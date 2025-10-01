https://sarabic.ae/20251001/مسؤول-يمني-لـسبوتنيك-عقوبات-صنعاء-على-شركات-النفط-الأمريكية-ليست-خرقا-لتفاهمات-مسقط-1105510746.html
مسؤول يمني لـ"سبوتنيك": عقوبات صنعاء على شركات النفط الأمريكية ليست خرقا لتفاهمات "مسقط"
مسؤول يمني لـ"سبوتنيك": عقوبات صنعاء على شركات النفط الأمريكية ليست خرقا لتفاهمات "مسقط"
سبوتنيك عربي
أكد مستشار رئاسة الوزراء في حكومة صنعاء، العميد حميد عبد القادر، أن العقوبات التي فرضتها حكومة البناء والتنمية على الشركات النفطية والسفن الأمريكية لا تعد خرقا... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T18:47+0000
2025-10-01T18:47+0000
2025-10-01T18:47+0000
حصري
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
العالم العربي
حول العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097040382_0:44:1620:955_1920x0_80_0_0_fef52ef1e45e81c02c92d6896e8d275d.jpg
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الخزانة الأمريكية فرضت سلسلة عقوبات متلاحقة على شركات وسفن وأشخاص ينقلون احتياجات بلادنا من المشتقات النفطية وغيرها، وهو ما استدعى صنعاء لاتخاذ قرار مماثل لحماية نفسها وحق شعبنا في وصول احتياجاته.وأشار المستشار الحكومي، إلى أن واشنطن بدأت التصعيد على اليمن من خلال فرض عقوبات، اليمن واجه التصعيد بالتصعيد والخاسر هو الأمريكي، لذلك على الإدارة الأمريكية إلغاء العقوبات التي فرضتها على اليمن، بالمقابل سيتم خفض التصعيد لأن الصراع هو بين معسكرين، معسكر الحق ومعسكر الباطل.ولفت عبد القادر، إلى أن، اليمن لا يزال لديه أوراق ضاغطة ضد قوى الاستكبار العالمي، إلى الآن مضيق باب المندب مقتصر الحصار على الكيان، أي تصعيد ضد اليمن سيواجه التصعيد بالتصعيد، لا يمكن لليمن أن يموت من الحصار والعالم يتفرج، يستطيع اليمن إغلاق مضيق باب المندب إغلاق كلي، وفرض حصار على قوى الاستكبار، وبالتالي سوف يركعوا تحت أقدام اليمنيين.أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، عزمها استهداف شركات نفط أمريكية كبرى، مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون".وأفاد مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، المرتبط بقوات "أنصار الله"، بأنه أدرج 13 شركة أمريكية و9 أفراد وسفينتين على قائمة العقوبات الخاصة بالجماعة، وفقا لقناة "المسيرة".ويعمل المركز كحلقة وصل بين قوات الجماعة وشركات النقل البحري التجارية.وأوضح المركز، عبر موقعه الإلكتروني، أن الكيانات المدرجة "سيتم التعامل معها وفق مبدأ المواجهة"، في إشارة إلى اعتبارها كيانات معادية ومعرضة للهجوم.وتشمل القائمة أيضاً شركتي "كونوكو فيليبس" و"دايموند إس شيبنغ".وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية، هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها والولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن، هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن "الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل".وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20251001/هولندا-تعمل-على-أخذ-اعتراف-من-الاتحاد-الأوروبي-بـأنصار-الله-كمنظمة-إرهابية-بعد-استهداف-سفينتهم--1105502817.html
https://sarabic.ae/20250929/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-قصف-أهداف-حيوية-في-إسرائيل-بصواريخ-ومسيرات-1105390253.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097040382_112:0:1552:1080_1920x0_80_0_0_02ccc1d52b9438864ce42b6be0af4017.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي, حول العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي, حول العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤول يمني لـ"سبوتنيك": عقوبات صنعاء على شركات النفط الأمريكية ليست خرقا لتفاهمات "مسقط"
حصري
أكد مستشار رئاسة الوزراء في حكومة صنعاء، العميد حميد عبد القادر، أن العقوبات التي فرضتها حكومة البناء والتنمية على الشركات النفطية والسفن الأمريكية لا تعد خرقا لتفاهمات مسقط الموقعة بين صنعاء وواشنطن.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك
"، اليوم الأربعاء، إن الخزانة الأمريكية فرضت سلسلة عقوبات متلاحقة على شركات وسفن وأشخاص ينقلون احتياجات بلادنا من المشتقات النفطية وغيرها، وهو ما استدعى صنعاء لاتخاذ قرار مماثل
لحماية نفسها وحق شعبنا في وصول احتياجاته.
وتابع عبد القادر، ليس معقولا ولا من الإنصاف أن يتم حصارنا وفرض العقوبات علينا ونقف صامتين أمام تلك التضيقات التي يفرضها العدو علينا، وأن يكون مبررا للصمت تلك التفاهمات، هذا غير منطقي وغير مقبول في بلادنا.
وأشار المستشار الحكومي، إلى أن واشنطن بدأت التصعيد على اليمن من خلال فرض عقوبات، اليمن واجه التصعيد بالتصعيد والخاسر هو الأمريكي، لذلك على الإدارة الأمريكية
إلغاء العقوبات التي فرضتها على اليمن، بالمقابل سيتم خفض التصعيد لأن الصراع هو بين معسكرين، معسكر الحق ومعسكر الباطل.
ولفت عبد القادر، إلى أن، اليمن لا يزال لديه أوراق ضاغطة ضد قوى الاستكبار العالمي
، إلى الآن مضيق باب المندب مقتصر الحصار على الكيان، أي تصعيد ضد اليمن سيواجه التصعيد بالتصعيد، لا يمكن لليمن أن يموت من الحصار والعالم يتفرج، يستطيع اليمن إغلاق مضيق باب المندب إغلاق كلي، وفرض حصار على قوى الاستكبار، وبالتالي سوف يركعوا تحت أقدام اليمنيين.
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، عزمها استهداف شركات نفط أمريكية كبرى، مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون".
وأفاد مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، المرتبط بقوات "أنصار الله
"، بأنه أدرج 13 شركة أمريكية و9 أفراد وسفينتين على قائمة العقوبات الخاصة بالجماعة، وفقا لقناة "المسيرة".
ويعمل المركز كحلقة وصل بين قوات الجماعة وشركات النقل البحري التجارية.
وأوضح المركز، عبر موقعه الإلكتروني، أن الكيانات المدرجة "سيتم التعامل معها وفق مبدأ المواجهة"، في إشارة إلى اعتبارها كيانات معادية ومعرضة للهجوم.
وتشمل القائمة أيضاً شركتي "كونوكو فيليبس" و"دايموند إس شيبنغ".
وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية، هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها والولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن، هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة
وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن "الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل".
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.