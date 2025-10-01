https://sarabic.ae/20251001/أكبر-نقابة-عمالية-في-إيطاليا-تدعو-لإضراب-عام-الجمعة-القادمة-دعما-لأسطول-الصمود-العالمي-1105515381.html
أكبر نقابة عمالية في إيطاليا تدعو لإضراب عام الجمعة القادمة دعما لأسطول الصمود العالمي
أعلنت أكبر نقابة عمالية في إيطاليا، اليوم الأربعاء، عن تنظيم إضراب عام يوم الجمعة للاحتجاج على التعامل مع أسطول الصمود العالمي، الذي يهدف إلى إيصال مساعدات... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
وفي سياق متصل، شهدت عدة مدن إيطالية، مساء اليوم الأربعاء، احتجاجات واسعة، حيث تجمع متظاهرون في نابولي وأوقفوا حركة القطارات في المحطة الرئيسية، بعد ورود تقارير عن اقتراب نحو 20 سفينة مجهولة من أسطول الصمود في المياه الدولية، وفقا لوسائل إعلام غربية. وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة قد أفادت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية هددت بإيقاف سفينة "ألما"، إحدى سفن أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار. وأكد قائد السفينة، في رده، أن الأسطول سيواصل مسيرته نحو غزة رغم التهديدات. وأشار بيان ، أصدرته اللجنة عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إلى أن قوارب إسرائيلية حاصرت الأسطول في المياه الدولية، حيث تم اعتراض سفينتين على الأقل حتى الآن. وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025. ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.
أكبر نقابة عمالية في إيطاليا تدعو لإضراب عام الجمعة القادمة دعما لأسطول الصمود العالمي
أعلنت أكبر نقابة عمالية في إيطاليا، اليوم الأربعاء، عن تنظيم إضراب عام يوم الجمعة للاحتجاج على التعامل مع أسطول الصمود العالمي، الذي يهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
وفي سياق متصل، شهدت عدة مدن إيطالية، مساء اليوم الأربعاء، احتجاجات واسعة، حيث تجمع متظاهرون في نابولي وأوقفوا حركة القطارات في المحطة الرئيسية، بعد ورود تقارير عن اقتراب نحو 20 سفينة مجهولة من أسطول الصمود
في المياه الدولية، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وتأتي هذه التحركات تعبيرًا عن تضامن شعبي واسع مع جهود الأسطول لكسر الحصار المفروض على غزة ودعم القضية الفلسطينية.
وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة قد أفادت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية هددت بإيقاف سفينة "ألما"، إحدى سفن أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار.
وأكد قائد السفينة، في رده، أن الأسطول سيواصل مسيرته نحو غزة
رغم التهديدات.
وأشار بيان ، أصدرته اللجنة عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إلى أن قوارب إسرائيلية حاصرت الأسطول في المياه الدولية، حيث تم اعتراض سفينتين على الأقل حتى الآن.
كما أُبلغ عن انقطاع الاتصالات والبث المباشر من عدد كبير من السفن، مما تسبب في إعلان حالة الطوارئ على متن جميع السفن المشاركة في المبادرة.
وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.
ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية
، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.