عربي
الكرملين ردا على ترامب: روسيا أقرب إلى الدب من النمر ولا وجود لدببة من ورق
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء يتمكنون من الحصول على جزيء "استحال" التنبؤ بوجوده في القرن الماضي
علماء يتمكنون من الحصول على جزيء "استحال" التنبؤ بوجوده في القرن الماضي
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء من جامعة سامارا، كجزء من فريق بحث دولي، جزيئا ينتهك القواعد الكيميائية، كان وجوده في الفضاء الخارجي مفترضا منذ أكثر من مائة عام، ولكن حتى الآن لم... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
دراسة تكشف عن نظام في الدماغ يعمل على إصلاح جسمك أثناء النوم
علماء روس يطورون طريقة لاكتشاف الأمراض العصبية عن طريق شبكية العين
علماء يتمكنون من الحصول على جزيء "استحال" التنبؤ بوجوده في القرن الماضي

اكتشف علماء من جامعة سامارا، كجزء من فريق بحث دولي، جزيئا ينتهك القواعد الكيميائية، كان وجوده في الفضاء الخارجي مفترضا منذ أكثر من مائة عام، ولكن حتى الآن لم يكن هناك تأكيد لوجود هذه المادة بين أيدينا.
وتنبأ الكيميائيون بإمكانية وجود الجزيء البعيد المنال من الميثانثيتراول (سي أو4)، منذ أكثر من مائة عام، على الرغم من هيكله "المستحيل".
ووفقا للقوانين الكيميائية الكلاسيكية، مثل هذا الهيكل غير مستقر للغاية، وقال الباحثون من جامعة سامارا الوطنية للبحوث لوكالة "سبوتنيك"، إنه هذه المادة "من المفترض أن تتفكك على الفور وتتحلل إلى ماء ومواد أخرى".
وأثبت المتخصصون في الجامعة، جنبا إلى جنب مع زملائهم من الصين والولايات المتحدة، لأول مرة أن الميثانثيتراول موجود نظريا وعمليا، حيث تم اكتشاف الجزيء المراوغ بواسطة معدات المختبر أثناء تكوين نموذج الجليد الفضائي.
قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن نظام في الدماغ يعمل على إصلاح جسمك أثناء النوم
أمس, 06:12 GMT
وأفاد أناتولي نيكولاييف، الباحث المبتدئ في مركز الفيزياء الفلكية المختبرية بجامعة سامارا: "تستخدم المواد ذات الإطار الكربوني مع مجموعات "أوه" المتعددة على نطاق واسع كمذيبات صديقة للبيئة أو مكونات للمواد اللاصقة في الصناعة، كلهم "أقارب" أكثر تعقيدا للميثانثيتراول، لكن لم ير أحد على الإطلاق أبسط "سلف" (الميثانثيتراول).

وأردف: لم نكتشف هذا الجزيء المراوغ وحصلنا عليه فحسب، بل فهمنا أيضا الظروف التي يمكن أن يوجد فيها.

عين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة لاكتشاف الأمراض العصبية عن طريق شبكية العين
أمس, 08:15 GMT
وأوضح العالم أن الفضاء غني بجميع الذرات التي يتكون منها الجزيء، والتي يمكن أن تصطف في رباعي الميثان عند درجة حرارة منخفضة تحت تأثير الإشعاع القاسي.

وفي التجارب المعملية، "تتجلى" المادة في فراغ تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية العالية الطاقة ودرجة حرارة حوالي 120 درجة مئوية تحت الصفر على خليط من ثاني أكسيد الكربون والماء.

وأضاف نيكولاييف أنه ربما ستكون هناك في المستقبل أداة تسمح لنا "بإظهار" الميثانيتيتراول من حولنا".
وأكد الخبير أن "مثل هذا الجزيء، الذي يتناقض مع الكيمياء الكلاسيكية، يثير أسئلة جديدة للمجتمع العلمي، لأنه يشكك في إحدى القواعد الأساسية للعلم الحديث حول استقرار بنية الجزيء العضوي".
دراسة: العلاقات العاطفية ترفع مستوى الرضا عن الحياة
