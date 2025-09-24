https://sarabic.ae/20250924/الخارجية-الروسية-فيينا-لن-تكون-ساحة-مفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1105191708.html

الخارجية الروسية: فيينا لن تكون ساحة مفاوضات بشأن أوكرانيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ديمتري ليوبينسكي، أن فيينا لن تكون موقعًا لأي مفاوضات حول الأزمة الأوكرانية، معتبرا أن الدبلوماسية النمساوية "خارج اللعبة". 24.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال ليوبينسكي في أول مقابلة له بعد توليه منصبه الجديد لوكالة "سبوتنيك": "مع ذلك، تصدر فيينا يوميا تقريبا تصريحات متعجرفة عن استعدادها لتوفير منصة لأي نوع من المفاوضات بشأن أوكرانيا".وأردف: "نظرا لعبثية هذه التصريحات، لا نرى حتى ضرورة للرد عليها، بالنسبة لنا، فإن الدبلوماسية النمساوية قد رسخت بوضوح وضعها خارج اللعبة'".وقال زيلينسكي: "فريق (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، وفريقي، والأوروبيون، بمن فيهم (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وقادة آخرون والرئيس التركي... جميعنا، جميع فرقنا، اقترحنا عقد اجتماع في تركيا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، أو في أوروبا المحايدة مثل النمسا وسويسرا. لذلك قلنا، حتى لو أردتم مكانًا، مثل كازاخستان".أعلن ترامب سابقًا عن خطط للقاء بين بوتين وزيلينسكي، وبعد ذلك قد يُعقد اجتماع ثلاثي بمشاركة ترامب.خلال اتصال هاتفي، أعرب بوتين وترامب عن دعمهما لمواصلة المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، وفقًا لما ذكره مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف.وزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات

