الموت الاجتماعي.. ظاهرة حزينة للمسنين في فرنسا
كشفت دراسة حديثة عن تفاقم العزلة الشديدة التي يعاني منها كبار السن في فرنسا، حيث ارتفعت نسبتها بنسبة 150% خلال السنوات الثماني الماضية، ليبلغ عدد المسنّين الذين يعيشون في عزلة تامة نحو 750 ألف شخص، وهو ما وصف من قبل جمعيات حقوقية بأنه يمثل حالة من "الاحتضار الاجتماعي".
وبحسب الدراسة التي أعدّها معهد "سي إس إي" لصالح الجمعية، في أبريل/ نيسان الماضي، فإن هؤلاء المسنين الذين يمثلون 4% من إجمالي من تجاوزوا سن 60 أي ما يعادل قرابة 18 مليون شخص لا تجمعهم أي صلات بأسرهم أو أصدقائهم أو محيطهم الاجتماعي، ولا يتعاملون حتى مع الجمعيات.
ومنذ عام 2017، تجرى دراسة مماثلة كل أربع سنوات لتقييم مستويات العزلة الاجتماعية لدى كبار السن، استنادًا إلى أربع دوائر اجتماعية كالأسرة، الأصدقاء، الجيران، والمجتمع المدني.
ووفق التقرير، ازداد عدد كبار السن الذين يعانون من "الاحتضار الاجتماعي" بنسبة 42% مقارنة بتقرير عام 2021، الذي أجري خلال جائحة كوفيد-19، حيث كان عددهم آنذاك حوالي 530 ألف شخص، في حين لم يتجاوز عددهم 300 ألف في عام 2017.
وتحدثت ميشال، البالغة من العمر 83 عامًا ومدرّبة سابقة في شركة متعددة الجنسيات، عن تجربتها مع العزلة بعد وفاة والديها، قائلة: "لم أتزوج ولم أنجب أطفالاً. وبعد وفاة والديّ، وجدت نفسي وحيدة تمامًا، وقد لجأت إلى الكحول في بعض الأحيان".
وتشير إلى أن تواصلها الاجتماعي يقتصر حاليًا على مكالمة هاتفية من حين لآخر مع صديقة تعيش في الريف، ونزهة شهرية مع الجيران.
أما دانيال، 77 عامًا، وهو تقني كيميائي متقاعد، فقد دخل في عزلة شديدة بعد وفاة زوجته عام 2021. يقول: "ليس لدي أطفال، ولا لأختي أيضًا، كما أن أصدقائي يعانون من مشاكل صحية ولم أعد على تواصل معهم".
وترجع الجمعية تفاقم العزلة بين كبار السن إلى عوامل عدة، أبرزها التشيّخ السكاني، وانقطاع العلاقات الاجتماعية خلال فترة الجائحة، بالإضافة إلى صعوبة استعادة الفئات الهشّة لعاداتها الاجتماعية السابقة.
ويظهر التقرير أن نحو 1.5 مليون مسنّ لا يلتقون بأطفالهم أو أحفادهم مطلقًا أو بالكاد يفعلون، مقارنة بـ470 ألفًا في عام 2017. كما توجد فئة أخرى تقدّر بـ3.2 مليون مسنّ ليس لديهم أبناء أو أحفاد على الإطلاق.
وتنعكس هذه العزلة أيضًا على الجانب النفسي، حيث سجّل عام 2022، معدل انتحار بلغ 35.2 حالة لكل 100 ألف شخص في الفئة العمرية بين 85 و94 عامًا، وهو ضعف المعدل المسجّل لدى باقي الفئات السكانية.
وأكدت جمعية "لي بوتي فرير دي بوفر" أن من بين أبرز العوامل التي تؤدي إلى تفاقم العزلة الاجتماعية: غياب الأسرة القريبة، عدم القدرة على استخدام الإنترنت، تدني الدخل، وفقدان الاستقلالية.
والعزلة لدى المسنين هي شعور بالوحدة والانفصال عن المجتمع يؤدي إلى تدهور الصحة النفسية والجسدية، بما في ذلك زيادة خطر الاكتئاب والخرف وأمراض القلب.
وبحسب الأطباء، تتطلب مواجهة هذه الحالة، تعزيز التواصل الاجتماعي من خلال الهوايات والأنشطة الجماعية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي لمنع العزلة وتعزيز الصحة العامة لكبار السن.