الخارجية الصينية تعلق على طلب انضمام فلسطين إلى "بريكس"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
الخارجية الصينية تعلق على طلب انضمام فلسطين إلى "بريكس"
الخارجية الصينية تعلق على طلب انضمام فلسطين إلى "بريكس"
مجموعة بريكس
العالم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
وقال قوه جيا كون ردا على طلب من وكالة "سبوتنيك" للتعليق على طلب فلسطين إلى "بريكس": "نرحب بمشاركة الشركاء ذوي التفكير المماثل في التعاون في إطار "بريكس" والمساعدة المشتركة لتشكيل نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا". وفقا له، فإن "بريكس" تعطي دفعة قوية لتطوير التعددية القطبية وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية.وقال السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن فلسطين تقدمت بطلب رسمي للحصول على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"، لكنها لم تتلق رداً حتى الآنوفي وقت سابق، أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال قمة "بريكس بلس" عن أمله في أن يتم قبول عضوية فلسطين في مجموعة "بريكس" في المستقبل القريبتأسست مجموعة "بريكس" عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إلى "بريكس".الرئيس الفلسطيني يعتزم المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى يوم النصر بالعاصمة موسكوما البلدان التي أعلنت ترحيبها بحضور القمة العربية الروسية في موسكو
الأخبار
مجموعة بريكس, العالم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن
مجموعة بريكس, العالم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن

الخارجية الصينية تعلق على طلب انضمام فلسطين إلى "بريكس"

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي: أن الصين ترحب بمشاركة شركاء متشابهين في التفكير في التعاون في إطار مجموعة "بريكس".
وقال قوه جيا كون ردا على طلب من وكالة "سبوتنيك" للتعليق على طلب فلسطين إلى "بريكس": "نرحب بمشاركة الشركاء ذوي التفكير المماثل في التعاون في إطار "بريكس" والمساعدة المشتركة لتشكيل نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا".

وأشار جيا كون أن "بريكس" هي منصة هامة للتعاون بين البلدان النامية والبلدان الناشئة في الأسواق.

وفقا له، فإن "بريكس" تعطي دفعة قوية لتطوير التعددية القطبية وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
محمود عباس: دولة فلسطين تأمل في أن يتم قبول عضويتها في "بريكس" بالمستقبل القريب
24 أكتوبر 2024, 10:18 GMT
وقال السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن فلسطين تقدمت بطلب رسمي للحصول على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن

وأوضح نوفل في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "لقد قدمنا طلباً، لكن كما تعلمون، هناك ظروف خاصة بفلسطين. أعتقد أن فلسطين ستواصل المشاركة في أنشطة المجموعة كضيف إلى أن تسمح الظروف بانضمامها الكامل. وحتى الآن لم نتلقَّ رداً."

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال قمة "بريكس بلس" عن أمله في أن يتم قبول عضوية فلسطين في مجموعة "بريكس" في المستقبل القريب
تأسست مجموعة "بريكس" عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إلى "بريكس".
الرئيس الفلسطيني يعتزم المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى يوم النصر بالعاصمة موسكو
ما البلدان التي أعلنت ترحيبها بحضور القمة العربية الروسية في موسكو
