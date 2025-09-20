https://sarabic.ae/20250920/ترامب-يعلن-استهداف-سفينة-تهريب-مخدرات-مرتبطة-بتنظيم-إرهابي-في-المياه-الدولية-1105051493.html

ترامب يعلن استهداف سفينة تهريب مخدرات مرتبطة بتنظيم إرهابي في المياه الدولية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه تم تنفيذ ضربة عسكرية ضد سفينة لتهريب المخدرات مرتبطة بتنظيم مصنف كإرهابي، وذلك ضمن نطاق عمل القيادة... 20.09.2025

وقال ترامب، في منشور على حسابه عبر منصة "تروث سوشيال": "بأوامري، أصدر وزير الحرب تعليماته بتنفيذ ضربة قاتلة ضد سفينة تابعة لتنظيم إرهابي مصنف كانت تقوم بعمليات تهريب مخدرات في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية الأمريكية". وأضاف: "لقد أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تنقل مواد مخدرة غير مشروعة عبر ممر معروف لتهريب المخدرات، في طريقها إلى الولايات المتحدة لتسميم الأمريكيين".وأشار إلى أن الضربة أدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر "الناركوتيرورست" (الإرهابيين المرتبطين بتهريب المخدرات) الذين كانوا على متن السفينة، والتي كانت تبحر في المياه الدولية، مؤكداً أنه لم تُسجَّل أي خسائر في صفوف القوات الأمريكية. وختم ترامب رسالته بتحذير شديد قائلاً: "توقفوا عن بيع الفنتانيل والمخدرات غير المشروعة في الولايات المتحدة، وعن ارتكاب العنف والإرهاب ضد الأمريكيين".والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الجوية الأمريكية استهدفت من وصفهم بـ"المهربين، الذين ينتمون إلى عصابات تهريب مخدرات من فنزويلا، في المياه الدولية".جاء ذلك في منشور لترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، قال فيه إن "الضربة أسفرت عن مقتل 3 منهم"، مشيرًا إلى أنهم كانوا "يحاولون نقل المخدرات إلى الأمريكيين".ويأتي إعلان ترامب عن الضربة الأخيرة، بعد ضربة سابقة نفذتها واشنطن بداية الشهر الجاري، أسفرت عن سقوط 11 قتيلا، بحسب ما أعلنته الولايات المتحدة.وانتقدت فنزويلا العملية ووصفتها بأنها "عدوان"، بينما طالب نواب أمريكيون بمزيد من الشفافية بشأن المعلومات الاستخبارية والشرعية، التي استندت إليها الضربات لاستخدام القوة في المياه الدولية في وقت السلم.واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بشن "عدوان شامل" على بلاده، نافيًا أن تكون الأحداث الأخيرة بين البلدين مجرد "توترات".وأوضح مادورو، خلال مؤتمر صحفي حضره كبار القادة العسكريين ومسؤولون حكوميون، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "تحاول تبرير هجوم إجرامي من خلال تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في جنوب الكاريبي، تحت ذريعة مكافحة تجارة المخدرات"، وفقا لوسائل إعلام غربية.

