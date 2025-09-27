https://sarabic.ae/20250927/رئيس-وزراء-مالي-نظام-كييف-يزود-الإرهابيين-بطائرات-مسيرة-1105321644.html
رئيس وزراء مالي: نظام كييف يزود الإرهابيين بطائرات مسيرة
رئيس وزراء مالي: نظام كييف يزود الإرهابيين بطائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المالي، عبد الله مايغا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن أوكرانيا أصبحت من أبرز موردي الطائرات المسيّرة الانتحارية للجماعات... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T08:04+0000
2025-09-27T08:04+0000
2025-09-27T08:04+0000
العالم
أخبار مالي
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/0f/1050709533_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0464ca2b6a5b7cfc5b276b012cd009dc.jpg
وقال مايغا: "أصبح النظام الأوكراني أحد الموردين الرئيسيين للطائرات الانتحارية المسيرة (الكاميكازي) للجماعات الإرهابية حول العالم".وأشار رئيس وزراء مالي إلى أن أوكرانيا أعلنت صراحة تورطها في الهجوم على قوات الأمن المالية في تينساوتين في يوليو/تموز 2024.وتابع: "نذكر أنه في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لقوات الدفاع والأمن المالية، في تينزاوتين، في مقاطعة كيدال، يومي 24 و26 يوليو/تموز 2024، أدانت مالي الحادث في خطابها لعام 2024 (أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة)، كما أدانت موقف المسؤولين الأوكرانيين الذين أعلنوا علنًا تورطهم في الهجوم. ومن هذا السلوك غير المألوف، استنتجنا أن المسؤولين الأوكرانيين، للأسف، خلطوا بين المسرح الدولي والمسرحية".وقال: "نحن على الخط الأمامي في مواجهة الإرهاب. وتعمل دول الاتحاد معا لمحاربة الأعداء ومنع امتداد التهديد الإرهابي إلى باقي دول أفريقيا والعالم".وفي اوائل شهر أغسطس/آب 2024، قطعت مالي علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا إثر تصريحات أدلى بها أندريه يوسوف، المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، والسفير الأوكراني لدى السنغال. وفي تعليقه لوسائل الإعلام الأوكرانية الذين أشاروا علنا إلى دعم أوكرانيا لجماعات نفذت هجوما في أواخر يوليو 2024 على قافلة عسكرية مالية في الشمال.قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" إن كييف، التي لم تتمكن من الانتصار في ساحة المعركة، قررت فتح "جبهة ثانية" في أفريقيا من خلال الانخراط في الجماعات الإرهابية في الدول الأفريقية الصديقة لموسكو.ممثلة الرئاسة الروسية: نأمل بمشاركة بوتين في قمة العشرين بجنوب أفريقياانسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من المحكمة الجنائية الدولية
https://sarabic.ae/20250924/لافروف-روسيا-تؤكد-اهتمامها-بمواصلة-التعاون-مع-دول-اتحاد-الساحل--1105228858.html
https://sarabic.ae/20250925/بوركينا-فاسو-ومالي-والنيجر-تنسحب-من-الجنائية-الدولية-وفتح-قضايا-الإفلات-من-العقاب-في-كينيا--1105234517.html
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/0f/1050709533_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb6ff3a9abc77215fdead660644ba24a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار مالي, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار مالي, أخبار أوكرانيا, روسيا
رئيس وزراء مالي: نظام كييف يزود الإرهابيين بطائرات مسيرة
أكد رئيس الوزراء المالي، عبد الله مايغا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن أوكرانيا أصبحت من أبرز موردي الطائرات المسيّرة الانتحارية للجماعات الإرهابية حول العالم.
وقال مايغا: "أصبح النظام الأوكراني أحد الموردين الرئيسيين للطائرات الانتحارية المسيرة (الكاميكازي) للجماعات الإرهابية حول العالم".
وأضاف: "لذلك، ينبغي على بعض الدول الغربية التوقف عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، لأنها قد تسهم في انتشار الإرهاب الدولي".
وأشار رئيس وزراء مالي إلى أن أوكرانيا أعلنت صراحة تورطها في الهجوم على قوات الأمن المالية في تينساوتين في يوليو/تموز 2024.
وتابع: "نذكر أنه في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لقوات الدفاع والأمن المالية، في تينزاوتين، في مقاطعة كيدال، يومي 24 و26 يوليو/تموز 2024، أدانت مالي الحادث في خطابها لعام 2024 (أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة)، كما أدانت موقف المسؤولين الأوكرانيين الذين أعلنوا علنًا تورطهم في الهجوم. ومن هذا السلوك غير المألوف، استنتجنا أن المسؤولين الأوكرانيين، للأسف، خلطوا بين المسرح الدولي والمسرحية".
وأكد رئيس الوزراء المالي أن "اتحاد دول الساحل"، الذي يضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، يخوض حاليا "حربا هجينة" ضد قوى خارجية تسعى لزعزعة استقرار المنطقة.
وقال: "نحن على الخط الأمامي في مواجهة الإرهاب. وتعمل دول الاتحاد معا لمحاربة الأعداء ومنع امتداد التهديد الإرهابي إلى باقي دول أفريقيا والعالم".
وفي اوائل شهر أغسطس/آب 2024، قطعت مالي علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا إثر تصريحات أدلى بها أندريه يوسوف، المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، والسفير الأوكراني لدى السنغال. وفي تعليقه لوسائل الإعلام الأوكرانية الذين أشاروا علنا إلى دعم أوكرانيا لجماعات نفذت هجوما في أواخر يوليو 2024 على قافلة عسكرية مالية في الشمال.
وبعد أيام قليلة، أعلنت النيجر أيضا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" إن كييف، التي لم تتمكن من الانتصار في ساحة المعركة، قررت فتح "جبهة ثانية" في أفريقيا من خلال الانخراط في الجماعات الإرهابية في الدول الأفريقية الصديقة لموسكو.