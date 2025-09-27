عربي
ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة: مكافحة المخدرات ذريعة للولايات المتحدة لتغيير المسار السياسي للبلاد
سبوتنيك عربي
أكد الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة في جنيف، ألكسندر غابرييل يانيز ديلوز، أن الإجراءات الأمريكية في منطقة بحر الكاريبي، بذريعة مكافحة تهريب المخدرات... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أكد الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة في جنيف، ألكسندر غابرييل يانيز ديلوز، أن الإجراءات الأمريكية في منطقة بحر الكاريبي، بذريعة مكافحة تهريب المخدرات من فنزويلا، تهدف إلى تغيير المسار السياسي للبلاد.
وقال ديلوز لوكالة "سبوتنيك": "نرى أن هذا يسعى إلى تحقيق نفس الهدف الذي تسعى إليه العقوبات: لإحداث تغيير في المسار السياسي".

وأشار إلى أن حجج الولايات المتحدة بشأن مكافحة تهريب المخدرات وادعاءاتها بأن فنزويلا تغرق الولايات المتحدة بالمخدرات تدحضها الإحصائيات.

وأضاف ديلوز: "يُشبه الأمر حجة أسلحة الدمار الشامل في العراق (لتبرير غزو البلاد). تُشير جميع تقارير الأمم المتحدة عن المخدرات منذ عام 1999 إلى أن فنزويلا خالية من كارتلات المخدرات، ولا تُمارس غسيل الأموال، ولا تُعتبر دولةً تُفرط في تعاطي المخدرات".

وتابع: "5% فقط من جميع المخدرات التي تدخل الولايات المتحدة تدخل عبر منطقة البحر الكاريبي، بينما 87% تدخل عبر المحيط الهادئ. لكننا لا نرى سفنًا في المحيط الهادئ تُهاجم لمكافحة هذه الـ 87%".

وأشار إلى أن العقوبات الأحادية الجانب تُضاهي في تأثيرها الحرب، وتُستخدم كأداة للسيطرة على موارد البلاد، مؤكدا أن العقوبات المفروضة على فنزويلا كان لها تأثير سلبي على علاقاتها التجارية مع دول أخرى، بما في ذلك روسيا.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
الخارجية الروسية: موسكو تدين محاولات التدخل والتهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا
18 سبتمبر, 15:20 GMT
ووفقا له فإن استخدامها يُبرَّر بكونها أفضل من التدخل العسكري. ومع ذلك، فإن للعقوبات نفس تأثير الحرب التقليدية: خسائر في الأرواح، وتدمير للبنية التحتية الحيوية، وتعطيل للخدمات الأساسية، وزيادة الهجرة. وهذا يؤدي إلى نقص في الغذاء. لذا، تُعتبر العقوبات شكلاً من أشكال الحرب.

وقال: "العقوبات تُلحق الضرر باقتصاد البلاد وتجارتها... لقد فرضت على أي شركة ترغب في شراء النفط منا الحصول على ترخيص من الولايات المتحدة. في جوهر الأمر، تسيطر الولايات المتحدة على مواردنا الطبيعية. لذا، تُعدّ العقوبات شكلاً من أشكال السيطرة على الموارد الطبيعية".

وفي فنزويلا، أدى ذلك إلى نقص المواد الغذائية والهجرة؛ وأشار الممثل الدائم إلى أنهم "يحاولون بذلك خلق حالة من الفوضى لإثارة تغيير في المسار السياسي".

وأكد أن بلاده تعتزم استخدام جميع السبل الدبلوماسية لتجنب مواجهة عسكرية في خليج الكاريبي.

مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
الجيش الأمريكي يدرس خيارات لشن ضربات ضد أهداف "مرتبطة بالمخدرات" داخل فنزويلا
أمس, 22:11 GMT

في 19 أغسطس/آب، أعلنت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لنشر "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد إمكانية شن عملية عسكرية في فنزويلا.

جاء هذا البيان عقب إرسال سفن حربية أمريكية، بما في ذلك طراد صواريخ موجهة وغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية، إلى شواطئ جمهورية فنزويلا. ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة، وانتهاك للمعاهدات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
وفي سبتمبر/أيلول، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية مرارا وتكرارا لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.
فنزويلا تطلق مناورات عسكرية في الكاريبي وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة
ترامب يعلن استهداف سفينة تهريب مخدرات مرتبطة بتنظيم إرهابي في المياه الدولية
