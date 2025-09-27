https://sarabic.ae/20250927/الرئيس-اللبناني-لا-خلاص-للبنان-إلا-بدولة-وجيش-واحد-ومؤسسات-دستورية-تحمي-السيادة-1105335416.html
الرئيس اللبناني: لا خلاص للبنان إلا بدولة وجيش واحد ومؤسسات دستورية تحمي السيادة
الرئيس اللبناني: لا خلاص للبنان إلا بدولة وجيش واحد ومؤسسات دستورية تحمي السيادة
دعا الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم السبت، إلى أن تكون الذكرى السنوية الأولى لمقتل الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" حسن نصر الله وهاشم صفي الدين،
وقال عون إن "الأخطار التي تتهدد لبنان اليوم، من أمنية وسياسية واقتصادية، لا يمكن التصدي لها إلا من خلال التكاتف الوطني، والابتعاد عن الانقسام والتأكيد أن لا حماية حقيقية إلا تحت سقف الدولة اللبنانية، التي وحدها تمتلك الشرعية، ووحدها تضمن الأمان لجميع اللبنانيين، من دون تمييز أو تفرقة"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن "تكون هذه الذكرى الأليمة محطة للتلاقي ولترسيخ الإيمان بأن لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة، وجيش واحد، ومؤسسات دستورية تحمي السيادة وتصون الكرامة".وفي مشهد يعيد إلى الأذهان اللحظات الأولى للحادثة، تجمع حشد شعبي كبير، مساء أمس الجمعة، في شارع "العاملية" بمنطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، المكان الذي شهد مقتل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصر الله.وكانت الأجواء مفعمة بمشاعر الحزن الممزوج بالفخر، حيث أكد الحاضرون التزامهم بـ"خط المقاومة" وثباتهم على المبادئ التي رسّخها حسن نصر الله، ولم تقتصر فعاليات الإحياء على الضاحية الجنوبية، بل امتدت لتشمل أبرز معالم بيروت، حيث أضيئت صخرة "الروشة" بصورة نصر الله وهاشم صفي الدين.وقد أعلن "حزب الله"، أن فعاليات إحياء الذكرى، التي انطلقت تحت الشعار المركزي "إنّا على العهد"، ستستمر حتى الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال عون إن "الأخطار التي تتهدد لبنان اليوم، من أمنية وسياسية واقتصادية، لا يمكن التصدي لها إلا من خلال التكاتف الوطني، والابتعاد عن الانقسام والتأكيد أن لا حماية حقيقية إلا تحت سقف الدولة اللبنانية، التي وحدها تمتلك الشرعية، ووحدها تضمن الأمان لجميع اللبنانيين، من دون تمييز أو تفرقة"
وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن "تكون هذه الذكرى الأليمة محطة للتلاقي ولترسيخ الإيمان بأن لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة، وجيش واحد، ومؤسسات دستورية تحمي السيادة وتصون الكرامة".
وفي مشهد يعيد إلى الأذهان اللحظات الأولى للحادثة، تجمع حشد شعبي كبير
وتحت شعار "عند أعتاب عزيز الروح في ليلة العروج"، أقام المشاركون وقفة وفاء وولاء، معبرين عن تقديرهم لمسيرة وتضحيات من وصفوه بـ"سيد شهداء الأمة".
وكانت الأجواء مفعمة بمشاعر الحزن الممزوج بالفخر، حيث أكد الحاضرون التزامهم بـ"خط المقاومة" وثباتهم على المبادئ التي رسّخها حسن نصر الله، ولم تقتصر فعاليات الإحياء على الضاحية الجنوبية، بل امتدت لتشمل أبرز معالم بيروت، حيث أضيئت صخرة "الروشة" بصورة نصر الله وهاشم صفي الدين.
وقد أعلن "حزب الله"، أن فعاليات إحياء الذكرى، التي انطلقت تحت الشعار المركزي "إنّا على العهد"، ستستمر حتى الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.