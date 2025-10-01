مسؤول يمني لـ"سبوتنيك": عقوبات صنعاء على شركات النفط الأمريكية ليست خرقا لتفاهمات "مسقط"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251001/مسؤول-يمني-لـسبوتنيك-عقوبات-صنعاء-على-شركات-النفط-الأمريكية-ليست-خرقا-لتفاهمات-مسقط-1105510746.html
مسؤول يمني لـ"سبوتنيك": عقوبات صنعاء على شركات النفط الأمريكية ليست خرقا لتفاهمات "مسقط"
مسؤول يمني لـ"سبوتنيك": عقوبات صنعاء على شركات النفط الأمريكية ليست خرقا لتفاهمات "مسقط"
سبوتنيك عربي
أكد مستشار رئاسة الوزراء في حكومة صنعاء، العميد حميد عبد القادر، أن العقوبات التي فرضتها حكومة البناء والتنمية على الشركات النفطية والسفن الأمريكية لا تعد خرقا... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T18:47+0000
2025-10-01T18:47+0000
حصري
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
العالم العربي
حول العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097040382_0:44:1620:955_1920x0_80_0_0_fef52ef1e45e81c02c92d6896e8d275d.jpg
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الخزانة الأمريكية فرضت سلسلة عقوبات متلاحقة على شركات وسفن وأشخاص ينقلون احتياجات بلادنا من المشتقات النفطية وغيرها، وهو ما استدعى صنعاء لاتخاذ قرار مماثل لحماية نفسها وحق شعبنا في وصول احتياجاته.وأشار المستشار الحكومي، إلى أن واشنطن بدأت التصعيد على اليمن من خلال فرض عقوبات، اليمن واجه التصعيد بالتصعيد والخاسر هو الأمريكي، لذلك على الإدارة الأمريكية إلغاء العقوبات التي فرضتها على اليمن، بالمقابل سيتم خفض التصعيد لأن الصراع هو بين معسكرين، معسكر الحق ومعسكر الباطل.ولفت عبد القادر، إلى أن، اليمن لا يزال لديه أوراق ضاغطة ضد قوى الاستكبار العالمي، إلى الآن مضيق باب المندب مقتصر الحصار على الكيان، أي تصعيد ضد اليمن سيواجه التصعيد بالتصعيد، لا يمكن لليمن أن يموت من الحصار والعالم يتفرج، يستطيع اليمن إغلاق مضيق باب المندب إغلاق كلي، وفرض حصار على قوى الاستكبار، وبالتالي سوف يركعوا تحت أقدام اليمنيين.أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، عزمها استهداف شركات نفط أمريكية كبرى، مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون".وأفاد مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، المرتبط بقوات "أنصار الله"، بأنه أدرج 13 شركة أمريكية و9 أفراد وسفينتين على قائمة العقوبات الخاصة بالجماعة، وفقا لقناة "المسيرة".ويعمل المركز كحلقة وصل بين قوات الجماعة وشركات النقل البحري التجارية.وأوضح المركز، عبر موقعه الإلكتروني، أن الكيانات المدرجة "سيتم التعامل معها وفق مبدأ المواجهة"، في إشارة إلى اعتبارها كيانات معادية ومعرضة للهجوم.وتشمل القائمة أيضاً شركتي "كونوكو فيليبس" و"دايموند إس شيبنغ".وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية، هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها والولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن، هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن "الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل".وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20251001/هولندا-تعمل-على-أخذ-اعتراف-من-الاتحاد-الأوروبي-بـأنصار-الله-كمنظمة-إرهابية-بعد-استهداف-سفينتهم--1105502817.html
https://sarabic.ae/20250929/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-قصف-أهداف-حيوية-في-إسرائيل-بصواريخ-ومسيرات-1105390253.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097040382_112:0:1552:1080_1920x0_80_0_0_02ccc1d52b9438864ce42b6be0af4017.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي, حول العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي, حول العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مسؤول يمني لـ"سبوتنيك": عقوبات صنعاء على شركات النفط الأمريكية ليست خرقا لتفاهمات "مسقط"

18:47 GMT 01.10.2025
© AP Photoالسفينة الإسرائيلية "غلاكسي ليدر" التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر
السفينة الإسرائيلية غلاكسي ليدر التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
أكد مستشار رئاسة الوزراء في حكومة صنعاء، العميد حميد عبد القادر، أن العقوبات التي فرضتها حكومة البناء والتنمية على الشركات النفطية والسفن الأمريكية لا تعد خرقا لتفاهمات مسقط الموقعة بين صنعاء وواشنطن.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الخزانة الأمريكية فرضت سلسلة عقوبات متلاحقة على شركات وسفن وأشخاص ينقلون احتياجات بلادنا من المشتقات النفطية وغيرها، وهو ما استدعى صنعاء لاتخاذ قرار مماثل لحماية نفسها وحق شعبنا في وصول احتياجاته.

وتابع عبد القادر، ليس معقولا ولا من الإنصاف أن يتم حصارنا وفرض العقوبات علينا ونقف صامتين أمام تلك التضيقات التي يفرضها العدو علينا، وأن يكون مبررا للصمت تلك التفاهمات، هذا غير منطقي وغير مقبول في بلادنا.

وأشار المستشار الحكومي، إلى أن واشنطن بدأت التصعيد على اليمن من خلال فرض عقوبات، اليمن واجه التصعيد بالتصعيد والخاسر هو الأمريكي، لذلك على الإدارة الأمريكية إلغاء العقوبات التي فرضتها على اليمن، بالمقابل سيتم خفض التصعيد لأن الصراع هو بين معسكرين، معسكر الحق ومعسكر الباطل.
جماعة أنصار الله اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية غوارديلا مون النفطية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
هولندا تعمل على أخذ اعتراف من الاتحاد الأوروبي بـ"أنصار الله" كمنظمة "إرهابية" بعد استهداف سفينتهم
15:08 GMT
ولفت عبد القادر، إلى أن، اليمن لا يزال لديه أوراق ضاغطة ضد قوى الاستكبار العالمي، إلى الآن مضيق باب المندب مقتصر الحصار على الكيان، أي تصعيد ضد اليمن سيواجه التصعيد بالتصعيد، لا يمكن لليمن أن يموت من الحصار والعالم يتفرج، يستطيع اليمن إغلاق مضيق باب المندب إغلاق كلي، وفرض حصار على قوى الاستكبار، وبالتالي سوف يركعوا تحت أقدام اليمنيين.
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، عزمها استهداف شركات نفط أمريكية كبرى، مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون".
وأفاد مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، المرتبط بقوات "أنصار الله"، بأنه أدرج 13 شركة أمريكية و9 أفراد وسفينتين على قائمة العقوبات الخاصة بالجماعة، وفقا لقناة "المسيرة".
ويعمل المركز كحلقة وصل بين قوات الجماعة وشركات النقل البحري التجارية.
وأوضح المركز، عبر موقعه الإلكتروني، أن الكيانات المدرجة "سيتم التعامل معها وفق مبدأ المواجهة"، في إشارة إلى اعتبارها كيانات معادية ومعرضة للهجوم.
وتشمل القائمة أيضاً شركتي "كونوكو فيليبس" و"دايموند إس شيبنغ".
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
"أنصار الله" اليمنية تعلن قصف أهداف حيوية في إسرائيل بصواريخ ومسيرات
29 سبتمبر, 08:25 GMT
وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية، هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها والولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن، هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن "الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل".
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала