدة ساهمت في صياغة بعض مواد نظامها الأساسي، ما أوحى بأنها ستنضم إليها، غير أن تسييس عمل المحكمة منذ البداية أثار الشكوك حول استقلاليتها وقدرتها على الاستمرار".
