توم براك.. معلومات عن مبعوث ترامب المثير للجدل؟

سبوتنيك عربي

أصبح توم براك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، أحد الأسماء المثيرة للجدل في الشرق الأوسط، بسبب الأدوار التي جعلته في قلب أزمات المنطقة خاصة في سوريا ولبنان. 25.09.2025, سبوتنيك عربي

وساهمت تصريحاته المثيرة للجدل في جعل اسمه يتردد على نطاق واسع، خاصة بعدما قال في تصريحات صحفية، قبل أيام، إن السلام في الشرق الأوسط "مجرد وهم"، واعتباره أن اعتراف بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي بالدولة الفلسطينية "غير مفيد".كما تسبب توبيخه للصحفيين في لبنان وتحذيرهم مما وصفه بـ "سلوك حيواني" في جدل واسع حول اسمه، الذي أصبح من أهم الأسماء المتداولة فيما يتعلق بأزمة لبنان الداخلية وقضية نزع سلاح "حزب الله" وحصر السلاح بيد الدولة.من هو توم براك؟

