ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة: مكافحة المخدرات ذريعة للولايات المتحدة لتغيير المسار السياسي للبلاد

وقال ديلوز لوكالة "سبوتنيك": "نرى أن هذا يسعى إلى تحقيق نفس الهدف الذي تسعى إليه العقوبات: لإحداث تغيير في المسار السياسي".وأضاف ديلوز: "يُشبه الأمر حجة أسلحة الدمار الشامل في العراق (لتبرير غزو البلاد). تُشير جميع تقارير الأمم المتحدة عن المخدرات منذ عام 1999 إلى أن فنزويلا خالية من كارتلات المخدرات، ولا تُمارس غسيل الأموال، ولا تُعتبر دولةً تُفرط في تعاطي المخدرات".وأشار إلى أن العقوبات الأحادية الجانب تُضاهي في تأثيرها الحرب، وتُستخدم كأداة للسيطرة على موارد البلاد، مؤكدا أن العقوبات المفروضة على فنزويلا كان لها تأثير سلبي على علاقاتها التجارية مع دول أخرى، بما في ذلك روسيا.ووفقا له فإن استخدامها يُبرَّر بكونها أفضل من التدخل العسكري. ومع ذلك، فإن للعقوبات نفس تأثير الحرب التقليدية: خسائر في الأرواح، وتدمير للبنية التحتية الحيوية، وتعطيل للخدمات الأساسية، وزيادة الهجرة. وهذا يؤدي إلى نقص في الغذاء. لذا، تُعتبر العقوبات شكلاً من أشكال الحرب.وفي فنزويلا، أدى ذلك إلى نقص المواد الغذائية والهجرة؛ وأشار الممثل الدائم إلى أنهم "يحاولون بذلك خلق حالة من الفوضى لإثارة تغيير في المسار السياسي".جاء هذا البيان عقب إرسال سفن حربية أمريكية، بما في ذلك طراد صواريخ موجهة وغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية، إلى شواطئ جمهورية فنزويلا. ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة، وانتهاك للمعاهدات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.وفي سبتمبر/أيلول، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية مرارا وتكرارا لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.فنزويلا تطلق مناورات عسكرية في الكاريبي وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدةترامب يعلن استهداف سفينة تهريب مخدرات مرتبطة بتنظيم إرهابي في المياه الدولية

