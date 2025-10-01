https://sarabic.ae/20251001/بمشاركة-مصر-تكريم-27-شابة-من-المتخصصات-بالقطاع-النووي-في-الأسبوع-الذري-العالمي-بموسكو-1105501745.html

بمشاركة مصر.. تكريم 27 شابة من المتخصصات بالقطاع النووي في "الأسبوع الذري العالمي" بموسكو

بمشاركة مصر.. تكريم 27 شابة من المتخصصات بالقطاع النووي في "الأسبوع الذري العالمي" بموسكو

سبوتنيك عربي

شهدت موسكو، في اليوم الختامي لفعاليات "الأسبوع الذري العالمي" (World Atomic Week)، تنظيم حفل تكريم لخريجات الدورة الثانية من البرنامج الدولي النسائي للقيادة... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-01T14:33+0000

2025-10-01T14:33+0000

2025-10-01T14:33+0000

مصر

روسيا

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105501052_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_b291832cac7d3b655c6f60ab4446c358.jpg

وهو البرنامج الذي تطوره أكاديمية القيادة "أوبنينسك تيك" التابعة للأكاديمية المؤسسية لشركة "روساتوم" في موسكو.أُطلق البرنامج التعليمي عام 2024 بالتعاون مع مؤسسة "إسكم"، ويعد من أوائل البرامج الكبرى المخصصة لتأهيل النساء في قطاع الطاقة النووية والقطاع المؤسسي عموما.واعتبارا من عام 2026، سيُنفذ البرنامج بدعم رسمي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، عقب توقيع اتفاقية تعاون جرت في 16 سبتمبر/أيلول 2025.جمعت الدورة الحالية، التي انعقدت بين 22 و28 سبتمبر/أيلول في مدينتي أوبنينسك وموسكو، 27 شابة من محترفات القطاع النووي من 16 دولة، بينها الجزائر، البرازيل، مصر، الهند، كازاخستان، كينيا، الصين، نيجيريا، تركيا، جنوب أفريقيا، وعدة دول أوروبية.تضمن البرنامج زيارات إلى أول محطة نووية في العالم وعدد من المؤسسات الرائدة في الصناعة النووية، إلى جانب جلسات إرشاد جماعي وورش تدريبية حول التطوير المهني. كما اشتملت الفعاليات على جلسات متخصصة لمناقشة الأبعاد الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة النووية.وشهد حفل التكريم حضور عدد من أبرز الخبراء الدوليين، من بينهم بيدرو بورّاس، رئيس مجموعة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكورّو صُحير، رئيسة منظمة African Women in Nuclear. كما عُرضت خلال الحفل نتائج قياس النمو الشخصي للمشاركات وفق معايير دولية، والتي أكدت على الفعالية العالية للبرنامج.ويُعد برنامج "هي.. القوة المرئية"، أول مبادرة متخصصة في تطوير القدرات القيادية للنساء في الصناعة النووية، إذ يقوم على منهجية بحثية ونهج متمركز حول الإنسان. وقد صُممت منظومة تعليمية متكاملة لدعم المشاركات في تجاوز التحديات المرتبطة بقطاع يُنظر إليه تقليديا كقطاع "ذكوري".ويمنح البرنامج محترفات "روساتوم" والعاملات في القطاع النووي فرصة للتحول إلى قيادات معاصرة عبر محتوى تدريبي مرن يقدمه خبراء روس بارزون، إلى جانب بناء مجتمع نسائي داعم يشجع على التطور المهني والشخصي.

https://sarabic.ae/20250927/70-عاما-من-الريادة-كيف-أصبحت-روسيا-القوة-النووية-المدنية-الأولى-عالميا-1105328857.html

https://sarabic.ae/20250925/بوتين-يعلن-عن-إطلاق-تطور-ثوري-في-مجال-الطاقة-النووية-السلمية-1105272155.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, روسيا, العالم العربي, الأخبار