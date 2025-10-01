عربي
https://sarabic.ae/20251001/تفاصيل-حول-زيارة-الوفد-السوري-إلى-لبنان-لبحث-ملف-الموقوفين-1105500769.html
تفاصيل حول زيارة الوفد السوري إلى لبنان لبحث ملف الموقوفين
تفاصيل حول زيارة الوفد السوري إلى لبنان لبحث ملف الموقوفين
سبوتنيك عربي
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، اليوم الأربعاء، وفدًا سوريًا رسميًا لإجراء مباحثات حول ملف السجناء السوريين في لبنان. 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T14:09+0000
2025-10-01T14:09+0000
لبنان
أخبار سوريا اليوم
وفد حكومي
السجناء
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102825/61/1028256120_0:68:1300:799_1920x0_80_0_0_708ce4def9f8157730eaa48f954a212c.jpg
وبحسب مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، "تابعت اللجنة القانونية-القضائية المشتركة عملها، حيث ناقشت مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، وتبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين أوقفوا بتهمة الانتماء الى فصائل معارضة لحكومة الرئيس السابق بشار الأسد، والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان".كما اجتمع وفدا الهيئتين الوطنيتين للمفقودين والمخفيين قسرا، وتبادلا المعلومات الأولية. واتفقا على مذكرة تفاهم بينهما حول التشارك في جمع المعلومات المتوفرة لدى الهيئتين والجمعيات المعنية، بالإضافة للتعاون في البحث عن المفقودين والمخفيين الأحياء، وكشف الحقائق عن مصائر الآخرين. وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن وفدا سوريا رسميا توجه إلى بيروت بعد وصوله إلى منطقة المصنع الحدودية، لإجراء مباحثات حول ملف السجناء السوريين في لبنان. وتقول الصحيفة إنه من الواضح أن الوفد السوري جاء إلى لبنان في مهمة محددة محصورة بالموقوفين السوريين فقط، مشيرة إلى أن موضوع الموقوفين اللبنانيين، هو مسألة لبنانية داخلية.
https://sarabic.ae/20251001/وفد-سوري-يزور-بيروت-لبحث-ملف-السجناء-السوريين-في-لبنان-1105490342.html
https://sarabic.ae/20250825/أول-وفد-سوري-إلى-لبنان-طلب-عاجل-من-دمشق-ولبنان-يعد-مشروع-عفو-عام-عن-المساجين-1104101860.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102825/61/1028256120_72:0:1228:867_1920x0_80_0_0_3722023ee29a9e5e8663cb4ddabc4b6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار سوريا اليوم, وفد حكومي, السجناء, العالم العربي
لبنان, أخبار سوريا اليوم, وفد حكومي, السجناء, العالم العربي

تفاصيل حول زيارة الوفد السوري إلى لبنان لبحث ملف الموقوفين

14:09 GMT 01.10.2025
© AP Photo / Muhammed Muheisenسجن
سجن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Muhammed Muheisen
تابعنا عبر
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، اليوم الأربعاء، وفدًا سوريًا رسميًا لإجراء مباحثات حول ملف السجناء السوريين في لبنان.
وبحسب مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، "تابعت اللجنة القانونية-القضائية المشتركة عملها، حيث ناقشت مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، وتبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين أوقفوا بتهمة الانتماء الى فصائل معارضة لحكومة الرئيس السابق بشار الأسد، والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان".
وأكد المجتمعون أهمية المعالجة السريعة لعدد من الحالات، والإسراع في إنجاز مشروع الاتفاقية الذي يضع الأسس القانونية لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان".
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
وفد سوري يزور بيروت لبحث ملف السجناء السوريين في لبنان
09:59 GMT
كما اجتمع وفدا الهيئتين الوطنيتين للمفقودين والمخفيين قسرا، وتبادلا المعلومات الأولية. واتفقا على مذكرة تفاهم بينهما حول التشارك في جمع المعلومات المتوفرة لدى الهيئتين والجمعيات المعنية، بالإضافة للتعاون في البحث عن المفقودين والمخفيين الأحياء، وكشف الحقائق عن مصائر الآخرين.
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن وفدا سوريا رسميا توجه إلى بيروت بعد وصوله إلى منطقة المصنع الحدودية، لإجراء مباحثات حول ملف السجناء السوريين في لبنان.
بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
أول وفد سوري إلى لبنان... طلب عاجل من دمشق ولبنان يعد مشروع عفو عام عن المساجين
25 أغسطس, 07:19 GMT
وقالت صحيفة "الأخبار"، اليوم الأربعاء، إن عددا من أهالي الموقوفين وبعض المتضامنين معهم تجمعوا على طريق الوفد السوري عند مفرق راشيا، رافعين صور أبنائهم بانتظار الوفد، الذي لم يتوقف للتحدث معهم.
وتقول الصحيفة إنه من الواضح أن الوفد السوري جاء إلى لبنان في مهمة محددة محصورة بالموقوفين السوريين فقط، مشيرة إلى أن موضوع الموقوفين اللبنانيين، هو مسألة لبنانية داخلية.
