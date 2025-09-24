https://sarabic.ae/20250924/علماء-يتمكنون-من-الحصول-على-جزيء-استحال-التنبؤ-بوجوده-في-القرن-الماضي-1105193872.html

علماء يتمكنون من الحصول على جزيء "استحال" التنبؤ بوجوده في القرن الماضي

وتنبأ الكيميائيون بإمكانية وجود الجزيء البعيد المنال من الميثانثيتراول (سي أو4)، منذ أكثر من مائة عام، على الرغم من هيكله "المستحيل".ووفقا للقوانين الكيميائية الكلاسيكية، مثل هذا الهيكل غير مستقر للغاية، وقال الباحثون من جامعة سامارا الوطنية للبحوث لوكالة "سبوتنيك"، إنه هذه المادة "من المفترض أن تتفكك على الفور وتتحلل إلى ماء ومواد أخرى".وأفاد أناتولي نيكولاييف، الباحث المبتدئ في مركز الفيزياء الفلكية المختبرية بجامعة سامارا: "تستخدم المواد ذات الإطار الكربوني مع مجموعات "أوه" المتعددة على نطاق واسع كمذيبات صديقة للبيئة أو مكونات للمواد اللاصقة في الصناعة، كلهم "أقارب" أكثر تعقيدا للميثانثيتراول، لكن لم ير أحد على الإطلاق أبسط "سلف" (الميثانثيتراول).وأوضح العالم أن الفضاء غني بجميع الذرات التي يتكون منها الجزيء، والتي يمكن أن تصطف في رباعي الميثان عند درجة حرارة منخفضة تحت تأثير الإشعاع القاسي.وأضاف نيكولاييف أنه ربما ستكون هناك في المستقبل أداة تسمح لنا "بإظهار" الميثانيتيتراول من حولنا".وأكد الخبير أن "مثل هذا الجزيء، الذي يتناقض مع الكيمياء الكلاسيكية، يثير أسئلة جديدة للمجتمع العلمي، لأنه يشكك في إحدى القواعد الأساسية للعلم الحديث حول استقرار بنية الجزيء العضوي".دراسة: العلاقات العاطفية ترفع مستوى الرضا عن الحياة

