عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الكوبي: الولايات المتحدة تزيد من خطر الحرب في منطقة البحر الكاريبي
وزير الخارجية الكوبي: الولايات المتحدة تزيد من خطر الحرب في منطقة البحر الكاريبي
وزير الخارجية الكوبي: الولايات المتحدة تزيد من خطر الحرب في منطقة البحر الكاريبي

04:43 GMT 28.09.2025
أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريا، من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن خطر الحرب يلوح في الأفق في البحر الكاريبي بسبب تصرفات الجيش الأمريكي.
وقال باريا: "اليوم يلوح في الأفق خطر الحرب في منطقة البحر الكاريبي بسبب النشر غير المبرر تماما للقوات البحرية والجوية الهجومية (للولايات المتحدة)".

وأوضح أن الولايات المتحدة، بحجة مكافحة تهريب المخدرات، تمارس عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وتدمر قوارب في البحر الكاريبي.

وشدد على "إدانة مبدأ مونرو وأي محاولة للعسكرة أو التدخل أو الهيمنة الإمبريالية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
في 19 أغسطس/آب، أعلنت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لنشر "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد إمكانية شن عملية عسكرية في فنزويلا.
جاء هذا البيان عقب إرسال سفن حربية أمريكية، بما في ذلك طراد صواريخ موجهة وغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية، إلى شواطئ جمهورية فنزويلا. ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة، وانتهاك للمعاهدات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.

وفي سبتمبر/أيلول، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية مرارا وتكرارا لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.

في عام 1823، أعلن الرئيس الأمريكي جيمس مونرو في رسالة إلى الكونغرس الأمريكي أن أي محاولة من القوى الأوروبية للتدخل في شؤون نصف الكرة الغربي ستُعتبر تهديدًا للأمن الأمريكي. واستُخدم مبدأ مونرو لاحقًا لتوسيع النفوذ الأمريكي في المنطقة.
