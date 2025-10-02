https://sarabic.ae/20251002/احتجاز-مواطنين-كويتيين-مشاركين-في-أسطول-الصمود-والخارجية-الكويتية-تعلق--1105533524.html
احتجاز مواطنين كويتيين مشاركين في "أسطول الصمود"... والخارجية الكويتية تعلق
أكد وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، اليوم الخميس، أن "الوزارة تتابع عن كتب وباهتمام بالغ التطورات المتعلقة باحتجاز عدد من المواطنين الكويتيين المشاركين
وقال اليحيا: "وزارة الخارجية تبذل جميع الجهود الممكنة لضمان سلامة المواطنين والعمل على تأمين الإفراج عنهم في أقرب وقت"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).وأكدت وسائل إعلام كويتية اختطاف واعتقال الكويتيين المشاركين في "أسطول الصمود"، عبد الله المطوع، وخالد العبد الجادر، من على متن سفينة "سبكتور" .وشهدت الساعات الأخيرة موجة إدانات دولية وفلسطينية واسعة عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية "أسطول الصمود العالمي" الذي كان متجهاً نحو قطاع غزة محملا بمواد إغاثية، واحتجاز عدد من سفنه واعتقال النشطاء على متنها، من بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.وأدانت حركة حماس الفلسطينية اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود" واعتقال ناشطين فيه، معتبرة أنه "قرصنة وإرهاب سيزيد غضب شعوب العالم".وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن البحرية الإسرائيلية اعترضت عدة سفن تابعة لأسطول الصمود العالمي، ونقلت ركابها إلى ميناء إسرائيلي.من جانبه، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنًا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه.
أكد وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، اليوم الخميس، أن "الوزارة تتابع عن كتب وباهتمام بالغ التطورات المتعلقة باحتجاز عدد من المواطنين الكويتيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي".
وقال اليحيا: "وزارة الخارجية تبذل جميع الجهود الممكنة لضمان سلامة المواطنين والعمل على تأمين الإفراج عنهم في أقرب وقت"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وشدد اليحيا على أن "الحفاظ على سلامة المواطنين الكويتيين أولوية أساسية"، مبينا أن "وزارة الخارجية لن تدخر أي جهد في هذا الإطار".
وأكدت وسائل إعلام كويتية اختطاف واعتقال الكويتيين المشاركين في "أسطول الصمود"، عبد الله المطوع، وخالد العبد الجادر، من على متن سفينة "سبكتور" .
وكان أسطول الصمود العالمي انطلق في منتصف العام الحالي، من إسبانيا، بهدف كسر حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ويضم الأسطول أكثر من 50 سفينة وعلى متنها مئات المشاركين من أكثر من 44 دولة.
وشهدت الساعات الأخيرة موجة إدانات دولية وفلسطينية واسعة عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية
"أسطول الصمود العالمي" الذي كان متجهاً نحو قطاع غزة محملا بمواد إغاثية، واحتجاز عدد من سفنه واعتقال النشطاء على متنها، من بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.
وأدانت حركة حماس الفلسطينية اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود" واعتقال ناشطين فيه، معتبرة أنه "قرصنة وإرهاب سيزيد غضب شعوب العالم".
من جانبها، اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي" الاعتراض بأنه "قرصنة بحرية وخرقا سافرا للمواثيق الدولية"، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن البحرية الإسرائيلية اعترضت عدة سفن تابعة لأسطول الصمود العالمي
، ونقلت ركابها إلى ميناء إسرائيلي.
كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن قوات البحرية بدأت عملية للسيطرة على "أسطول الصمود العالمي"، الذي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة، بعد اقترابه من سواحل القطاع.
من جانبه، قال "أسطول الصمود العالمي
" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنًا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه.