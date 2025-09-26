"على مسافة منخفضة جدا"... كويكب قطره متران يمر قرب الأرض.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250926/على-مسافة-منخفضة-جدا-كويكب-قطره-متران-يمر-قرب-الأرض-1105283672.html
"على مسافة منخفضة جدا"... كويكب قطره متران يمر قرب الأرض.. فيديو
"على مسافة منخفضة جدا"... كويكب قطره متران يمر قرب الأرض.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مختبر علم الفلك الشمسي، التابع لمعهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن كويكبا قطره متران مرّ على مقربة شديدة من الأرض، يوم الأربعاء... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T08:42+0000
2025-09-26T08:46+0000
روسيا
الفضاء
كويكب
اقتراب كويكب من الأرض
اصطدام كويكب بالأرض
الفلك
علم الفلك
رصد الفلك
الحدث الفلكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102592/50/1025925049_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e330d9a9e2c1c82245ea29f0d1af0c0.jpg
وذكر مختبر علم الفلك الشمسي عبر قناته على "تلغرام": "مرّ كويكب صغير (2025SU4)، قطره متران، على مقربة شديدة من الأرض، يوم الأربعاء، حيث مرّ في الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت موسكو، على مسافة تزيد قليلاً عن 20,000 كيلومتر (تقريبًا عند ارتفاع أقمار "غلوناس" ونظام تحديد المواقع العالمي)".ومع ذلك، أظهر مرور الكويكب أن بالقرب منه توجد كثافة عالية للأجرام السماوية الصغيرة في النظام الشمسي الداخلي، وأشار إلى إمكانية ظهورها المفاجئ بالقرب من الكوكب.وصنّف الكويكب على أنه ينتمي إلى عائلة "آتون". وتضم هذه المجموعة حاليًا ما يقرب من 3000 جرم سماوي، منها نحو 200 جرم مصنّف على أنه كويكبات يحتمل أن تكون خطرة، وفقًا للعلماء.اكتشاف "قمر خفي" يرافق الأرض منذ ستينيات القرن الماضيكوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسي
https://sarabic.ae/20250529/انفجار-كويكب-فوق-دولة-عربية-بقوة-تعادل-178-طنا-من-المتفجرات-1101101776.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102592/50/1025925049_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3e9eb48a71b322970a7d901f85e7e8ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الفضاء, كويكب, اقتراب كويكب من الأرض, اصطدام كويكب بالأرض, الفلك, علم الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي
روسيا, الفضاء, كويكب, اقتراب كويكب من الأرض, اصطدام كويكب بالأرض, الفلك, علم الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي

"على مسافة منخفضة جدا"... كويكب قطره متران يمر قرب الأرض.. فيديو

08:42 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 08:46 GMT 26.09.2025)
CC0 / Pixabay / غدا.. الأرض على موعد مع كويكب ضخم يقترب منها
غدا.. الأرض على موعد مع كويكب ضخم يقترب منها - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبر
أفاد مختبر علم الفلك الشمسي، التابع لمعهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن كويكبا قطره متران مرّ على مقربة شديدة من الأرض، يوم الأربعاء الماضي، وعلى مقربة من مكان وجود الأقمار الصناعية.
وذكر مختبر علم الفلك الشمسي عبر قناته على "تلغرام": "مرّ كويكب صغير (2025SU4)، قطره متران، على مقربة شديدة من الأرض، يوم الأربعاء، حيث مرّ في الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت موسكو، على مسافة تزيد قليلاً عن 20,000 كيلومتر (تقريبًا عند ارتفاع أقمار "غلوناس" ونظام تحديد المواقع العالمي)".

واكتُشف الكويكب لأول مرة قبل أقل من يوم من اقترابه. ويقول العلماء إنه لم يشكّل أي تهديد للأرض.

اقتراب كويكب من الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
مجتمع
انفجار كويكب فوق دولة عربية بقوة تعادل 178 طنا من المتفجرات
29 مايو, 14:11 GMT
ومع ذلك، أظهر مرور الكويكب أن بالقرب منه توجد كثافة عالية للأجرام السماوية الصغيرة في النظام الشمسي الداخلي، وأشار إلى إمكانية ظهورها المفاجئ بالقرب من الكوكب.
وصنّف الكويكب على أنه ينتمي إلى عائلة "آتون". وتضم هذه المجموعة حاليًا ما يقرب من 3000 جرم سماوي، منها نحو 200 جرم مصنّف على أنه كويكبات يحتمل أن تكون خطرة، وفقًا للعلماء.
اكتشاف "قمر خفي" يرافق الأرض منذ ستينيات القرن الماضي
كوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала