انطلاق العام الدراسي في ظل واقع تعليمي متأثر بالدمار في جنوب لبنان

انطلق العام الدراسي الجديد في لبنان محملًا بتحديات كبيرة، تركت آثارها على تلاميذ الجنوب اللبناني بشكل عام وقرى الشريط الحدودي بشكل خاص، حيث دُمّرت عشرات... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

في مواجهة هذه الأزمة، بادرت بعض البلدات إلى ترميم منشآتها التعليمية، بينما لجأت بلدات أخرى إلى استخدام مبانٍ بديلة، أو نقل تلاميذها إلى مناطق مجاورة. وفي بلدة ميس الجبل، تعاونت البلدية مع مجلس الجنوب واتحاد بلديات جبل عامل لتوفير غرف جاهزة كبديل مؤقت عن ثلاث مدارس دُمّرت بالكامل داخل البلدة.وأضاف: "أخذنا على عاتقنا ألا نحرم أهلنا وأطفالنا من العام الدراسي، فكانت الفكرة استخدام الأرض المملوكة للبلدية بالتعاون مع اتحاد بلديات جبل عامل ومجلس الجنوب لتقديم دعم لإنشاء هذا المشروع. اليوم، الغرف الجاهزة جاهزة على الأرض، ونقوم بإكمال الأعمال مثل الحمامات، الطاقة الشمسية، والتدفئة، إضافة إلى التبريد الصيفي عبر مراوح أو مكيفات إذا استطعنا".وتابع قبلان: "نحن نتحدث عن تجمع مدارس يضم الابتدائية والمهنية والثانوية، وهو مشروع مؤقت إلى أن نتمكن من إعادة بناء الصروح التعليمية. أصررنا على ضمان التعليم هذا العام، وقد نجحنا بفضل التكافل والتضامن مع المغتربين والتجار وأهلنا جميعاً. نحن ملتزمون بأن لا يدفع أي طالب أي رسوم مدرسية سواء للثانوية أو المهنية، وسنتابع توفير النقل إذا اقتضى الأمر".وأضاف داوود: "بعد انتهاء العدوان، تبين أن لدينا ثلاث فئات من الأضرار: المباني التي دمرت كليا، المباني التي لحقت بها أضرار جزئية، والمباني التي تضررت بشكل بسيط أو متوسط. بقرار من وزيرة التربية، تم توفير خيارات لمدراء المدارس والأهالي: استخدام مبانٍ بديلة، استئجار مبانٍ، أو توزيع التلاميذ على مدارس قريبة من مناطق سكنهم. بهذه الطريقة تمكنا من استيعاب جميع التلاميذ وأعضاء الهيئة التعليمية".وتابع: "تم التحضير منذ نهاية العام الدراسي السابق لتحديد البدائل، وعند بدء التدريس في 15 أيلول، فتحت جميع المدارس أبوابها واستوعبت التلاميذ وأعضاء الهيئة التعليمية. الإقبال على المدارس الرسمية هذا العام جيد جدا، ويزيد عن العام الماضي. بعض المباني المدرسية استخدمت لتعليم النازحين، وجناح آخر لأعضاء الهيئة التعليمية، مع متابعة مستمرة لإيجاد بدائل دائمة لهم".وحسب تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تضررت أكثر من 300 مدرسة وفروع جامعية، دمرت 33 مدرسة بالكامل، وتعرضت نحو 60 مدرسة لأضرار جزئية، كما استخدم أكثر من 600 مرفق تعليمي كملاجئ للنازحين، ما يعكس حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع التعليمي في جنوب لبنان، وما زالت الجهود مستمرة لتأهيل المدارس وضمان استمرارية التعليم لجميع الطلاب.

