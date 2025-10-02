https://sarabic.ae/20251002/الشرطة-البريطانية-تكشف-هوية-منفذ-هجوم-الكنيس-اليهودي-1105555686.html

الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم الكنيس اليهودي

الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم الكنيس اليهودي

سبوتنيك عربي

كشفت الشرطة البريطانية هوية منفذ الهجوم الذي استهدف الكنيس اليهودي بمدينة مانشستر، الذي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين. 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T20:47+0000

2025-10-02T20:47+0000

2025-10-02T20:47+0000

العالم

أخبار العالم الآن

بريطانيا

الأخبار

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102606/51/1026065112_0:259:3135:2022_1920x0_80_0_0_f6650055c028ea032661e19ec371f0ec.jpg

وقالت الشرطة إن منفذ الهجوم، الذي وقع اليوم الخميس، تم تحييده، مشيرة إلى أنه مواطن بريطاني من أصل سوري ويدعى جهاد الشامي، 35 عاما. وقالت الشرطة البريطانية، في وقت سابق اليوم الخميس، إن "عدة أشخاص تعرضوا للطعن في مانشستر أثناء ازدحام كنيس يهودي بالمصلين في عيد الغفران".وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن "الشرطة أطلقت النار على المشتبه به بحادثة الطعن، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف تولت تقديم المساعدة الطبية للمصابين.وذكرت الشرطة أن 3 مشتبه بهم محتجزون حاليا على خلفية الحادث، مشيرة إلى أنهم متهمون بالتدبير لهجمات إرهابية.وصرح عمدة مانشستر الكبرى، آندي بورنهام، لإذاعة "بي بي سي مانشستر": "إنه حادث خطير"، مضيفا: "أطمئن الناس فورًا بأن هذا الخطر المباشر، يبدو أنه قد زال، وأن شرطة مانشستر تعاملت معه بسرعة كبيرة".من جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن شعوره بالفزع إزاء الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر.يذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اعتداءات إرهابية سواء بالدهس بالسيارات أو الطعن وغيرها من الأساليب، تبنى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) العديد منها.ومنذ أعوام، رأت الشرطة الأوروبية "يوربول" أن خطر وقوع هجمات إرهابية في أوروبا لا يزال مرتفعا جدا، ما دفع السلطات والأجهزة الأمنية الأوروبية لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار وحدوث تلك العمليات الإرهابية.

https://sarabic.ae/20250809/الشرطة-البريطانية-اعتقال-نحو-500-متظاهر-في-لندن-دعما-لحركة-فلسطين-المحظورة-1103558150.html

https://sarabic.ae/20230217/لأول-مرة-افتتاح-كنيس-يهودي-في-الإمارات-1073661588.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الأخبار, أخبار سوريا اليوم