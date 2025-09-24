https://sarabic.ae/20250924/عدالة-انتقائية-مسؤول-أفريقي-سابق-يتهم-الجنائية-الدولية-بأنها-موجهة-ضد-القارة-1105208666.html

عدالة انتقائية.. مسؤول أفريقي سابق يتهم "الجنائية الدولية" بأنها موجهة ضد القارة

صرّح رئيس وزراء جزر القمر الأسبق، حمادة مادي، بأن مسار المحكمة الجنائية الدولية حتى اليوم يعطي الانطباع بأن عملها "موجّه ضد أفريقيا". 24.09.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101690584_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_d184beca953604232f00750eb9e014ff.jpg

وأضاف مادي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "فلنغادر هذه المؤسسات. فهي لا تحمل أي معنى على الإطلاق. هل ترون ما يحدث اليوم في غزة؟ لا يمكن لأي إنسان عاقل يعيش في عالمنا الراهن أن يقبل بما يجري"، معبّرًا عن مشاعر بعض الدول، بما في ذلك "تحالف دول الساحل" الذي يضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، والتي قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.واعتبر أن أبرز مظاهر التناقض هو أن الولايات المتحدة، التي لم تصادق حتى على نظام روما الأساسي، تريد أن تُلزم الدول الأخرى بتطبيقه.واعتبرته "أداة قمع استعماري جديد" في يد الإمبريالية، ومثالاً على "العدالة الانتقائية" التي تستهدف الدول النامية بينما تتغاضى عن جرائم القوى الكبرى.وأكد البيان، الذي وقعه الجنرال أسيمي غويرا، رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ورئيس الاتحاد، أن الدول الثلاث صادقت على النظام الأساسي في أبريل/نيسان 2004 (بوركينا فاسو)، أغسطس/آب 2000 (مالي)، وأبريل 2002 (النيجر)، وتعاونت مع المحكمة لسنوات طويلة بناءً على أحكام النظام واتفاقيات تفاهم.ومع ذلك، أعربت عن خيبة أملها الشديدة من عجز المحكمة عن محاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والعدوان، مع "صمت مقلق ومتهاون" تجاه مرتكبيها من "الدائرة المغلقة للمستفيدين من الإفلات الدولي المؤسسي"، بينما تستهدف "جهات فاعلة محددة" خارج هذه الدائرة، مما ينتهك مبادئ النظام نفسه.وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار تأكيد السيادة الكاملة لدول الاتحاد، مع التركيز على استخدام آليات محلية لترسيخ السلام والعدالة، وضمان حماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع "قيمها المجتمعية"، ومكافحة جميع أشكال الإفلات من العقاب.ويدور الجدل حول دور المحكمة التي أنشئت في الأساس للنظر في أخطر الجرائم العالمية، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى الرغم من تحقيقها إدانات تاريخية، إلا أن فعالية قراراتها تواجه انتقادات متزايدة.وواجهت المحكمة تحديًا طويل الأمد يتمثل في معارضة الولايات المتحدة، فقد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته السابقة شرعية المحكمة، وفي بداية ولايته الرئاسية الثانية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، في خطوة تعكس توترات سابقة ولكنها تثير مخاوف جديدة بشأن قدرة المحكمة على العمل تحت الضغوط الخارجية.

