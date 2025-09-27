عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250927/الرئيس-اللبناني-لا-خلاص-للبنان-إلا-بدولة-وجيش-واحد-ومؤسسات-دستورية-تحمي-السيادة-1105335416.html
الرئيس اللبناني: لا خلاص للبنان إلا بدولة وجيش واحد ومؤسسات دستورية تحمي السيادة
الرئيس اللبناني: لا خلاص للبنان إلا بدولة وجيش واحد ومؤسسات دستورية تحمي السيادة
دعا الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم السبت، إلى أن تكون الذكرى السنوية الأولى لمقتل الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، "مناسبة للتأكيد على أن حماية التضحيات، التي يقدمها أبناء هذا الوطن، على اختلاف انتماءاتهم والوفاء لها، لا تكون إلا بوحدة الموقف والتفاف الجميع حول مشروع الدولة الواحدة، القوية، العادلة".
وقال عون إن "الأخطار التي تتهدد لبنان اليوم، من أمنية وسياسية واقتصادية، لا يمكن التصدي لها إلا من خلال التكاتف الوطني، والابتعاد عن الانقسام والتأكيد أن لا حماية حقيقية إلا تحت سقف الدولة اللبنانية، التي وحدها تمتلك الشرعية، ووحدها تضمن الأمان لجميع اللبنانيين، من دون تمييز أو تفرقة"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن "تكون هذه الذكرى الأليمة محطة للتلاقي ولترسيخ الإيمان بأن لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة، وجيش واحد، ومؤسسات دستورية تحمي السيادة وتصون الكرامة".
محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
قاليباف: "حزب الله" أكثر حيوية حاليا.. وتزويده بالصواريخ ليس مستحيلا
25 سبتمبر, 15:26 GMT
وفي مشهد يعيد إلى الأذهان اللحظات الأولى للحادثة، تجمع حشد شعبي كبير، مساء أمس الجمعة، في شارع "العاملية" بمنطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، المكان الذي شهد مقتل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصر الله.

وتحت شعار "عند أعتاب عزيز الروح في ليلة العروج"، أقام المشاركون وقفة وفاء وولاء، معبرين عن تقديرهم لمسيرة وتضحيات من وصفوه بـ"سيد شهداء الأمة".

وكانت الأجواء مفعمة بمشاعر الحزن الممزوج بالفخر، حيث أكد الحاضرون التزامهم بـ"خط المقاومة" وثباتهم على المبادئ التي رسّخها حسن نصر الله، ولم تقتصر فعاليات الإحياء على الضاحية الجنوبية، بل امتدت لتشمل أبرز معالم بيروت، حيث أضيئت صخرة "الروشة" بصورة نصر الله وهاشم صفي الدين.
لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
عضو المجلس السياسي في "حزب الله": نمتلك القوة الجماهيرية الأولى في لبنان ولا نحتاج لإثبات ذلك
25 سبتمبر, 17:33 GMT
وقد أعلن "حزب الله"، أن فعاليات إحياء الذكرى، التي انطلقت تحت الشعار المركزي "إنّا على العهد"، ستستمر حتى الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
