https://sarabic.ae/20250928/حمد-بن-جاسم-يكشف-عن-الرئيس-القادر-على-وقف-حرب-غزة-1105375573.html

حمد بن جاسم يكشف عن "الرئيس القادر على وقف حرب غزة"

حمد بن جاسم يكشف عن "الرئيس القادر على وقف حرب غزة"

سبوتنيك عربي

أكد رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "وحده القادر على وقف الحرب في قطاع غزة". 28.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-28T16:59+0000

2025-09-28T16:59+0000

2025-09-28T16:59+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102700/36/1027003698_0:37:1000:600_1920x0_80_0_0_9521ec56c70cdef93ff308a6ff71d470.jpg

وقال بن جاسم، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع قادة ومسؤولين عرب ومسلمين، كان مهما جدا"، مبيّنًا أن "الرئيس الأمريكي هو وحده من يستطيع وقف الحرب المجنونة على غزة، وهذا ما نأمل أن يتحقق".وأضاف أن "مسؤولية إعادة الإعمار في قطاع غزة، على إسرائيل أولًا وأخيرًا"، متابعًا: "حين ترفض إسرائيل ذلك فلا بد أن تتحمل الأمم المتحدة والعالم كله مسؤولية أعادة إعمار ما دمرته إسرائيل، ولا أريد إعفاء العرب من المساهمة لأنهم جزء من العالم".وكان موقع "أكسيوس"، قد أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم الثلاثاء الماضي، لقادة عرب ومسلمين مقترح خطة سلام من 21 نقطة بشأن غزة.ومن المفترض في الخطة أن يقدم الشركاء الإقليميون ضمانات أمنية لضمان امتثال "حماس" والفصائل الأخرى في غزة لالتزاماتها، وأن غزة لم تعد تشكل "تهديدا" لإسرائيل أو لشعبها، كما تتضمن الخطة أن تعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين الآخرين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة، تنتشر فورا في غزة للإشراف على الأمن في القطاع، وستقوم هذه القوة بتطوير وتدريب قوة شرطة فلسطينية، لتكون بمثابة جهاز أمن داخلي طويل الأمد.وتشمل الخطة أيضا أن "إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها، وسيسلم الجيش الإسرائيلي تدريجيا الأراضي التي يحتلها حاليا، مع قيام قوات الأمن البديلة ببسط سيطرتها واستقرارها في القطاع".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.

https://sarabic.ae/20250927/وزير-الخارجية-السعودي-حل-الدولتين-السبيل-الوحيد-لأمن-المنطقة-ويجب-وقف-العدوان-على-غزة-1105352592.html

https://sarabic.ae/20250928/القسام-تعلن-انقطاع-الاتصال-مع-أسيرين-إسرائيليين-بسبب-العمليات-العسكرية-الإسرائيلية-في-غزة--عاجل--1105369431.html

https://sarabic.ae/20250928/ملك-الأردن-خطة-ترامب-بشأن-غزة--شهدت-توافقا-بنسبة-كبيرة-1105374036.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي