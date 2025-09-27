https://sarabic.ae/20250927/ممثل-فنزويلا-لدى-الأمم-المتحدة-مكافحة-المخدرات-ذريعة-للولايات-المتحدة-لتغيير-المسار-السياسي-للبلاد-1105319065.html
أكد الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة في جنيف، ألكسندر غابرييل يانيز ديلوز، أن الإجراءات الأمريكية في منطقة بحر الكاريبي، بذريعة مكافحة تهريب المخدرات
وقال ديلوز لوكالة "سبوتنيك": "نرى أن هذا يسعى إلى تحقيق نفس الهدف الذي تسعى إليه العقوبات: لإحداث تغيير في المسار السياسي".وأضاف ديلوز: "يُشبه الأمر حجة أسلحة الدمار الشامل في العراق (لتبرير غزو البلاد). تُشير جميع تقارير الأمم المتحدة عن المخدرات منذ عام 1999 إلى أن فنزويلا خالية من كارتلات المخدرات، ولا تُمارس غسيل الأموال، ولا تُعتبر دولةً تُفرط في تعاطي المخدرات".وأشار إلى أن العقوبات الأحادية الجانب تُضاهي في تأثيرها الحرب، وتُستخدم كأداة للسيطرة على موارد البلاد، مؤكدا أن العقوبات المفروضة على فنزويلا كان لها تأثير سلبي على علاقاتها التجارية مع دول أخرى، بما في ذلك روسيا.ووفقا له فإن استخدامها يُبرَّر بكونها أفضل من التدخل العسكري. ومع ذلك، فإن للعقوبات نفس تأثير الحرب التقليدية: خسائر في الأرواح، وتدمير للبنية التحتية الحيوية، وتعطيل للخدمات الأساسية، وزيادة الهجرة. وهذا يؤدي إلى نقص في الغذاء. لذا، تُعتبر العقوبات شكلاً من أشكال الحرب.وفي فنزويلا، أدى ذلك إلى نقص المواد الغذائية والهجرة؛ وأشار الممثل الدائم إلى أنهم "يحاولون بذلك خلق حالة من الفوضى لإثارة تغيير في المسار السياسي".جاء هذا البيان عقب إرسال سفن حربية أمريكية، بما في ذلك طراد صواريخ موجهة وغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية، إلى شواطئ جمهورية فنزويلا. ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة، وانتهاك للمعاهدات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.وفي سبتمبر/أيلول، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية مرارا وتكرارا لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.
أكد الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة في جنيف، ألكسندر غابرييل يانيز ديلوز، أن الإجراءات الأمريكية في منطقة بحر الكاريبي، بذريعة مكافحة تهريب المخدرات من فنزويلا، تهدف إلى تغيير المسار السياسي للبلاد.
وقال ديلوز لوكالة "سبوتنيك": "نرى أن هذا يسعى إلى تحقيق نفس الهدف الذي تسعى إليه العقوبات: لإحداث تغيير في المسار السياسي".
وأشار إلى أن حجج الولايات المتحدة بشأن مكافحة تهريب المخدرات وادعاءاتها بأن فنزويلا تغرق الولايات المتحدة بالمخدرات تدحضها الإحصائيات.
وأضاف ديلوز: "يُشبه الأمر حجة أسلحة الدمار الشامل في العراق (لتبرير غزو البلاد). تُشير جميع تقارير الأمم المتحدة عن المخدرات منذ عام 1999 إلى أن فنزويلا خالية من كارتلات المخدرات، ولا تُمارس غسيل الأموال، ولا تُعتبر دولةً تُفرط في تعاطي المخدرات".
وتابع: "5% فقط من جميع المخدرات التي تدخل الولايات المتحدة تدخل عبر منطقة البحر الكاريبي، بينما 87% تدخل عبر المحيط الهادئ. لكننا لا نرى سفنًا في المحيط الهادئ تُهاجم لمكافحة هذه الـ 87%".
وأشار إلى أن العقوبات الأحادية الجانب تُضاهي في تأثيرها الحرب، وتُستخدم كأداة للسيطرة على موارد البلاد، مؤكدا أن العقوبات المفروضة على فنزويلا كان لها تأثير سلبي على علاقاتها التجارية مع دول أخرى، بما في ذلك روسيا.
ووفقا له فإن استخدامها يُبرَّر بكونها أفضل من التدخل العسكري. ومع ذلك، فإن للعقوبات نفس تأثير الحرب التقليدية: خسائر في الأرواح، وتدمير للبنية التحتية الحيوية، وتعطيل للخدمات الأساسية، وزيادة الهجرة. وهذا يؤدي إلى نقص في الغذاء. لذا، تُعتبر العقوبات شكلاً من أشكال الحرب.
وقال: "العقوبات تُلحق الضرر باقتصاد البلاد وتجارتها... لقد فرضت على أي شركة ترغب في شراء النفط منا الحصول على ترخيص من الولايات المتحدة. في جوهر الأمر، تسيطر الولايات المتحدة على مواردنا الطبيعية. لذا، تُعدّ العقوبات شكلاً من أشكال السيطرة على الموارد الطبيعية".
وفي فنزويلا، أدى ذلك إلى نقص المواد الغذائية والهجرة؛ وأشار الممثل الدائم إلى أنهم "يحاولون بذلك خلق حالة من الفوضى لإثارة تغيير في المسار السياسي".
وأكد أن بلاده تعتزم استخدام جميع السبل الدبلوماسية لتجنب مواجهة عسكرية في خليج الكاريبي.
في 19 أغسطس/آب، أعلنت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لنشر "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد إمكانية شن عملية عسكرية في فنزويلا.
جاء هذا البيان عقب إرسال سفن حربية أمريكية، بما في ذلك طراد صواريخ موجهة وغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية، إلى شواطئ جمهورية فنزويلا. ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة، وانتهاك للمعاهدات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
وفي سبتمبر/أيلول، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية مرارا وتكرارا لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.