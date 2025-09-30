https://sarabic.ae/20250930/وزير-الدفاع-الأمريكي-علينا-أن-نستعد-للحرب-وليس-للدفاع-1105461253.html
وزير الدفاع الأمريكي: علينا أن نستعد للحرب وليس للدفاع
صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة يجب أن تستعد يوميا "للحرب" وليس "للدفاع".
وأشار هيغسيث في كلمته الافتتاحية في اجتماع لكبار القادة العسكريين الأمريكيين في قاعدة كوانتيكو بالقرب من واشنطن: "نتجهز كل يوم علينا أن نتجهز كل يوم للحرب".ويأتي هذا التصريح، عقب تسريب وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الاثنين، أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، تحاول جاهدة مضاعفة إنتاج الصواريخ، من أجل الاستعداد لـ"مواجهة محتملة مع الصين"، على حد قولها.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "البنتاغون، الذي يشعر بالقلق من انخفاض مستوى مخزونات الأسلحة، التي تمتلكها الولايات المتحدة، في حالة حدوث صراع محتمل مع الصين، يدعو موردي الصواريخ إلى مضاعفة معدلات الإنتاج حتى أربعة أضعاف".وبحسب الصحيفة، يتم تنفيذ العمل في إطار مجلس "تسريع إنتاج الذخيرة"، الذي يرأسه نائب وزير الحرب ستيف فاينبرغ.
صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة يجب أن تستعد يوميا "للحرب" وليس "للدفاع".
وأشار هيغسيث في كلمته الافتتاحية في اجتماع لكبار القادة العسكريين الأمريكيين في قاعدة كوانتيكو بالقرب من واشنطن: "نتجهز كل يوم علينا أن نتجهز كل يوم للحرب".
نحن نجهز مقاتلين وليس مدافعين، الدفاع نقوم به في جميع الأوقات، ولكن يمكن أن يؤدي إلى استنزاف الموارد، أما الحروب فنخوضها بقرارنا، ونحن نقاتل من أجل النصر وسنتعامل بحزم مع الأعداء.
ويأتي هذا التصريح، عقب تسريب وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الاثنين، أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، تحاول جاهدة مضاعفة إنتاج الصواريخ، من أجل الاستعداد لـ"مواجهة محتملة مع الصين"، على حد قولها.
وذكرت تلك الوسائل، نقلًا عن مصادر، أن "البنتاغون يسعى إلى زيادة متسارعة في إنتاج الصواريخ، و 12 نظاما رئيسيا في حالة حدوث صراع محتمل مع الصين، وسط انخفاض المخزونات".
وذكرت صحيفة
"وول ستريت جورنال"، أن "البنتاغون، الذي يشعر بالقلق من انخفاض مستوى مخزونات الأسلحة، التي تمتلكها الولايات المتحدة، في حالة حدوث صراع محتمل مع الصين، يدعو موردي الصواريخ إلى مضاعفة معدلات الإنتاج حتى أربعة أضعاف".
وبحسب الصحيفة، يتم تنفيذ العمل في إطار مجلس "تسريع إنتاج الذخيرة"، الذي يرأسه نائب وزير الحرب ستيف فاينبرغ.