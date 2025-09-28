https://sarabic.ae/20250928/لافروف-يشدد-على-ضمان-أمن-روسيا-كأساس-لمناقشة-ضمانات-أوكرانيا-والسيسي-يرفض-المراهنة-بحياة-المصريين-1105369047.html

لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين

ألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس السبت، كلمة روسيا الاتحادية، في اليوم الخامس من أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر المنظمة... 28.09.2025

وقال لافروف في كلمته أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "اليوم نتعامل بفعالية مع محاولة تنفيذ انقلاب بهدف دفن قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية".وصرح لافروف أنه في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن بطلان قرار إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران وعدم تنفيذه.وقال وزير الخارجية الروسي إن "حكومات غربية عدة أعلنت في الآونة الأخيرة، اعترافها بدولة فلسطين، لكنها أعلنت هذا القرار قبل أشهر عدة".ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الكيان الإسرائيلي دخل على خط الدول التي أوعزت إليها الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا عسكريا، ومن هنا تأتي الصفقة الأخيرة التي شملت منظومة "باتريوت" الأمريكية".زيلينسكي يعلن تسلم أوكرانيا منظومة دفاع جوي من إسرائيلصرح فلاديمير زيلينسكي، أمس السبت، بأن بلاده استلمت منظومة دفاع جوي من إسرائيل (باتريوت)، وجرى نشرها بالفعل.وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ستستلم منظومتين أخريين خلال أسابيع.ومن المقرر أن يزور مسؤولون أوكرانيون، الولايات المتحدة خلال أيام، لإجراء محادثات حول الاقتصاد والأسلحة، وفق زيلينيسكي.وقال زيلينسكي إنه أطلع ترامب على "رؤية معينة لما يمكن القيام به للرد على تصرفات روسيا"، متوعدًا بالرد "إذا تسببت موسكو في انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا"، على حد زعمه.وأضاف أن "92 طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى بولندا"، وأن بلاده "أسقطتها"، بحسب زعمه.وفيما يتعلق بالموقف الأوروبي، اعتبر أيوب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدول الأوروبية تعاني من أزمات داخلية، وتحاول تصدير مشاكلها عبر تصعيد الخطاب ضد روسيا، وزيادة الإنفاق العسكري، في ظل تراجع مستوى المعيشة للمواطن الأوروبي"، وأضاف أن "الاعتراف الأوروبي الأخير بالدولة الفلسطينية لا يعكس نوايا حقيقية لحل الصراع، بل هو محاولة للهروب من الواقع، إذ لم تتخذ هذه الدول أي خطوات عملية لدعم الفلسطينيين أو الضغط على إسرائيل".إيران ترفض "عرض الـ3 أشهر".. وبزشكيان يهاجم إدارة ترامبرفض الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عرضا أمريكيا بتخلي طهران عن برنامج تخصيب اليورانيوم بالكامل مقابل تعليق العقوبات لمدة 3 أشهر فقط.وقال بزشكيان الذي حضر الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبيل مغادرته نيويورك عائدا إلى طهران إن الأمر "غير مقبول على الإطلاق".وجاء تصريح بزشكيان في وقت صوت فيه مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار صيني روسي لتأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، إلا أن القرار لم يحصل على عدد كاف من الأصوات، ما يمهد لتطبيق العقوبات الأممية ابتداء من السبت.وقال بزشكيان إن هجوم الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي، "جعل أي مفاوضات جديدة مشروطة بضمان عدم تكرار العدوان".وأضاف أبو النور في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الموقف الإيراني إزاء العقوبات سوف يؤثر تأثيرا كبيرا على أي فرصة للعودة للتفاوض مرة أخرى"، لافتا إلى أن "إيران تفقد الثقة مطلقا في الطرف الآخر، لذا يتضاءل أي أمل في الاحتواء رغم مهلة الثلاثة أشهر".السيسي يرفض المراهنة بحياة المصرين لإدخال المساعدات إلى غزةقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه لا ينبغي لأحد أن يطلب منه الدخول في صراع لإدخال المساعدات بالقوة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، منتقدا محاولات "الاعتداء على بعض السفارات المصرية في الخارج.وشدد السيسي في كلمته خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، الجمعة، على "حرص مصر الصادق والقوي على وقف الحرب في غزة، والمساهمة في إعادة الإعمار، وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين مع الحفاظ على أرواح المصريين".كما أشار الرئيس المصري إلى "محاولات الاعتداء التي طالت بعض السفارات المصرية في الخارج"، موضحاً أن "جزءا منها نابع من حسن نية وجهل البعض أحيانا وجزءا آخر نابع من لؤم ومكر من أهل الشر" ، بحسب قوله.وعن هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية واستشاري الأمن الإقليمي د. أحمد الشحات، إن "تصريحات الرئيس السيسي جددت التأكيد على ثوابت الموقف الوطني المصري"، لافتًا إلى أن "حديثه عن المجازفة بحياة المصريين من أجل إدخال المساعدات يعبر عن حرص وحكمة القيادة السياسية المصرية في التعامل مع الحرب الحدودية التي تدور رحاها على الناحية الأخرى من الحدود المصرية مما يتطلب رد فعل منضبطا، بما لا ينعكس على الأمن القومي المصري"."الحشد الشعبي" في العراق يرد على تهديدات نتنياهوصرح رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، فالح الفياض، اليوم السبت، بأن "قوات الحشد لا تهرب من التهديدات والتلويح باستخدام القوة"، مؤكدا التزامها بالدفاع عن العراق.وأوضح رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، أن "العراق يمتلك وسائل للرد إذا ما تعرض لأي عدوان"، لافتًا إلى أن "الكيان الصهيوني أصبح يشكل تحديًا لدول المنطقة".وكان العراق أعلن رفضه لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتهديده باستهداف ما سماه الأخير "مليشيات" على أرض البلد العربي.وأكد الفيلي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الفياض، بحكم خلفيته العقائدية، ينطلق من رؤية ثابتة تعتبر إسرائيل خصما وجوديا، وهو ما ينعكس في خطابه السياسي".وفيما يتعلق بالموقف الرسمي العراقي، يرى الدكتور عصام الفيلي أن "وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يتحرك ضمن الإطار الدبلوماسي، ولا يمكنه تجاهل أي تهديد يطال سيادة العراق"، لكنه لفت إلى أن "حجم الرد العراقي يبقى مرهونا بقرار القيادة العامة للقوات المسلحة، خاصة في ظل محاولات داخلية وخارجية لإضعاف المنظومة العسكرية العراقية".

