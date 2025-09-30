https://sarabic.ae/20250930/الموت-الاجتماعي-ظاهرة-حزينة-للمسنين-في-فرنسا-1105463131.html

الموت الاجتماعي.. ظاهرة حزينة للمسنين في فرنسا

الموت الاجتماعي.. ظاهرة حزينة للمسنين في فرنسا

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة عن تفاقم العزلة الشديدة التي يعاني منها كبار السن في فرنسا، حيث ارتفعت نسبتها بنسبة 150% خلال السنوات الثماني الماضية، ليبلغ عدد المسنّين... 30.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-30T14:50+0000

2025-09-30T14:50+0000

2025-09-30T14:50+0000

أخبار فرنسا

كسر العزلة

كبار السن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104515/60/1045156089_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_e4cd7ef14a97afcf850c415b5240e440.jpg

وبحسب الدراسة التي أعدّها معهد "سي إس إي" لصالح الجمعية، في أبريل/ نيسان الماضي، فإن هؤلاء المسنين الذين يمثلون 4% من إجمالي من تجاوزوا سن 60 أي ما يعادل قرابة 18 مليون شخص لا تجمعهم أي صلات بأسرهم أو أصدقائهم أو محيطهم الاجتماعي، ولا يتعاملون حتى مع الجمعيات.ووفق التقرير، ازداد عدد كبار السن الذين يعانون من "الاحتضار الاجتماعي" بنسبة 42% مقارنة بتقرير عام 2021، الذي أجري خلال جائحة كوفيد-19، حيث كان عددهم آنذاك حوالي 530 ألف شخص، في حين لم يتجاوز عددهم 300 ألف في عام 2017.وتشير إلى أن تواصلها الاجتماعي يقتصر حاليًا على مكالمة هاتفية من حين لآخر مع صديقة تعيش في الريف، ونزهة شهرية مع الجيران.أما دانيال، 77 عامًا، وهو تقني كيميائي متقاعد، فقد دخل في عزلة شديدة بعد وفاة زوجته عام 2021. يقول: "ليس لدي أطفال، ولا لأختي أيضًا، كما أن أصدقائي يعانون من مشاكل صحية ولم أعد على تواصل معهم".ويظهر التقرير أن نحو 1.5 مليون مسنّ لا يلتقون بأطفالهم أو أحفادهم مطلقًا أو بالكاد يفعلون، مقارنة بـ470 ألفًا في عام 2017. كما توجد فئة أخرى تقدّر بـ3.2 مليون مسنّ ليس لديهم أبناء أو أحفاد على الإطلاق.وتنعكس هذه العزلة أيضًا على الجانب النفسي، حيث سجّل عام 2022، معدل انتحار بلغ 35.2 حالة لكل 100 ألف شخص في الفئة العمرية بين 85 و94 عامًا، وهو ضعف المعدل المسجّل لدى باقي الفئات السكانية.وأكدت جمعية "لي بوتي فرير دي بوفر" أن من بين أبرز العوامل التي تؤدي إلى تفاقم العزلة الاجتماعية: غياب الأسرة القريبة، عدم القدرة على استخدام الإنترنت، تدني الدخل، وفقدان الاستقلالية.وبحسب الأطباء، تتطلب مواجهة هذه الحالة، تعزيز التواصل الاجتماعي من خلال الهوايات والأنشطة الجماعية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي لمنع العزلة وتعزيز الصحة العامة لكبار السن.

https://sarabic.ae/20250902/دراسة-الشباب-أكثر-تعاسة-من-كبار-السن-1104426854.html

https://sarabic.ae/20250403/الفن-الجماعي-علاج-جديد-للاكتئاب-والقلق-لدى-كبار-السن-1099190475.html

https://sarabic.ae/20240913/دراسة-تؤكد-وجود-علاقة-بين-الترمل-وزيادة-الوفيات-بين-كبار-السن-1092683901.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , كسر العزلة, كبار السن