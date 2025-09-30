وزير الدفاع الأمريكي: علينا أن نستعد للحرب وليس للدفاع

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الدفاع الأمريكي: علينا أن نستعد للحرب وليس للدفاع
وزير الدفاع الأمريكي: علينا أن نستعد للحرب وليس للدفاع

13:37 GMT 30.09.2025
صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة يجب أن تستعد يوميا "للحرب" وليس "للدفاع".
وأشار هيغسيث في كلمته الافتتاحية في اجتماع لكبار القادة العسكريين الأمريكيين في قاعدة كوانتيكو بالقرب من واشنطن: "نتجهز كل يوم علينا أن نتجهز كل يوم للحرب".
نحن نجهز مقاتلين وليس مدافعين، الدفاع نقوم به في جميع الأوقات، ولكن يمكن أن يؤدي إلى استنزاف الموارد، أما الحروب فنخوضها بقرارنا، ونحن نقاتل من أجل النصر وسنتعامل بحزم مع الأعداء.
ويأتي هذا التصريح، عقب تسريب وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الاثنين، أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، تحاول جاهدة مضاعفة إنتاج الصواريخ، من أجل الاستعداد لـ"مواجهة محتملة مع الصين"، على حد قولها.
صاروخ نووي أمريكي منتمان 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
وذكرت تلك الوسائل، نقلًا عن مصادر، أن "البنتاغون يسعى إلى زيادة متسارعة في إنتاج الصواريخ، و 12 نظاما رئيسيا في حالة حدوث صراع محتمل مع الصين، وسط انخفاض المخزونات".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "البنتاغون، الذي يشعر بالقلق من انخفاض مستوى مخزونات الأسلحة، التي تمتلكها الولايات المتحدة، في حالة حدوث صراع محتمل مع الصين، يدعو موردي الصواريخ إلى مضاعفة معدلات الإنتاج حتى أربعة أضعاف".
وبحسب الصحيفة، يتم تنفيذ العمل في إطار مجلس "تسريع إنتاج الذخيرة"، الذي يرأسه نائب وزير الحرب ستيف فاينبرغ.
ضابط أمريكي متقاعد: الجيوش الأوروبية عاجزة عن مواجهة روسيا دون مساعدة واشنطن
