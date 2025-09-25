دبي تستضيف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025
© Photo / unsplash/Nelemson Guevarraدبي
© Photo / unsplash/Nelemson Guevarra
تابعنا عبر
تستعد إمارة دبي لاستضافة الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر".
ويُنظم الحدث سنوياً كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ليشكل منصة عالمية رائدة لتعزيز التعاون الدولي وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، يقوم على الابتكار والتقنيات الحديثة والشراكات العابرة للحدود.
ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة واسعة من قادة الحكومات، وصناع القرار، وخبراء الاستدامة، ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة الحلول الأكثر ابتكاراً وفعالية في مواجهة التحديات المناخية، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الخضراء، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير: "في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دبي رسالتها في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي أصبحت منصة دولية مرموقة تجمع صناع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى وإطلاق المبادرات والشراكات الرائدة".
وأضاف الطاير: "أسهمت القمة منذ انطلاقتها في بلورة حلول عملية دعمت مسيرة التحول الأخضر إقليمياً وعالمياً، ورسخت مكانة دولة الإمارات كمنارة للاستدامة ومركز للحوار البنّاء والعمل المشترك".
30 يونيو, 14:09 GMT
وأشار الطاير، إلى أن محاور القمة تتناول في دورتها الحادية عشرة تحت شعار "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر"، جوانب متكاملة تعكس شمولية الاقتصاد الأخضر وتعزز مكانة دبي كجسر عالمي يربط بين الطموحات المناخية والفرص الاقتصادية، وكمنصة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار."
تجدر الإشارة إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، انطلقت لأول مرة في عام 2014، وتُنظم سنويًا في دبي، حيث نجحت في حشد الجهود العالمية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ووفرت منصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر وتشجيع تبني سياسات وخطط ومبادرات فعالة في هذا الشأن ومناقشة قضايا ملحة على رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري.