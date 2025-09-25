عربي
توم براك.. معلومات عن مبعوث ترامب المثير للجدل؟
وساهمت تصريحاته المثيرة للجدل في جعل اسمه يتردد على نطاق واسع، خاصة بعدما قال في تصريحات صحفية، قبل أيام، إن السلام في الشرق الأوسط "مجرد وهم"، واعتباره أن اعتراف بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي بالدولة الفلسطينية "غير مفيد".كما تسبب توبيخه للصحفيين في لبنان وتحذيرهم مما وصفه بـ "سلوك حيواني" في جدل واسع حول اسمه، الذي أصبح من أهم الأسماء المتداولة فيما يتعلق بأزمة لبنان الداخلية وقضية نزع سلاح "حزب الله" وحصر السلاح بيد الدولة.من هو توم براك؟
أصبح توم براك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، أحد الأسماء المثيرة للجدل في الشرق الأوسط، بسبب الأدوار التي جعلته في قلب أزمات المنطقة خاصة في سوريا ولبنان.
وساهمت تصريحاته المثيرة للجدل في جعل اسمه يتردد على نطاق واسع، خاصة بعدما قال في تصريحات صحفية، قبل أيام، إن السلام في الشرق الأوسط "مجرد وهم"، واعتباره أن اعتراف بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي بالدولة الفلسطينية "غير مفيد".
كما تسبب توبيخه للصحفيين في لبنان وتحذيرهم مما وصفه بـ "سلوك حيواني" في جدل واسع حول اسمه، الذي أصبح من أهم الأسماء المتداولة فيما يتعلق بأزمة لبنان الداخلية وقضية نزع سلاح "حزب الله" وحصر السلاح بيد الدولة.

من هو توم براك؟

ولد بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 1947.
أصله من عائلة لبنانية كانت تقيم بمنطقة زحلة بمحافظة البقاع قبل هجرتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
هو سياسي ورجل أعمال أمريكي من أصل لبناني، وحصل على الدكتوراه في القانون عام 1972 من جامعة سان دييغو.
عمل محاميا للرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون ثم مستثمرا عقاريا في كبرى الشركات العالمية.
تزوج توم براك عام 2014 من سيدة تدعى راشيل روكسبره ولهما طفلان.
يجيد براك التحدث بالإسبانية والفرنسية والعربية إضافة إلى الإنجليزية.
أوفدته شركة محاماة دولية إلى السعودية مطلع سبعينيات القرن الـ20، وبنى علاقات مع مستثمرين في الشرق الأوسط.
عاد إلى الولايات المتحدة عام 1976، وبدأ العمل في مجال الاستثمار العقاري.
شغل عام 1982 منصب نائب وكيل وزارة الداخلية الأمريكية في عهد الرئيس رونالد ريغان.
أسس في 1991 واحدة من أكبر شركات الاستثمار العقاري الخاصة في العالم.
استثمر مئات ملايين الدولارات في العقارات في الشرق الأوسط وأوروبا.
اشترى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم باعه لشركة قطر للاستثمار الرياضي في مارس/آذار 2012.
أصبح عضوا في مجالس إدارة عدد من المؤسسات الكبرى.
ربطته علاقة قديمة بالرئيس دونالد ترامب منذ تسعينيات القرن الـ20.
أصبح براك مستشارا لترامب أثناء حملته الانتخابية عام 2016 ثم تولى رئاسة لجنة التنصيب الرئاسي التي أشرفت على مراسم تنصيبه.
وفي يوليو/ تموز 2021 واجه اتهامات من مكتب التحقيقيات بالعمل لصالح دولة أجنبية واستغلال نفوذه في حملة ترامب الانتخابية للتأثير على سياسات واشنطن.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 تم تبرئته من الاتهامات وبعد عودة ترامب للبيت الأبيض تم تعيينه سفيرا في تركيا ثم مبعوثا إلى سوريا.
كان لتوم براك دورا في رفع العقوبات عن سوريا، مؤكدا أن هذه الخطوة تخدم أهداف واشنطن في المنطقة.
