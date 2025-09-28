https://sarabic.ae/20250928/ما-المعنى-الحقيقي-للشعور-بالعطش؟-دراسة-في-علم-الأعصاب-توضح-1105377517.html

ما المعنى الحقيقي للشعور بالعطش؟... دراسة في علم الأعصاب توضح

ما المعنى الحقيقي للشعور بالعطش؟... دراسة في علم الأعصاب توضح

سبوتنيك عربي

تكشف الدراسات الحديثة في علم الأعصاب أن العطش ليس مجرد رغبة بسيطة في الشرب، بل هو استجابة دماغية، حيوية لبقائنا، ينشأ من دوائر عصبية معقدة تقع في أعماق الدماغ،... 28.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-28T18:45+0000

2025-09-28T18:45+0000

2025-09-28T18:45+0000

العالم

مجتمع

علوم

العطش

المياه

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1c/1105378255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1273a081a1531baea5bf466ab30c48c0.jpg

ويتواجد الماء في كل عملية بيولوجية داخل أجسامنا، وبينما تعاني الخلايا آثار الجفاف، فإن دوائرعصبية في الدماغ هي التي تفسر هذه الإشارات وتُظهر الشعور بالعطش، حيث تراقب هذه الدوائر تركيز الماء والملح في سوائل أجسامنا، وتفعّل إحساس العطش عندما يهدد اختلال التوازن استقرار الخلايا.ومن المثير للاهتمام، أن الأبحاث التي أُجريت على السناجب الأرضية في حالة سبات شتوي تكشف عن تكيفات فريدة في تنظيم العطش، فقد كبتت هذه المخلوقات إشارات عطشها لأشهر وهي تحت الأرض، على الرغم من أن أجسامها تشير إلى حاجتها للماء، حسب ماورد في صحيفة "وايرد".وتظهر الأنواع المختلفة مجموعة واسعة من استراتيجيات الترطيب، بدءا من القطط التي تعتمد في الغالب على رطوبة الطعام، وصولًا إلى الجمال التي تخزن الدهون وتحولها لإنتاج الماء. حتى لدى البشر، يختلف إدراك العطش من شخص لآخر تبعًا لعوامل بيئية، وفسيولوجية ونمط حياة.إن فهم هذه الآليات المتنوعة يثري فهمنا لمعنى العطش الحقيقي، فهو ليس مجرد رد فعل، بل عملية عصبية حيوية معقدة وتكيفية، ومثالا واضحا على كيفية دمج أدمغتنا للإشارات الداخلية للحفاظ على التوازن الدقيق للحياة.كيف يحدد دماغنا اللحظات التي تصبح ذكريات لا تنسىدراسة توضح العلاقة بين الروائح العطرية وتعزيز صحة الدماغ

https://sarabic.ae/20250625/توصية-الطب-الصيني-فوائد-كبيرة-لشرب-الماء-الساخن-في-الصيف-1102037332.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, علوم, العطش, المياه