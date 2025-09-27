https://sarabic.ae/20250927/رئيس-وزراء-مالي-نظام-كييف-يزود-الإرهابيين-بطائرات-مسيرة-1105321644.html

رئيس وزراء مالي: نظام كييف يزود الإرهابيين بطائرات مسيرة

رئيس وزراء مالي: نظام كييف يزود الإرهابيين بطائرات مسيرة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء المالي، عبد الله مايغا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن أوكرانيا أصبحت من أبرز موردي الطائرات المسيّرة الانتحارية للجماعات... 27.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-27T08:04+0000

2025-09-27T08:04+0000

2025-09-27T08:04+0000

العالم

أخبار مالي

أخبار أوكرانيا

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/0f/1050709533_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0464ca2b6a5b7cfc5b276b012cd009dc.jpg

وقال مايغا: "أصبح النظام الأوكراني أحد الموردين الرئيسيين للطائرات الانتحارية المسيرة (الكاميكازي) للجماعات الإرهابية حول العالم".وأشار رئيس وزراء مالي إلى أن أوكرانيا أعلنت صراحة تورطها في الهجوم على قوات الأمن المالية في تينساوتين في يوليو/تموز 2024.وتابع: "نذكر أنه في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لقوات الدفاع والأمن المالية، في تينزاوتين، في مقاطعة كيدال، يومي 24 و26 يوليو/تموز 2024، أدانت مالي الحادث في خطابها لعام 2024 (أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة)، كما أدانت موقف المسؤولين الأوكرانيين الذين أعلنوا علنًا تورطهم في الهجوم. ومن هذا السلوك غير المألوف، استنتجنا أن المسؤولين الأوكرانيين، للأسف، خلطوا بين المسرح الدولي والمسرحية".وقال: "نحن على الخط الأمامي في مواجهة الإرهاب. وتعمل دول الاتحاد معا لمحاربة الأعداء ومنع امتداد التهديد الإرهابي إلى باقي دول أفريقيا والعالم".وفي اوائل شهر أغسطس/آب 2024، قطعت مالي علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا إثر تصريحات أدلى بها أندريه يوسوف، المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، والسفير الأوكراني لدى السنغال. وفي تعليقه لوسائل الإعلام الأوكرانية الذين أشاروا علنا إلى دعم أوكرانيا لجماعات نفذت هجوما في أواخر يوليو 2024 على قافلة عسكرية مالية في الشمال.قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" إن كييف، التي لم تتمكن من الانتصار في ساحة المعركة، قررت فتح "جبهة ثانية" في أفريقيا من خلال الانخراط في الجماعات الإرهابية في الدول الأفريقية الصديقة لموسكو.ممثلة الرئاسة الروسية: نأمل بمشاركة بوتين في قمة العشرين بجنوب أفريقياانسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من المحكمة الجنائية الدولية

https://sarabic.ae/20250924/لافروف-روسيا-تؤكد-اهتمامها-بمواصلة-التعاون-مع-دول-اتحاد-الساحل--1105228858.html

https://sarabic.ae/20250925/بوركينا-فاسو-ومالي-والنيجر-تنسحب-من-الجنائية-الدولية-وفتح-قضايا-الإفلات-من-العقاب-في-كينيا--1105234517.html

أخبار مالي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار مالي, أخبار أوكرانيا, روسيا