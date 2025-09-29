https://sarabic.ae/20250929/مجلس-الأمن-الروسي-موسكو-ونيودلهي-تعقدان-غدا-جولة-محادثات-حول-الأمن-الإقليمي-والوضع-حول-أوكرانيا-1105421633.html
مجلس الأمن الروسي: موسكو ونيودلهي تعقدان غدا جولة محادثات حول الأمن الإقليمي والوضع حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
2025-09-29T15:06+0000
2025-09-29T15:06+0000
2025-09-29T15:25+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg
وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: "في إطار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند، والمحادثات رفيعة المستوى الشاملة في 30 سبتمبر (أيلول) 2025، ستستضيف موسكو الجولة المقبلة من المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية، برئاسة مشتركة من نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، ونائب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي بافان كابور".وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بوزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، في اجتماع عُقد على هامش أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل بدء المحادثات، تبادل الوزيران التحية الحارة، ثم استُكملت الجلسة خلف أبواب مغلقة.وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "ستتم مناقشة الاستعدادات لزيارة رئيسنا المقبلة إلى الهند، قبل نهاية العام (الحالي)، في ديسمبر المقبل".
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e33c32bfb354a974cd1545c11c83f65e.jpg
روسيا, أخبار الهند اليوم
15:06 GMT 29.09.2025 (تم التحديث: 15:25 GMT 29.09.2025)
أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، أن موسكو ونيودلهي، ستعقدان غدا الثلاثاء، جولة محادثات حول الأمن الإقليمي والوضع حول أوكرانيا.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: "في إطار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند، والمحادثات رفيعة المستوى الشاملة في 30 سبتمبر (أيلول) 2025، ستستضيف موسكو الجولة المقبلة من المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية، برئاسة مشتركة من نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، ونائب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي بافان كابور".
وتابع البيان: "ستركز المحادثات على الوضع في جنوب آسيا والشرق الأوسط، كما يعتزم الطرفان تبادل وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا".
وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بوزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، في اجتماع عُقد على هامش أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل بدء المحادثات، تبادل الوزيران التحية الحارة،
ثم استُكملت الجلسة خلف أبواب مغلقة.
وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة الهند في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "ستتم مناقشة الاستعدادات لزيارة رئيسنا المقبلة إلى الهند، قبل نهاية العام (الحالي)، في ديسمبر المقبل".