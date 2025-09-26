https://sarabic.ae/20250926/على-مسافة-منخفضة-جدا-كويكب-قطره-متران-يمر-قرب-الأرض-1105283672.html
"على مسافة منخفضة جدا"... كويكب قطره متران يمر قرب الأرض.. فيديو
"على مسافة منخفضة جدا"... كويكب قطره متران يمر قرب الأرض.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مختبر علم الفلك الشمسي، التابع لمعهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن كويكبا قطره متران مرّ على مقربة شديدة من الأرض، يوم الأربعاء... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T08:42+0000
2025-09-26T08:42+0000
2025-09-26T08:46+0000
روسيا
الفضاء
كويكب
اقتراب كويكب من الأرض
اصطدام كويكب بالأرض
الفلك
علم الفلك
رصد الفلك
الحدث الفلكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102592/50/1025925049_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e330d9a9e2c1c82245ea29f0d1af0c0.jpg
وذكر مختبر علم الفلك الشمسي عبر قناته على "تلغرام": "مرّ كويكب صغير (2025SU4)، قطره متران، على مقربة شديدة من الأرض، يوم الأربعاء، حيث مرّ في الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت موسكو، على مسافة تزيد قليلاً عن 20,000 كيلومتر (تقريبًا عند ارتفاع أقمار "غلوناس" ونظام تحديد المواقع العالمي)".ومع ذلك، أظهر مرور الكويكب أن بالقرب منه توجد كثافة عالية للأجرام السماوية الصغيرة في النظام الشمسي الداخلي، وأشار إلى إمكانية ظهورها المفاجئ بالقرب من الكوكب.وصنّف الكويكب على أنه ينتمي إلى عائلة "آتون". وتضم هذه المجموعة حاليًا ما يقرب من 3000 جرم سماوي، منها نحو 200 جرم مصنّف على أنه كويكبات يحتمل أن تكون خطرة، وفقًا للعلماء.اكتشاف "قمر خفي" يرافق الأرض منذ ستينيات القرن الماضيكوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسي
https://sarabic.ae/20250529/انفجار-كويكب-فوق-دولة-عربية-بقوة-تعادل-178-طنا-من-المتفجرات-1101101776.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102592/50/1025925049_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3e9eb48a71b322970a7d901f85e7e8ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الفضاء, كويكب, اقتراب كويكب من الأرض, اصطدام كويكب بالأرض, الفلك, علم الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي
روسيا, الفضاء, كويكب, اقتراب كويكب من الأرض, اصطدام كويكب بالأرض, الفلك, علم الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي
"على مسافة منخفضة جدا"... كويكب قطره متران يمر قرب الأرض.. فيديو
08:42 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 08:46 GMT 26.09.2025)
أفاد مختبر علم الفلك الشمسي، التابع لمعهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن كويكبا قطره متران مرّ على مقربة شديدة من الأرض، يوم الأربعاء الماضي، وعلى مقربة من مكان وجود الأقمار الصناعية.
وذكر مختبر علم الفلك الشمسي عبر قناته على "تلغرام": "مرّ كويكب صغير (2025SU4)، قطره متران، على مقربة شديدة من الأرض، يوم الأربعاء، حيث مرّ في الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت موسكو، على مسافة تزيد قليلاً عن 20,000 كيلومتر (تقريبًا عند ارتفاع أقمار "غلوناس" ونظام تحديد المواقع العالمي)".
واكتُشف الكويكب لأول مرة قبل أقل من يوم من اقترابه. ويقول العلماء إنه لم يشكّل أي تهديد للأرض.
ومع ذلك، أظهر مرور الكويكب
أن بالقرب منه توجد كثافة عالية للأجرام السماوية الصغيرة في النظام الشمسي الداخلي، وأشار إلى إمكانية ظهورها المفاجئ بالقرب من الكوكب.
وصنّف الكويكب
على أنه ينتمي إلى عائلة "آتون". وتضم هذه المجموعة حاليًا ما يقرب من 3000 جرم سماوي، منها نحو 200 جرم مصنّف على أنه كويكبات يحتمل أن تكون خطرة، وفقًا للعلماء.