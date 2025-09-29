عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
علماء صينيون يبتكرون مغناطيسا يتفوق بـ700 مرة على المجال المغناطيسي للأرض
علماء صينيون يبتكرون مغناطيسا يتفوق بـ700 مرة على المجال المغناطيسي للأرض
سبوتنيك عربي
حقق علماء صينيون رقما قياسيا عالميا جديدا بإنشاء مجال مغناطيسي مستقر بقوة 35.1 تسلا (وحدة كثافة التدفق المغناطيسي) باستخدام مغناطيس فائق التوصيل، وهو أقوى... 29.09.2025
2025-09-29T15:07+0000
2025-09-29T15:07+0000
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105421051_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_8bceb66bad20744292c7738328b6f6ac.jpg
وقالت الأكاديمية الصينية للعلوم في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "تم تحفيز المغناطيس إلى 35.1 تسلا، وبعد ذلك عمل بشكل مستقر لمدة 30 دقيقة وتم إزالة مغناطيسيته بأمان، ما يؤكد موثوقية هذا الحل التكنولوجي ويوفر منصة مهمة لإجراء تجارب مختلفة".وذكرت التقارير أن باحثين من معهد أبحاث فيزياء البلازما في هيفاي، بالتعاون مع مركز "هيفاي" الدولي للموصلية الفائقة التطبيقية، ومعهد أبحاث الطاقة التابع لمركز "هيفاي" الوطني للعلوم الشاملة، وجامعة "تسينغهوا"، قاموا بتطوير المغناطيس الفائق الموصلية.وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، أن هذا المغناطيس فائق التوصيل سجل رقما قياسيا عالميا جديدا، محطمًا الرقم القياسي لعام 2019، البالغ 32.35 تسلا، والذي سجله أيضا علماء صينيون.وأشارت الصحيفة إلى أن المجال المغناطيسي للأرض يبلغ نحو 0.00005 تسلا فقط، بينما تبلغ قوة المغناطيس فائق التوصيل في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي 3 تسلا، ويمكن تطبيق هذا التطور في أي مكان يتطلب مغناطيسات قوية، في الدفع الكهرومغناطيسي في الفضاء الجوي، ونقل الطاقة والاندماج النووي والتصوير بالرنين المغناطيسي أو المركبات الهوائية.علماء روس يطورون طريقة لتقليل الآثار الجانبية لعلاج السرطانالصين تفتتح أطول جسر في العالم أمام حركة المرور... صور وفيديو
حقق علماء صينيون رقما قياسيا عالميا جديدا بإنشاء مجال مغناطيسي مستقر بقوة 35.1 تسلا (وحدة كثافة التدفق المغناطيسي) باستخدام مغناطيس فائق التوصيل، وهو أقوى بـ700 ألف مرة من المجال المغناطيسي للأرض، مؤكدين أن استخدام هذا التطور يمكن في محركات الفضاء والمركبات الهوائية والاندماج النووي.
وقالت الأكاديمية الصينية للعلوم في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "تم تحفيز المغناطيس إلى 35.1 تسلا، وبعد ذلك عمل بشكل مستقر لمدة 30 دقيقة وتم إزالة مغناطيسيته بأمان، ما يؤكد موثوقية هذا الحل التكنولوجي ويوفر منصة مهمة لإجراء تجارب مختلفة".

ولإنشاء مجال مغناطيسي قوي، وضع الباحثون مغناطيسا فائق التوصيل عالي الحرارة وسط مغناطيس منخفض الحرارة، ما أدى إلى تحسين الاستقرار الميكانيكي للمغناطيس وخصائصه الكهرومغناطيسية في ظل الظروف القاسية.

وذكرت التقارير أن باحثين من معهد أبحاث فيزياء البلازما في هيفاي، بالتعاون مع مركز "هيفاي" الدولي للموصلية الفائقة التطبيقية، ومعهد أبحاث الطاقة التابع لمركز "هيفاي" الوطني للعلوم الشاملة، وجامعة "تسينغهوا"، قاموا بتطوير المغناطيس الفائق الموصلية.
وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، أن هذا المغناطيس فائق التوصيل سجل رقما قياسيا عالميا جديدا، محطمًا الرقم القياسي لعام 2019، البالغ 32.35 تسلا، والذي سجله أيضا علماء صينيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن المجال المغناطيسي للأرض يبلغ نحو 0.00005 تسلا فقط، بينما تبلغ قوة المغناطيس فائق التوصيل في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي 3 تسلا، ويمكن تطبيق هذا التطور في أي مكان يتطلب مغناطيسات قوية، في الدفع الكهرومغناطيسي في الفضاء الجوي، ونقل الطاقة والاندماج النووي والتصوير بالرنين المغناطيسي أو المركبات الهوائية.
