الخارجية الصينية تعلق على طلب انضمام فلسطين إلى "بريكس"

الخارجية الصينية تعلق على طلب انضمام فلسطين إلى "بريكس"

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي: أن الصين ترحب بمشاركة شركاء متشابهين في التفكير في التعاون في إطار مجموعة... 26.09.2025

وقال قوه جيا كون ردا على طلب من وكالة "سبوتنيك" للتعليق على طلب فلسطين إلى "بريكس": "نرحب بمشاركة الشركاء ذوي التفكير المماثل في التعاون في إطار "بريكس" والمساعدة المشتركة لتشكيل نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا". وفقا له، فإن "بريكس" تعطي دفعة قوية لتطوير التعددية القطبية وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية.وقال السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن فلسطين تقدمت بطلب رسمي للحصول على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"، لكنها لم تتلق رداً حتى الآنوفي وقت سابق، أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال قمة "بريكس بلس" عن أمله في أن يتم قبول عضوية فلسطين في مجموعة "بريكس" في المستقبل القريبتأسست مجموعة "بريكس" عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إلى "بريكس".الرئيس الفلسطيني يعتزم المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى يوم النصر بالعاصمة موسكوما البلدان التي أعلنت ترحيبها بحضور القمة العربية الروسية في موسكو

