الخارجية الصينية تعلق على طلب انضمام فلسطين إلى "بريكس"
مجموعة بريكس
العالم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
وقال قوه جيا كون ردا على طلب من وكالة "سبوتنيك" للتعليق على طلب فلسطين إلى "بريكس": "نرحب بمشاركة الشركاء ذوي التفكير المماثل في التعاون في إطار "بريكس" والمساعدة المشتركة لتشكيل نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا". وفقا له، فإن "بريكس" تعطي دفعة قوية لتطوير التعددية القطبية وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية.وقال السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن فلسطين تقدمت بطلب رسمي للحصول على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"، لكنها لم تتلق رداً حتى الآنوفي وقت سابق، أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال قمة "بريكس بلس" عن أمله في أن يتم قبول عضوية فلسطين في مجموعة "بريكس" في المستقبل القريبتأسست مجموعة "بريكس" عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إلى "بريكس".
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي: أن الصين ترحب بمشاركة شركاء متشابهين في التفكير في التعاون في إطار مجموعة "بريكس".
وقال قوه جيا كون ردا على طلب من وكالة "سبوتنيك" للتعليق على طلب فلسطين إلى "بريكس": "نرحب بمشاركة الشركاء ذوي التفكير المماثل في التعاون في إطار "بريكس" والمساعدة المشتركة لتشكيل نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا".
وأشار جيا كون أن "بريكس" هي منصة هامة للتعاون بين البلدان النامية والبلدان الناشئة في الأسواق.
وفقا له، فإن "بريكس" تعطي دفعة قوية لتطوير التعددية القطبية وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية.
24 أكتوبر 2024, 10:18 GMT
وقال السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن فلسطين تقدمت بطلب رسمي للحصول على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن
وأوضح نوفل في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "لقد قدمنا طلباً، لكن كما تعلمون، هناك ظروف خاصة بفلسطين. أعتقد أن فلسطين ستواصل المشاركة في أنشطة المجموعة كضيف إلى أن تسمح الظروف بانضمامها الكامل. وحتى الآن لم نتلقَّ رداً."
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال قمة "بريكس بلس" عن أمله في أن يتم قبول عضوية فلسطين في مجموعة "بريكس" في المستقبل القريب
تأسست مجموعة "بريكس" عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إلى "بريكس".