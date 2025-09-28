https://sarabic.ae/20250928/وزيرة-الخارجية-البريطانية-المجتمع-الدولي-يقترب-من-اتفاق-سلام-يضع-حدا-لأزمة-غزة-1105362519.html
وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي يقترب من اتفاق سلام يضع حدا لأزمة غزة
وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي يقترب من اتفاق سلام يضع حدا لأزمة غزة
سبوتنيك عربي
كشفت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن المجتمع الدولي على وشك التوصل إلى اتفاق سلام في غزة. 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T08:01+0000
2025-09-28T08:01+0000
2025-09-28T08:01+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
قطاع غزة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843971_0:13:1000:576_1920x0_80_0_0_b06b93388bbb5f4a4b8b166f19ebdbf9.jpg
وقالت الوزيرة: "المجتمع الدولي على وشك التوصل إلى اتفاق سلام في قطاع غزة يمكن أن ينهي أخيرا الصراع المستمر منذ عامين والأزمة الإنسانية التي أودت بحياة الآلاف"، بحسب ما جاء في النشرة.وسبق أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تجري مناقشات مثمرة للغاية مع دول الشرق الأوسط بشأن قطاع غزة".أفاد موقع "أكسيوس" سابقًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدّم، خطةً من 21 نقطةً لقادة الدول العربية والإسلامية لإنهاء الصراع في قطاع غزة.وذكرت التقارير أن "الاقتراح المكون من21 بندا، يتضمن نزع سلاح حركة حماس، وإنشاء قوة أمنية دولية، و"خطة تنمية ترامب" لإعادة إعمار القطاع، لكن إسرائيل قد ترفض بعض بنودها".وأضاف أن هناك "نوايا حسنة وحماسة من الجميع لتجاوز هذه الفترة العصيبة"، لافتًا إلى أن جميع دول المنطقة "منخرطة في المحادثات" بشكل مباشر.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.تفاصيل جديدة لخطة ترامب بشأن غزة... هل تمهد لإنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية؟لافروف حول خطط "الإدارة الجماعية" لغزة: هناك من يريد أن يضفي طابعا مهذبا على المحمياتقطر تنفي مزاعم بناء علاقة مع ويتكوف وتتهم جهات بمحاولة "تقويض" جهود وقف إطلاق النار في غزة
https://sarabic.ae/20250928/مصر-لا-أمن-لإسرائيل-بينما-ينعدم-أمن-الآخرين-وهذا-موقفنا-من-خطة-ترامب-1105362335.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843971_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_68fa2402eed71e5f2ad951f894afbe54.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي
العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي
وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي يقترب من اتفاق سلام يضع حدا لأزمة غزة
كشفت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن المجتمع الدولي على وشك التوصل إلى اتفاق سلام في غزة.
وقالت الوزيرة: "المجتمع الدولي على وشك التوصل إلى اتفاق سلام في قطاع غزة يمكن أن ينهي أخيرا الصراع المستمر منذ عامين والأزمة الإنسانية التي أودت بحياة الآلاف"، بحسب ما جاء في النشرة.
وأضافت: "نحث إسرائيل على تغيير مسارها بعيدا عن الهجوم العسكري المتجدد على غزة".
وسبق أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تجري مناقشات مثمرة للغاية مع دول الشرق الأوسط بشأن قطاع غزة".
ونقلت صحيفة "الغارديان"ً عن إيفيت كوبر أن العملية هشة وهناك العديد من العقبات التي يتعين التغلب عليها.
أفاد موقع "أكسيوس" سابقًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدّم، خطةً من 21 نقطةً لقادة الدول العربية والإسلامية لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
وكشفت تقارير أمريكية، اليوم الأحد، تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تشمل نشر قوة دولية في القطاع، ونزع سلاح حركة "حماس"، وترك الباب مفتوحاً أمام إقامة دولة فلسطينية.
وذكرت التقارير أن "الاقتراح المكون من21 بندا، يتضمن نزع سلاح حركة حماس، وإنشاء قوة أمنية دولية، و"خطة تنمية ترامب" لإعادة إعمار القطاع، لكن إسرائيل قد ترفض بعض بنودها".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق، بأن مفاوضات "مكثفة للغاية" تجري منذ 4 أيام بشأن التوصل إلى اتفاق يتعلق بغزة، مشددًا على أنها ستستمر "طالما كان ذلك ضروريًا من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل".
وأضاف أن هناك "نوايا حسنة وحماسة من الجميع لتجاوز هذه الفترة العصيبة"، لافتًا إلى أن جميع دول المنطقة "منخرطة في المحادثات" بشكل مباشر.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة
في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.