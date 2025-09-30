https://sarabic.ae/20250930/قطر-تؤكد-سعي-إسرائيل-إلى-تقويض-فرص-السلام-وجهود-التهدئة-في-المنطقة-1105448952.html

قطر تؤكد سعي إسرائيل إلى تقويض فرص السلام وجهود التهدئة في المنطقة

أكدت قطر، اليوم الثلاثاء، "سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى تقويض فرص السلام وجهود التهدئة في المنطقة، من خلال تنفيذ خطط وسياسات استيطانية واستعمارية وعدوانية تشكّل... 30.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت هند عبد الرحمن المفتاح، المندوبة الدائمة لدولة قطر في جنيف، خلال مشاركتها في النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، إن قطر ترحب بإعلان عدد من الدول مؤخرا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين الشقيقة، مشيرة إلى أن هذه الاعترافات تعد انتصارا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتتوافق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و"إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وشدّدت على "ضرورة أن لا تبقى الاعترافات بالدولة الفلسطينية حبرا على ورق، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فاعلة للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف الحرب وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتهجير القسري لسكانه وتجويعهم، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية، فضلا عن إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، ومساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني".وأعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبّر عن "أسفه لانتهاك سيادة دولة قطر"، مؤكدا أن مثل هذا "الهجوم لن يتكرر في المستقبل".وأضاف البيان أن نتنياهو أعرب كذلك عن "أسفه الشديد لمقتل رجل أمن قطري عن طريق الخطأ" خلال محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت قيادات من حركة "حماس" في الدوحة.وكشف أن الرئيس دونالد ترامب شارك في اتصال ثلاثي ضمّه إلى نتنياهو ورئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، بحث خلاله الثلاثة "مقترحا لإنهاء الحرب في غزة".وأفادت وزارة الخارجية القطرية، يوم أمس، بأن إسرائيل قدمت اعتذارها عن هجومها على دولة قطر، وذلك من خلال اتصال أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وبيّنت الخارجية القطرية، في بيان صحفي، أن رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، أكد "رفض دولة قطر التام والقاطع المساس بسيادتها تحت أي ظرف"، مشددًا على أن "حماية المواطنين والمقيمين في قطر أولوية قصوى".وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مصدر مطّلع، أن نتنياهو قال لابن عبد الرحمن: "أريد أن تعلم أن إسرائيل تأسف لمقتل أحد مواطنيكم في غارتنا، الهجوم كان موجّهاً ضدّ حماس وليس ضد القطريين، وأؤكد لك أن إسرائيل لن تنتهك السيادة القطرية في المستقبل، وقد تعهدت بذلك أمام الرئيس ترامب".وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي، أن "قطر اشترطت تقديم اعتذار رسمي من رئيس الوزراء الإسرائيلي لمواصلة مشاركتها في المفاوضات".وبيّن المصدر أن "نتنياهو لم يبلغ وزراء حكومته بهذا الشرط القطري".وتسبب اعتذار نتنياهو لدولة قطر بموجة غضب داخل الائتلاف الحاكم؛ حيث قالت الوزيرة أوريت ستروك: "هل اعتذر أمير قطر لرئيس الوزراء عن (هجوم) 7 أكتوبر؟".كما أعرب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن سخطه من اعتذار نتنياهو، معتبرا أن قطر "دولة إرهاب تموّل وتحرّض".واستهزأ الصحافي الإسرائيلي، بن كسبيت، من سلسلة اعتذارات نتنياهو المتكررة، قائلاً: "اعتذر نتنياهو للملك حسين بعد محاولة اغتيال خالد مشعل، واعتذر لأردوغان بعد حادثة سفينة مرمرة، والآن يعتذر لرئيس وزراء قطر"، واستدرك: "لم يعد بوسعه إلا أن يعتذر للشعب الإسرائيلي ويتركنا وشأننا".

