لافروف: ممارسة الضغوط القسرية على الدول ذات السيادة أمر غير مقبول

وقالت الخارجية الروسية: "أكد لافروف رفضه القاطع لاستخدام الضغط القسري على الدول ذات السيادة كأداة للسياسة الخارجية. وأعرب عن تضامنه مع القيادة الفنزويلية في مواجهة التهديدات الخارجية المتزايدة ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود كاراكاس لحماية السيادة الوطنية".وأشار الوزيران إلى التطور الديناميكي للشراكة الاستراتيجية بين موسكو وكاراكاس واتفقا على مواصلة تعزيزها، مع التركيز على تعميق الحوار السياسي وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والعلمية والتقنية وتوسيع التبادلات الثقافية والإنسانية والتعليمية.كان لافروف قد التقى مع هيل سابقًا على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان هذا اللقاء هو الاجتماع الثنائي الثالث عشر للوزير الروسي في نفس اليوم.جاء هذا البيان عقب إرسال سفن حربية أمريكية، بما في ذلك طراد صواريخ موجهة وغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية، إلى شواطئ جمهورية فنزويلا. ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة، وانتهاك للمعاهدات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.وفي سبتمبر/أيلول، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية مرارا وتكرارا لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.وزير الخارجية المصري للافروف: نعتز بعلاقاتنا التاريخية مع روسيالافروف يلتقي مع وزراء خارجية دول جزر المحيط الهادئ في الأمم المتحدة

