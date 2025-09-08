https://sarabic.ae/20250908/النظرة-القاصرة-لدى-المحكمة-الجنائية-الدولية-كيف-يشل-الزمن-العدالة-1104611529.html

النظرة القاصرة لدى المحكمة الجنائية الدولية... كيف يشل الزمن العدالة

وظهرت هذه المشكلة بشكل جلي خلال تعليق المدعي العام، كريم خان، بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أثناء زيارته للقاهرة، حيث أدان هجوم 7 أكتوبر و"الكراهية والقسوة" التي "حركّته" بوصفه المسؤول الأساسي عن العنف.واعتبر موقع "أوريان 21" أن هذا يضعنا أمام مقاربة شديدة الانحياز، حيث يبدو أن أفعال "حماس" محكوم عليها بالفعل، وأن التحقيق ينحاز لصالح الضحايا الإسرائيليين أولاً، وأن المدعي العام يدعم دولة لم تصادق على نظام روما الأساسي شأنها في ذلك شأن الولايات المتحدة.كشفت تقارير إخبارية حديثة، نشرتها صحيفة فرنسية شهيرة، عن حملة سرية استهدفت تقويض جهود المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومدعيها العام كريم خان في متابعة قضية جرائم الحرب ضد قادة إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.تكشف التفاصيل عن سلسلة من الإخفاقات والتجاوزات داخل المحكمة التي أعاقت سير العدالة.كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خان وعائلته في فبراير/شباط الماضي، وفي يونيو/حزيران، طالت العقوبات أربعة من قضاة المحكمة الذين وافقوا على أوامر الاعتقال.في يوليو/تموز، حذر مستشار قانوني بوزارة الخارجية الأمريكية، ريد روبنشتاين، من أن "جميع الخيارات" مفتوحة ما لم يتم إسقاط أوامر الاعتقال والتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة.كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بعد تقريرها الذي كشف عن تورط شركات غربية في دعم الانتهاكات الإسرائيلية.وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة الجنائية الدولية في 16 يوليو 2025، طلبا إسرائيليا مقدم في 9 مايو، لإلغاء مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدة أن اختصاصها يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل لم تقدم مبررات كافية لتعليق التحقيقات.يشار إلى أن المحكمة الجنائية أقرت في فبراير 2021، باختصاصها الإقليمي على الأراضي الفلسطينية، وفتحت تحقيقا رسميا في مارس/آذار من العام نفسه، أعلن مكتب المدعي العام "فتح تحقيق رسمي في الوضع في فلسطين، شمل الجرائم المرتكبة من قبل كل الأطراف، بما في ذلك الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية".بريطانيا تكشف عن موقفها إزاء اعتقال نتنياهو في حال زارهامركز دراسات إسرائيلي: يجب معاقبة قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليهاكم عدد الدول التي لا يستطيع نتنياهو دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟

