تفاصيل حول زيارة الوفد السوري إلى لبنان لبحث ملف الموقوفين

وبحسب مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، "تابعت اللجنة القانونية-القضائية المشتركة عملها، حيث ناقشت مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، وتبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين أوقفوا بتهمة الانتماء الى فصائل معارضة لحكومة الرئيس السابق بشار الأسد، والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان".كما اجتمع وفدا الهيئتين الوطنيتين للمفقودين والمخفيين قسرا، وتبادلا المعلومات الأولية. واتفقا على مذكرة تفاهم بينهما حول التشارك في جمع المعلومات المتوفرة لدى الهيئتين والجمعيات المعنية، بالإضافة للتعاون في البحث عن المفقودين والمخفيين الأحياء، وكشف الحقائق عن مصائر الآخرين. وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن وفدا سوريا رسميا توجه إلى بيروت بعد وصوله إلى منطقة المصنع الحدودية، لإجراء مباحثات حول ملف السجناء السوريين في لبنان. وتقول الصحيفة إنه من الواضح أن الوفد السوري جاء إلى لبنان في مهمة محددة محصورة بالموقوفين السوريين فقط، مشيرة إلى أن موضوع الموقوفين اللبنانيين، هو مسألة لبنانية داخلية.
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، اليوم الأربعاء، وفدًا سوريًا رسميًا لإجراء مباحثات حول ملف السجناء السوريين في لبنان.
وبحسب مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، "تابعت اللجنة القانونية-القضائية المشتركة عملها، حيث ناقشت مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، وتبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين أوقفوا بتهمة الانتماء الى فصائل معارضة لحكومة الرئيس السابق بشار الأسد، والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان".
وأكد المجتمعون أهمية المعالجة السريعة لعدد من الحالات، والإسراع في إنجاز مشروع الاتفاقية الذي يضع الأسس القانونية لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان".
كما اجتمع وفدا الهيئتين الوطنيتين للمفقودين والمخفيين قسرا، وتبادلا المعلومات الأولية. واتفقا على مذكرة تفاهم بينهما حول التشارك في جمع المعلومات المتوفرة لدى الهيئتين والجمعيات المعنية، بالإضافة للتعاون في البحث عن المفقودين والمخفيين الأحياء
، وكشف الحقائق عن مصائر الآخرين.
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن وفدا سوريا رسميا توجه إلى بيروت بعد وصوله إلى منطقة المصنع الحدودية، لإجراء مباحثات حول ملف السجناء السوريين في لبنان.
وقالت صحيفة "الأخبار"، اليوم الأربعاء، إن عددا من أهالي الموقوفين وبعض المتضامنين معهم تجمعوا على طريق الوفد السوري عند مفرق راشيا، رافعين صور أبنائهم بانتظار الوفد، الذي لم يتوقف للتحدث معهم.
وتقول الصحيفة إنه من الواضح أن الوفد السوري جاء إلى لبنان في مهمة محددة محصورة بالموقوفين السوريين
فقط، مشيرة إلى أن موضوع الموقوفين اللبنانيين، هو مسألة لبنانية داخلية.