https://sarabic.ae/20250928/مؤسس-تلغرام-المخابرات-الفرنسية-طلبت-مساعدتي-لتطبيق-رقابة-سياسية-في-مولدوفا-1105367543.html

مؤسس "تلغرام": المخابرات الفرنسية طلبت مساعدتي لتطبيق رقابة سياسية في مولدوفا

مؤسس "تلغرام": المخابرات الفرنسية طلبت مساعدتي لتطبيق رقابة سياسية في مولدوفا

سبوتنيك عربي

صرح مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف، أن السلطات المولدوفية، من خلال المخابرات الفرنسية حذفت عددا من قنوات "تلغرام" قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الجمهورية. 28.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-28T12:05+0000

2025-09-28T12:05+0000

2025-09-28T12:17+0000

مولدوفا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102592/61/1025926169_0:149:2048:1301_1920x0_80_0_0_fe3ac6b9d472f919dca5bed86c8bc359.jpg

وقال دوروف: "منذ حوالي عام، عندما كنت عالقا في باريس، اتصلت بي الخدمات الخاصة الفرنسية من خلال وسيط لطلب مساعدة الحكومة المولدوفية على فرض رقابة على قنوات "تلغرام" معينة قبل الانتخابات الرئاسية في مولدوفا".وتابع: "كان هذا الأمر غير مقبول لعدة أسباب. لو أن الوكالة تواصلت مع القاضي فعلاً، لكانت محاولة للتدخل في العملية القضائية. وإن لم تفعل، وادّعوا فقط أنها فعلت ذلك، فقد كانوا يستغلون وضعي القانوني في فرنسا للتأثير على الأحداث السياسية في أوروبا الشرقية - وهو نمط لاحظناه أيضًا في رومانيا".وأوضح أنه "بعد ذلك بوقت قصير، تلقى فريق "تلغرام" قائمة ثانية لما يُسمى بالقنوات المولدوفية "المثيرة للمشاكل". على عكس القائمة الأولى، كانت جميع هذه القنوات تقريبًا شرعية وملتزمة تمامًا بقواعدنا. وكان القاسم المشترك الوحيد بينها هو تعبيرها عن مواقف سياسية غير مقبولة لدى الحكومتين الفرنسية والمولدوفية".وأكد أن "تلغرام ملتزم بحرية التعبير ولن يحذف أي محتوى لأسباب سياسية. سأواصل فضح كل محاولة للضغط على تلغرام لفرض رقابة على منصتنا".الخارجية الروسية تسلم سفيرة مولدافيا احتجاجا على رفض اعتماد مراقبين روس للانتخاباتأوروبا تستعد لاحتلال مولدوفا - جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية

https://sarabic.ae/20250928/رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-يجب-رفض-العبودية-الخارجية-في-انتخابات-مولدوفا-1105363385.html

مولدوفا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مولدوفا, العالم