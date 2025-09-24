https://sarabic.ae/20250924/الخارجية-الروسية-فيينا-لن-تكون-ساحة-مفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1105191708.html
الخارجية الروسية: فيينا لن تكون ساحة مفاوضات بشأن أوكرانيا
الخارجية الروسية: فيينا لن تكون ساحة مفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ديمتري ليوبينسكي، أن فيينا لن تكون موقعًا لأي مفاوضات حول الأزمة الأوكرانية، معتبرا أن الدبلوماسية النمساوية "خارج اللعبة". 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T05:00+0000
2025-09-24T05:00+0000
2025-09-24T05:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقال ليوبينسكي في أول مقابلة له بعد توليه منصبه الجديد لوكالة "سبوتنيك": "مع ذلك، تصدر فيينا يوميا تقريبا تصريحات متعجرفة عن استعدادها لتوفير منصة لأي نوع من المفاوضات بشأن أوكرانيا".وأردف: "نظرا لعبثية هذه التصريحات، لا نرى حتى ضرورة للرد عليها، بالنسبة لنا، فإن الدبلوماسية النمساوية قد رسخت بوضوح وضعها خارج اللعبة'".وقال زيلينسكي: "فريق (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، وفريقي، والأوروبيون، بمن فيهم (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وقادة آخرون والرئيس التركي... جميعنا، جميع فرقنا، اقترحنا عقد اجتماع في تركيا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، أو في أوروبا المحايدة مثل النمسا وسويسرا. لذلك قلنا، حتى لو أردتم مكانًا، مثل كازاخستان".أعلن ترامب سابقًا عن خطط للقاء بين بوتين وزيلينسكي، وبعد ذلك قد يُعقد اجتماع ثلاثي بمشاركة ترامب.خلال اتصال هاتفي، أعرب بوتين وترامب عن دعمهما لمواصلة المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، وفقًا لما ذكره مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف.وزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات
https://sarabic.ae/20250923/أمريكا-تغيب-عن-بيان-مناهض-لروسيا-قبل-اجتماع-مجلس-الأمن-بشأن-أوكرانيا-1105188027.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية: فيينا لن تكون ساحة مفاوضات بشأن أوكرانيا
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ديمتري ليوبينسكي، أن فيينا لن تكون موقعًا لأي مفاوضات حول الأزمة الأوكرانية، معتبرا أن الدبلوماسية النمساوية "خارج اللعبة".
وقال ليوبينسكي في أول مقابلة له بعد توليه منصبه الجديد لوكالة "سبوتنيك": "مع ذلك، تصدر فيينا يوميا تقريبا تصريحات متعجرفة عن استعدادها لتوفير منصة لأي نوع من المفاوضات بشأن أوكرانيا".
وأردف: "نظرا لعبثية هذه التصريحات، لا نرى حتى ضرورة للرد عليها، بالنسبة لنا، فإن الدبلوماسية النمساوية قد رسخت بوضوح وضعها خارج اللعبة'".
وصرح فلاديمير زيلينسكي، لوسائل إعلام، بأنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دول مختلفة، بما في ذلك كازاخستان.
وقال زيلينسكي
: "فريق (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، وفريقي، والأوروبيون، بمن فيهم (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وقادة آخرون والرئيس التركي... جميعنا، جميع فرقنا، اقترحنا عقد اجتماع في تركيا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، أو في أوروبا المحايدة مثل النمسا وسويسرا. لذلك قلنا، حتى لو أردتم مكانًا، مثل كازاخستان".
وأضاف: نعم، نحن مستعدون. هذا كل شيء.
أعلن ترامب سابقًا عن خطط للقاء بين بوتين وزيلينسكي، وبعد ذلك قد يُعقد اجتماع ثلاثي بمشاركة ترامب.
خلال اتصال هاتفي، أعرب بوتين وترامب عن دعمهما لمواصلة المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، وفقًا لما ذكره مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف.