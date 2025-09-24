https://sarabic.ae/20250924/أستاذ-في-القانون-الدولي-تسييس-عمل-الجنائية-الدولية-منذ-البداية-أثار-الشكوك-حول-قدرتها-على-الاستمرار-1105216133.html
أستاذ في القانون الدولي: تسييس عمل الجنائية الدولية منذ البداية أثار الشكوك حول قدرتها على الاستمرار
أستاذ في القانون الدولي: تسييس عمل الجنائية الدولية منذ البداية أثار الشكوك حول قدرتها على الاستمرار
سبوتنيك عربي
تناول الأستاذ في القانون الدولي والخبير السابق لدى المنظمات الدولية، الدكتور حسن جوني، ما كشفته مصادر أمريكية عن أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T17:02+0000
2025-09-24T17:02+0000
2025-09-24T17:02+0000
محكمة الجنايات الدولية
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102085/65/1020856528_0:44:1025:620_1920x0_80_0_0_4b30359a5ad517bfa8dd5a49484d9a73.jpg
وأوضح جوني، أن "المحكمة منظمة دولية، وفرض عقوبات عليها يُعدّ سابقة في العلاقات الدولية، لأن العقوبات بحسب ميثاق الأمم المتحدة لا يحق فرضها إلا من خلال مجلس الأمن عند تهديد السلم والأمن الدوليين".وحذّر الدكتور جوني، من أن "العقوبات ستؤدي على الأرجح إلى استقالات واسعة في صفوف كبار المسؤولين داخل المحكمة".واعتبر جوني، أن "المحكمة، بطبيعتها أوروبية منذ تأسيسها، ومنحازة في عملها نتيجة ارتباطها بميزان القوى الدولية"، مذكّرا بأن "الولايات المتحدة ساهمت في صياغة بعض مواد نظامها الأساسي، ما أوحى بأنها ستنضم إليها، غير أن تسييس عمل المحكمة منذ البداية أثار الشكوك حول استقلاليتها وقدرتها على الاستمرار".
https://sarabic.ae/20250922/انسحاب-بوركينا-فاسو-والنيجر-ومالي-من-المحكمة-الجنائية-الدولية--عاجل--1105145267.html
https://sarabic.ae/20250922/إعلام-الولايات-المتحدة-قد-تفرض-عقوبات-على-المحكمة-الجنائية-الدولية-بأكملها-قريبا--1105138498.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102085/65/1020856528_87:0:914:620_1920x0_80_0_0_98d69f25462f9cf17a5cd33ddb6c5aea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محكمة الجنايات الدولية, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
محكمة الجنايات الدولية, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أستاذ في القانون الدولي: تسييس عمل الجنائية الدولية منذ البداية أثار الشكوك حول قدرتها على الاستمرار
تناول الأستاذ في القانون الدولي والخبير السابق لدى المنظمات الدولية، الدكتور حسن جوني، ما كشفته مصادر أمريكية عن أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بكاملها هذا الأسبوع.
وأوضح جوني، أن "المحكمة منظمة دولية، وفرض عقوبات عليها يُعدّ سابقة في العلاقات الدولية، لأن العقوبات بحسب ميثاق الأمم المتحدة لا يحق فرضها إلا من خلال مجلس الأمن عند تهديد السلم والأمن الدوليين".
ورأى جوني، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "مثل هذا القرار إذا اتخذته واشنطن سيؤثر بشكل مباشر على عمل المحكمة في المستقبل، سواء على صعيد تنقّل أعضائها وموظفيها أو على حركة أموالها".
وحذّر الدكتور جوني، من أن "العقوبات
ستؤدي على الأرجح إلى استقالات واسعة في صفوف كبار المسؤولين داخل المحكمة".
وأضاف أن "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية سيثير تساؤلات جدية حول مصير المسار القانوني والقضائي المتعلق بالقضايا التي نظرت فيها المحكمة، وكذلك حول وضع الأشخاص الذين جرت محاكمتهم".
واعتبر جوني، أن "المحكمة، بطبيعتها أوروبية منذ تأسيسها، ومنحازة في عملها نتيجة ارتباطها بميزان القوى الدولية
"، مذكّرا بأن "الولايات المتحدة ساهمت في صياغة بعض مواد نظامها الأساسي، ما أوحى بأنها ستنضم إليها، غير أن تسييس عمل المحكمة منذ البداية أثار الشكوك حول استقلاليتها وقدرتها على الاستمرار".