مجلس الأمن الروسي: موسكو ونيودلهي تعقدان غدا جولة محادثات حول الأمن الإقليمي والوضع حول أوكرانيا

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250929/مجلس-الأمن-الروسي-موسكو-ونيودلهي-تعقدان-غدا-جولة-محادثات-حول-الأمن-الإقليمي-والوضع-حول-أوكرانيا-1105421633.html
مجلس الأمن الروسي: موسكو ونيودلهي تعقدان غدا جولة محادثات حول الأمن الإقليمي والوضع حول أوكرانيا
مجلس الأمن الروسي: موسكو ونيودلهي تعقدان غدا جولة محادثات حول الأمن الإقليمي والوضع حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، أن موسكو ونيودلهي، ستعقدان غدا الثلاثاء، جولة محادثات حول الأمن الإقليمي والوضع حول أوكرانيا. 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T15:06+0000
2025-09-29T15:25+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg
وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: "في إطار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند، والمحادثات رفيعة المستوى الشاملة في 30 سبتمبر (أيلول) 2025، ستستضيف موسكو الجولة المقبلة من المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية، برئاسة مشتركة من نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، ونائب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي بافان كابور".وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بوزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، في اجتماع عُقد على هامش أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل بدء المحادثات، تبادل الوزيران التحية الحارة، ثم استُكملت الجلسة خلف أبواب مغلقة.وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "ستتم مناقشة الاستعدادات لزيارة رئيسنا المقبلة إلى الهند، قبل نهاية العام (الحالي)، في ديسمبر المقبل".
https://sarabic.ae/20250926/لافروف-ونظيره-الهندي-يبحثان-الاستعدادات-للقمة-الروسية-الهندية-المقرر-عقدها-نهاية-العام-1105311796.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e33c32bfb354a974cd1545c11c83f65e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الهند اليوم
روسيا, أخبار الهند اليوم

مجلس الأمن الروسي: موسكو ونيودلهي تعقدان غدا جولة محادثات حول الأمن الإقليمي والوضع حول أوكرانيا

15:06 GMT 29.09.2025 (تم التحديث: 15:25 GMT 29.09.2025)
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، أن موسكو ونيودلهي، ستعقدان غدا الثلاثاء، جولة محادثات حول الأمن الإقليمي والوضع حول أوكرانيا.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: "في إطار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند، والمحادثات رفيعة المستوى الشاملة في 30 سبتمبر (أيلول) 2025، ستستضيف موسكو الجولة المقبلة من المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية، برئاسة مشتركة من نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، ونائب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي بافان كابور".

وتابع البيان: "ستركز المحادثات على الوضع في جنوب آسيا والشرق الأوسط، كما يعتزم الطرفان تبادل وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
لافروف ونظيره الهندي يبحثان الاستعدادات للقمة الروسية الهندية المقرر عقدها نهاية العام
26 سبتمبر, 19:45 GMT
وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بوزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، في اجتماع عُقد على هامش أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل بدء المحادثات، تبادل الوزيران التحية الحارة، ثم استُكملت الجلسة خلف أبواب مغلقة.

وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة الهند في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "ستتم مناقشة الاستعدادات لزيارة رئيسنا المقبلة إلى الهند، قبل نهاية العام (الحالي)، في ديسمبر المقبل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала