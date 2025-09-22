عربي
4 عادات إفطار شائعة قد تزيد خطر الإصابة بمرض خطير
وتكشف دراسات حديثة، نشرتها مجلة "تايمز أوف إنديا"، أن بعض العادات الشائعة في هذه الوجبة، مثل الإفراط في السكريات أو اللحوم المعالجة، قد ترفع خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 20% لدى كبار السن، من خلال تعزيز الالتهابات وضعف الدورة الدموية.ويقول الدكتور أحمد الشريف، اختصاصي أعصاب في مستشفى جامعة هارفارد "النظام الغذائي ليس مجرد وقود للجسم، بل هو درع للدماغ". وفي تقرير حصري، نستعرض أبرز هذه العادات الخطرة، مع نصائح عملية لتحويل إفطارك إلى حارس لصحتك العقلية. 1. الإكثار من اللحوم المصنعة: "سمٌ بطيء للخلايا العصبية" تبدأ اليوم بطبق شهي من النقانق المدخنة أو اللحم المقدد؟ هذه الخيارات الشائعة في الإفطارات الغربية غنية بالدهون المشبعة والصوديوم، بالإضافة إلى مركبات نترات مرتبطة بالالتهابات المزمنة. 2. الوجبات الغنية بالسكر: "انهيار سريع للتركيز"من الحبوب المحلاة إلى الكعك والعصائر الصناعية، هذه الأطعمة ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة مذهلة، ثم تسقطها فجأة مسببة التعب والضباب الذهني. وفقاً لتقرير "تايمز أوف إنديا" المستند إلى بحث في مجلة "نيورولوجي"، يرتبط الإفراط في السكر بزيادة مقاومة الأنسولين، وهو عامل رئيسي في تسريع تكون لويحات الأميلويد – السمة المميزة لمرض ألزهايمر. ويؤكد الخبراء "إذا كنت تبدأ يومك بسكر زائد، فأنت تسرع من تآكل ذاكرتك". 3. تخطي الإفطار تماماً: "صيام يُجوع الدماغ" ويتجاهل ملايين الأشخاص الإفطار، في عصر السرعة، محروماً الدماغ من الغلوكوز الأساسي بعد ليلة طويلة من الصيام. وتربط دراسات من جامعة هارفارد، نشرت عام 2024، هذه العادة بانخفاض التركيز والمزاج، وزيادة خطر الخرف بنسبة 12% لدى الأشخاص فوق 65 عاماً. 4. الإفراط في الدهون غير الصحية: "انسداد لتدفق الدم" البطاطس المقلية، الزبدة الوفيرة، الجبن الدسم، أو اللحوم الدهنية – هذه الإضافات الشهية تضر بجدران الأوعية الدموية، مما يقلل تدفق الدم إلى الدماغ ويسرع التدهور العصبي.ويفيد بحث في "جورنال أوف نيوروساينس" بأن هذه العادة ترتبط بارتفاع ضغط الدم، عامل رئيسي في الخرف الوعائي. الحلول البسيطة: إفطار يحمي الذاكرةلا داعي للقلق؛ يمكنك إنقاذ يومك – ودماغك – ببدائل سهلة. يوصي الخبراء بالحبوب الكاملة مثل الشوفان، مع الفواكه الطازجة والخضراوات، وبروتينات خفيفة كالبيض المسلوق أو البقوليات. ويختم الدكتور الشريف: أضف دهوناً صحية من المكسرات، الأفوكادو، أو زيت الزيتون لتعزيز مرونة الخلايا العصبية. "هذه التغييرات الصغيرة تبني درعاً طويل الأمد ضد الخرف".
يُصيب الخرف أكثر من 55 مليون شخص حول العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. ورغم عدم وجود علاج شاف، يؤكد الخبراء أن "الإفطار"، الذي يُلقب دائما بـ"الوجبة الأهم"، قد يكون مفتاح الوقاية أو الخطر.
وتكشف دراسات حديثة، نشرتها مجلة "تايمز أوف إنديا"، أن بعض العادات الشائعة في هذه الوجبة، مثل الإفراط في السكريات أو اللحوم المعالجة، قد ترفع خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 20% لدى كبار السن، من خلال تعزيز الالتهابات وضعف الدورة الدموية.
ويقول الدكتور أحمد الشريف، اختصاصي أعصاب في مستشفى جامعة هارفارد "النظام الغذائي ليس مجرد وقود للجسم، بل هو درع للدماغ".
رسم توضيحي لدماغ مصاب بمرض ألزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن إصابة حيوانات أليفة بالخرف مثل البشر
12 أغسطس, 15:43 GMT
وفي تقرير حصري، نستعرض أبرز هذه العادات الخطرة، مع نصائح عملية لتحويل إفطارك إلى حارس لصحتك العقلية.
1. الإكثار من اللحوم المصنعة: "سمٌ بطيء للخلايا العصبية"
تبدأ اليوم بطبق شهي من النقانق المدخنة أو اللحم المقدد؟ هذه الخيارات الشائعة في الإفطارات الغربية غنية بالدهون المشبعة والصوديوم، بالإضافة إلى مركبات نترات مرتبطة بالالتهابات المزمنة.

ونشرت جامعة "كامبريدج" دراسة عام 2023 أظهرت أن الاستهلاك اليومي لها يؤدي إلى تراكم "البلاك" في الدماغ، مما يضعف الوظائف المعرفية ويزيد خطر الخرف بنسبة 15%. ويحذر الدكتور الشريف "هذه اللحوم ليست مجرد سعرات حرارية، بل قنابل موقوتة للأوعية الدموية".

2. الوجبات الغنية بالسكر: "انهيار سريع للتركيز"
من الحبوب المحلاة إلى الكعك والعصائر الصناعية، هذه الأطعمة ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة مذهلة، ثم تسقطها فجأة مسببة التعب والضباب الذهني.
وفقاً لتقرير "تايمز أوف إنديا" المستند إلى بحث في مجلة "نيورولوجي"، يرتبط الإفراط في السكر بزيادة مقاومة الأنسولين، وهو عامل رئيسي في تسريع تكون لويحات الأميلويد – السمة المميزة لمرض ألزهايمر.
مرض الزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
مجتمع
دراسة جديدة توصي بـ"تنظيف الدماغ" لتجنب الخرف
23 يونيو, 12:46 GMT
ويؤكد الخبراء "إذا كنت تبدأ يومك بسكر زائد، فأنت تسرع من تآكل ذاكرتك".
3. تخطي الإفطار تماماً: "صيام يُجوع الدماغ"
ويتجاهل ملايين الأشخاص الإفطار، في عصر السرعة، محروماً الدماغ من الغلوكوز الأساسي بعد ليلة طويلة من الصيام. وتربط دراسات من جامعة هارفارد، نشرت عام 2024، هذه العادة بانخفاض التركيز والمزاج، وزيادة خطر الخرف بنسبة 12% لدى الأشخاص فوق 65 عاماً.

وتقول الدكتورة لينا حسن، خبيرة تغذية، "الدماغ يحتاج إلى وقود فوري؛ دون إفطار، يبدأ التدهور المعرفي مبكراً".

4. الإفراط في الدهون غير الصحية: "انسداد لتدفق الدم"
البطاطس المقلية، الزبدة الوفيرة، الجبن الدسم، أو اللحوم الدهنية – هذه الإضافات الشهية تضر بجدران الأوعية الدموية، مما يقلل تدفق الدم إلى الدماغ ويسرع التدهور العصبي.
مرض الزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
مجتمع
دراسة جديدة: أسباب الخرف يمكن أن تظهر لدى الأطفال
21 مايو, 11:14 GMT
ويفيد بحث في "جورنال أوف نيوروساينس" بأن هذه العادة ترتبط بارتفاع ضغط الدم، عامل رئيسي في الخرف الوعائي.
الحلول البسيطة: إفطار يحمي الذاكرة
لا داعي للقلق؛ يمكنك إنقاذ يومك – ودماغك – ببدائل سهلة. يوصي الخبراء بالحبوب الكاملة مثل الشوفان، مع الفواكه الطازجة والخضراوات، وبروتينات خفيفة كالبيض المسلوق أو البقوليات. ويختم الدكتور الشريف: أضف دهوناً صحية من المكسرات، الأفوكادو، أو زيت الزيتون لتعزيز مرونة الخلايا العصبية. "هذه التغييرات الصغيرة تبني درعاً طويل الأمد ضد الخرف".
