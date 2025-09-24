الخارجية الروسية: فيينا لن تكون ساحة مفاوضات بشأن أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقال ليوبينسكي في أول مقابلة له بعد توليه منصبه الجديد لوكالة "سبوتنيك": "مع ذلك، تصدر فيينا يوميا تقريبا تصريحات متعجرفة عن استعدادها لتوفير منصة لأي نوع من المفاوضات بشأن أوكرانيا".وأردف: "نظرا لعبثية هذه التصريحات، لا نرى حتى ضرورة للرد عليها، بالنسبة لنا، فإن الدبلوماسية النمساوية قد رسخت بوضوح وضعها خارج اللعبة'".وقال زيلينسكي: "فريق (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، وفريقي، والأوروبيون، بمن فيهم (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وقادة آخرون والرئيس التركي... جميعنا، جميع فرقنا، اقترحنا عقد اجتماع في تركيا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، أو في أوروبا المحايدة مثل النمسا وسويسرا. لذلك قلنا، حتى لو أردتم مكانًا، مثل كازاخستان".أعلن ترامب سابقًا عن خطط للقاء بين بوتين وزيلينسكي، وبعد ذلك قد يُعقد اجتماع ثلاثي بمشاركة ترامب.خلال اتصال هاتفي، أعرب بوتين وترامب عن دعمهما لمواصلة المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، وفقًا لما ذكره مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف.وزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ديمتري ليوبينسكي، أن فيينا لن تكون موقعًا لأي مفاوضات حول الأزمة الأوكرانية، معتبرا أن الدبلوماسية النمساوية "خارج اللعبة".
وقال ليوبينسكي في أول مقابلة له بعد توليه منصبه الجديد لوكالة "سبوتنيك": "مع ذلك، تصدر فيينا يوميا تقريبا تصريحات متعجرفة عن استعدادها لتوفير منصة لأي نوع من المفاوضات بشأن أوكرانيا".
وأردف: "نظرا لعبثية هذه التصريحات، لا نرى حتى ضرورة للرد عليها، بالنسبة لنا، فإن الدبلوماسية النمساوية قد رسخت بوضوح وضعها خارج اللعبة'".
وصرح فلاديمير زيلينسكي، لوسائل إعلام، بأنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دول مختلفة، بما في ذلك كازاخستان.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تغيب عن بيان مناهض لروسيا قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا
أمس, 20:43 GMT
وقال زيلينسكي: "فريق (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، وفريقي، والأوروبيون، بمن فيهم (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وقادة آخرون والرئيس التركي... جميعنا، جميع فرقنا، اقترحنا عقد اجتماع في تركيا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، أو في أوروبا المحايدة مثل النمسا وسويسرا. لذلك قلنا، حتى لو أردتم مكانًا، مثل كازاخستان".

وأضاف: نعم، نحن مستعدون. هذا كل شيء.

أعلن ترامب سابقًا عن خطط للقاء بين بوتين وزيلينسكي، وبعد ذلك قد يُعقد اجتماع ثلاثي بمشاركة ترامب.
خلال اتصال هاتفي، أعرب بوتين وترامب عن دعمهما لمواصلة المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، وفقًا لما ذكره مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف.
وزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات
