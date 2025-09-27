ليبيا.. اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أمساليوم
بث مباشر
أجرت اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة لمتابعة ملف المناصب السيادية في ليبيا، اجتماعا مع لجنة من مجلس النواب في مدينة بنغازي، اليوم السبت، لمناقشة الملف المُعلق منذ سنوات.
ونقلت "بوابة الوسط"، مساء اليوم السبت، عن مصدر مطّلع من مجلس، الدولة، أن "المناصب التي جرى النقاش حولها في الاجتماع تشمل منصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك في ظل تأكيد المبعوثة الأممية هانا تيتيه، ضرورة تغيير مجلس إدارة المفوضية للانتخابات".
بلدية طرابلس، ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
البعثة الأممية: دعم أفريقي أوروبي لخريطة الوصول إلى الانتخابات في ليبيا
23 سبتمبر, 14:10 GMT
وكانت تيتيته، قد قدمت إحاطة بهذا الأمر أمام مجلس الأمن الدولي، في 21 أغسطس/ آب الماضي.

وكان محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة المتنازع على المنصب مع خالد المشري، قد عقد اجتماعا الأربعاء الماضي، لاستعراض ملف المناصب السيادية، تمهيدًا للتواصل مع مجلس النواب من أجل حسم الملف.

وتناول الاجتماع الأسماء المطروحة وإبداء الرأي، وصولًا للتوافق على الأسماء المرشحة لشغل المناصب السيادية بالدولة الليبية.
ويشار إلى أن "اتفاق الصخيرات"، الموقّع في المغرب عام 2015، ينص على ضرورة التشاور بين المجلسين بشأن تعيينات المناصب السيادية الرئيسية، التي تشمل محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
