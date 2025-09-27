رئيس وزراء مالي: نظام كييف يزود الإرهابيين بطائرات مسيرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
وقال مايغا: "أصبح النظام الأوكراني أحد الموردين الرئيسيين للطائرات الانتحارية المسيرة (الكاميكازي) للجماعات الإرهابية حول العالم".وأشار رئيس وزراء مالي إلى أن أوكرانيا أعلنت صراحة تورطها في الهجوم على قوات الأمن المالية في تينساوتين في يوليو/تموز 2024.وتابع: "نذكر أنه في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لقوات الدفاع والأمن المالية، في تينزاوتين، في مقاطعة كيدال، يومي 24 و26 يوليو/تموز 2024، أدانت مالي الحادث في خطابها لعام 2024 (أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة)، كما أدانت موقف المسؤولين الأوكرانيين الذين أعلنوا علنًا تورطهم في الهجوم. ومن هذا السلوك غير المألوف، استنتجنا أن المسؤولين الأوكرانيين، للأسف، خلطوا بين المسرح الدولي والمسرحية".وقال: "نحن على الخط الأمامي في مواجهة الإرهاب. وتعمل دول الاتحاد معا لمحاربة الأعداء ومنع امتداد التهديد الإرهابي إلى باقي دول أفريقيا والعالم".وفي اوائل شهر أغسطس/آب 2024، قطعت مالي علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا إثر تصريحات أدلى بها أندريه يوسوف، المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، والسفير الأوكراني لدى السنغال. وفي تعليقه لوسائل الإعلام الأوكرانية الذين أشاروا علنا إلى دعم أوكرانيا لجماعات نفذت هجوما في أواخر يوليو 2024 على قافلة عسكرية مالية في الشمال.قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" إن كييف، التي لم تتمكن من الانتصار في ساحة المعركة، قررت فتح "جبهة ثانية" في أفريقيا من خلال الانخراط في الجماعات الإرهابية في الدول الأفريقية الصديقة لموسكو.ممثلة الرئاسة الروسية: نأمل بمشاركة بوتين في قمة العشرين بجنوب أفريقياانسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من المحكمة الجنائية الدولية
https://sarabic.ae/20250924/لافروف-روسيا-تؤكد-اهتمامها-بمواصلة-التعاون-مع-دول-اتحاد-الساحل--1105228858.html
https://sarabic.ae/20250925/بوركينا-فاسو-ومالي-والنيجر-تنسحب-من-الجنائية-الدولية-وفتح-قضايا-الإفلات-من-العقاب-في-كينيا--1105234517.html
رئيس وزراء مالي: نظام كييف يزود الإرهابيين بطائرات مسيرة

08:04 GMT 27.09.2025
© Sputnik . Алексей Майшев / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية مالي عبد الله ديوب أثناء زيارته إلى موسكو وإجراء مقابلة صحفية مع وكالة سبوتنيك
وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أثناء زيارته إلى موسكو وإجراء مقابلة صحفية مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© Sputnik . Алексей Майшев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء المالي، عبد الله مايغا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن أوكرانيا أصبحت من أبرز موردي الطائرات المسيّرة الانتحارية للجماعات الإرهابية حول العالم.
وقال مايغا: "أصبح النظام الأوكراني أحد الموردين الرئيسيين للطائرات الانتحارية المسيرة (الكاميكازي) للجماعات الإرهابية حول العالم".

وأضاف: "لذلك، ينبغي على بعض الدول الغربية التوقف عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، لأنها قد تسهم في انتشار الإرهاب الدولي".

وأشار رئيس وزراء مالي إلى أن أوكرانيا أعلنت صراحة تورطها في الهجوم على قوات الأمن المالية في تينساوتين في يوليو/تموز 2024.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية تحالف دول الساحل الأفريقي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
لافروف: روسيا تؤكد اهتمامها بمواصلة التعاون مع دول اتحاد الساحل
24 سبتمبر, 22:36 GMT
وتابع: "نذكر أنه في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لقوات الدفاع والأمن المالية، في تينزاوتين، في مقاطعة كيدال، يومي 24 و26 يوليو/تموز 2024، أدانت مالي الحادث في خطابها لعام 2024 (أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة)، كما أدانت موقف المسؤولين الأوكرانيين الذين أعلنوا علنًا تورطهم في الهجوم. ومن هذا السلوك غير المألوف، استنتجنا أن المسؤولين الأوكرانيين، للأسف، خلطوا بين المسرح الدولي والمسرحية".

وأكد رئيس الوزراء المالي أن "اتحاد دول الساحل"، الذي يضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، يخوض حاليا "حربا هجينة" ضد قوى خارجية تسعى لزعزعة استقرار المنطقة.


وقال: "نحن على الخط الأمامي في مواجهة الإرهاب. وتعمل دول الاتحاد معا لمحاربة الأعداء ومنع امتداد التهديد الإرهابي إلى باقي دول أفريقيا والعالم".
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
راديو
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من "الجنائية الدولية" وفتح قضايا "الإفلات من العقاب" في كينيا
25 سبتمبر, 08:36 GMT
وفي اوائل شهر أغسطس/آب 2024، قطعت مالي علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا إثر تصريحات أدلى بها أندريه يوسوف، المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، والسفير الأوكراني لدى السنغال. وفي تعليقه لوسائل الإعلام الأوكرانية الذين أشاروا علنا إلى دعم أوكرانيا لجماعات نفذت هجوما في أواخر يوليو 2024 على قافلة عسكرية مالية في الشمال.

وبعد أيام قليلة، أعلنت النيجر أيضا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" إن كييف، التي لم تتمكن من الانتصار في ساحة المعركة، قررت فتح "جبهة ثانية" في أفريقيا من خلال الانخراط في الجماعات الإرهابية في الدول الأفريقية الصديقة لموسكو.
ممثلة الرئاسة الروسية: نأمل بمشاركة بوتين في قمة العشرين بجنوب أفريقيا
انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من المحكمة الجنائية الدولية
