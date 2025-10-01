عربي
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
انطلاق العام الدراسي في ظل واقع تعليمي متأثر بالدمار في جنوب لبنان
انطلاق العام الدراسي في ظل واقع تعليمي متأثر بالدمار في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
انطلق العام الدراسي الجديد في لبنان محملًا بتحديات كبيرة، تركت آثارها على تلاميذ الجنوب اللبناني بشكل عام وقرى الشريط الحدودي بشكل خاص، حيث دُمّرت عشرات المدارس بالكامل، إضافة إلى مئات المدارس الأخرى التي لحقت بها أضرار جزئية أو بسيطة.
انطلاق العام الدراسي في ظل واقع تعليمي متأثر بالدمار في جنوب لبنان

انطلق العام الدراسي الجديد في لبنان محملًا بتحديات كبيرة، تركت آثارها على تلاميذ الجنوب اللبناني بشكل عام وقرى الشريط الحدودي بشكل خاص، حيث دُمّرت عشرات المدارس بالكامل، إضافة إلى مئات المدارس الأخرى التي لحقت بها أضرار جزئية أو بسيطة.
في مواجهة هذه الأزمة، بادرت بعض البلدات إلى ترميم منشآتها التعليمية، بينما لجأت بلدات أخرى إلى استخدام مبانٍ بديلة، أو نقل تلاميذها إلى مناطق مجاورة. وفي بلدة ميس الجبل، تعاونت البلدية مع مجلس الجنوب واتحاد بلديات جبل عامل لتوفير غرف جاهزة كبديل مؤقت عن ثلاث مدارس دُمّرت بالكامل داخل البلدة.

وفي هذا السياق، قال رئيس بلدية ميس الجبل، حبيب قبلان، لـ"سبوتنيك": "بعد العودة إلى الضيعة عقب الحرب والدمار الشامل، كان أول ما فكرنا فيه هو بيوتنا وأرزاقنا والمدارس، فوجدنا أن المدرسة الرسمية مع التكميلية والمدرسة المهنية والابتدائية كلها دمرت بالكامل".

وأضاف: "أخذنا على عاتقنا ألا نحرم أهلنا وأطفالنا من العام الدراسي، فكانت الفكرة استخدام الأرض المملوكة للبلدية بالتعاون مع اتحاد بلديات جبل عامل ومجلس الجنوب لتقديم دعم لإنشاء هذا المشروع. اليوم، الغرف الجاهزة جاهزة على الأرض، ونقوم بإكمال الأعمال مثل الحمامات، الطاقة الشمسية، والتدفئة، إضافة إلى التبريد الصيفي عبر مراوح أو مكيفات إذا استطعنا".
وتابع قبلان: "نحن نتحدث عن تجمع مدارس يضم الابتدائية والمهنية والثانوية، وهو مشروع مؤقت إلى أن نتمكن من إعادة بناء الصروح التعليمية. أصررنا على ضمان التعليم هذا العام، وقد نجحنا بفضل التكافل والتضامن مع المغتربين والتجار وأهلنا جميعاً. نحن ملتزمون بأن لا يدفع أي طالب أي رسوم مدرسية سواء للثانوية أو المهنية، وسنتابع توفير النقل إذا اقتضى الأمر".
بدوره، قال مدير التعليم الابتدائي في وزارة التربية والتعليم العالي، جورج داوود: "على أثر العدوان الإسرائيلي، ظهر نوعان من الأضرار: أضرار تربوية أثرت على التعليم المباشر بسبب تهجير السكان، وأضرار مادية بالمباني المدرسية. الوزارة استطاعت استيعاب معظم التلاميذ عبر التعليم الحضوري أو عن بُعد حسب الحاجة".
وأضاف داوود: "بعد انتهاء العدوان، تبين أن لدينا ثلاث فئات من الأضرار: المباني التي دمرت كليا، المباني التي لحقت بها أضرار جزئية، والمباني التي تضررت بشكل بسيط أو متوسط. بقرار من وزيرة التربية، تم توفير خيارات لمدراء المدارس والأهالي: استخدام مبانٍ بديلة، استئجار مبانٍ، أو توزيع التلاميذ على مدارس قريبة من مناطق سكنهم. بهذه الطريقة تمكنا من استيعاب جميع التلاميذ وأعضاء الهيئة التعليمية".
وتابع: "تم التحضير منذ نهاية العام الدراسي السابق لتحديد البدائل، وعند بدء التدريس في 15 أيلول، فتحت جميع المدارس أبوابها واستوعبت التلاميذ وأعضاء الهيئة التعليمية. الإقبال على المدارس الرسمية هذا العام جيد جدا، ويزيد عن العام الماضي. بعض المباني المدرسية استخدمت لتعليم النازحين، وجناح آخر لأعضاء الهيئة التعليمية، مع متابعة مستمرة لإيجاد بدائل دائمة لهم".
وأوضح داوود أن "هذه التدابير مؤقتة لضمان حق التلميذ في التعليم، بالتعاون مع مجلس الجنوب والبلديات والمجتمع الأهلي، مع الحرص على استمرار التعليم في المناطق التي تأثرت بالعدوان، وتوفير البدائل للنازحين".
وحسب تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تضررت أكثر من 300 مدرسة وفروع جامعية، دمرت 33 مدرسة بالكامل، وتعرضت نحو 60 مدرسة لأضرار جزئية، كما استخدم أكثر من 600 مرفق تعليمي كملاجئ للنازحين، ما يعكس حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع التعليمي في جنوب لبنان، وما زالت الجهود مستمرة لتأهيل المدارس وضمان استمرارية التعليم لجميع الطلاب.
