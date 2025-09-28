https://sarabic.ae/20250928/وزيرة-الخارجية-البريطانية-المجتمع-الدولي-يقترب-من-اتفاق-سلام-يضع-حدا-لأزمة-غزة-1105362519.html

وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي يقترب من اتفاق سلام يضع حدا لأزمة غزة

وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي يقترب من اتفاق سلام يضع حدا لأزمة غزة

سبوتنيك عربي

كشفت وزيرة الخارجية البريطانية، ​إيفيت كوبر​، أن المجتمع الدولي على وشك التوصل إلى اتفاق سلام في ​غزة​. 28.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-28T08:01+0000

2025-09-28T08:01+0000

2025-09-28T08:01+0000

العالم

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

قطاع غزة

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843971_0:13:1000:576_1920x0_80_0_0_b06b93388bbb5f4a4b8b166f19ebdbf9.jpg

وقالت الوزيرة: "المجتمع الدولي على وشك التوصل إلى اتفاق سلام في قطاع غزة يمكن أن ينهي أخيرا الصراع المستمر منذ عامين والأزمة الإنسانية التي أودت بحياة الآلاف"، بحسب ما جاء في النشرة.وسبق أن أشار الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​، إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تجري مناقشات مثمرة للغاية مع دول ​الشرق الأوسط​ بشأن قطاع غزة".أفاد موقع "أكسيوس" سابقًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدّم، خطةً من 21 نقطةً لقادة الدول العربية والإسلامية لإنهاء الصراع في قطاع غزة.وذكرت التقارير أن "الاقتراح المكون من21 بندا، يتضمن نزع سلاح حركة حماس، وإنشاء قوة أمنية دولية، و"خطة تنمية ترامب" لإعادة إعمار القطاع، لكن إسرائيل قد ترفض بعض بنودها".وأضاف أن هناك "نوايا حسنة وحماسة من الجميع لتجاوز هذه الفترة العصيبة"، لافتًا إلى أن جميع دول المنطقة "منخرطة في المحادثات" بشكل مباشر.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.تفاصيل جديدة لخطة ترامب بشأن غزة... هل تمهد لإنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية؟لافروف حول خطط "الإدارة الجماعية" لغزة: هناك من يريد أن يضفي طابعا مهذبا على المحمياتقطر تنفي مزاعم بناء علاقة مع ويتكوف وتتهم جهات بمحاولة "تقويض" جهود وقف إطلاق النار في غزة

https://sarabic.ae/20250928/مصر-لا-أمن-لإسرائيل-بينما-ينعدم-أمن-الآخرين-وهذا-موقفنا-من-خطة-ترامب-1105362335.html

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي