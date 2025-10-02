https://sarabic.ae/20251002/الشرطة-البريطانية-تكشف-هوية-منفذ-هجوم-الكنيس-اليهودي-1105555686.html
الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم الكنيس اليهودي
سبوتنيك عربي
كشفت الشرطة البريطانية هوية منفذ الهجوم الذي استهدف الكنيس اليهودي بمدينة مانشستر، الذي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين. 02.10.2025
2025-10-02T20:47+0000
2025-10-02T20:47+0000
2025-10-02T20:47+0000
العالم
أخبار العالم الآن
بريطانيا
الأخبار
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102606/51/1026065112_0:259:3135:2022_1920x0_80_0_0_f6650055c028ea032661e19ec371f0ec.jpg
وقالت الشرطة إن منفذ الهجوم، الذي وقع اليوم الخميس، تم تحييده، مشيرة إلى أنه مواطن بريطاني من أصل سوري ويدعى جهاد الشامي، 35 عاما. وقالت الشرطة البريطانية، في وقت سابق اليوم الخميس، إن "عدة أشخاص تعرضوا للطعن في مانشستر أثناء ازدحام كنيس يهودي بالمصلين في عيد الغفران".وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن "الشرطة أطلقت النار على المشتبه به بحادثة الطعن، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف تولت تقديم المساعدة الطبية للمصابين.وذكرت الشرطة أن 3 مشتبه بهم محتجزون حاليا على خلفية الحادث، مشيرة إلى أنهم متهمون بالتدبير لهجمات إرهابية.وصرح عمدة مانشستر الكبرى، آندي بورنهام، لإذاعة "بي بي سي مانشستر": "إنه حادث خطير"، مضيفا: "أطمئن الناس فورًا بأن هذا الخطر المباشر، يبدو أنه قد زال، وأن شرطة مانشستر تعاملت معه بسرعة كبيرة".من جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن شعوره بالفزع إزاء الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر.يذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اعتداءات إرهابية سواء بالدهس بالسيارات أو الطعن وغيرها من الأساليب، تبنى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) العديد منها.ومنذ أعوام، رأت الشرطة الأوروبية "يوربول" أن خطر وقوع هجمات إرهابية في أوروبا لا يزال مرتفعا جدا، ما دفع السلطات والأجهزة الأمنية الأوروبية لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار وحدوث تلك العمليات الإرهابية.
بريطانيا
وقالت الشرطة إن منفذ الهجوم، الذي وقع اليوم الخميس، تم تحييده، مشيرة إلى أنه مواطن بريطاني من أصل سوري ويدعى جهاد الشامي، 35 عاما.
وقالت الشرطة البريطانية، في وقت سابق اليوم الخميس، إن "عدة أشخاص تعرضوا للطعن في مانشستر أثناء ازدحام كنيس يهودي
بالمصلين في عيد الغفران".
وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن "الشرطة أطلقت النار على المشتبه به بحادثة الطعن، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف تولت تقديم المساعدة الطبية للمصابين.
وذكرت الشرطة أن 3 مشتبه بهم محتجزون حاليا على خلفية الحادث، مشيرة إلى أنهم متهمون بالتدبير لهجمات إرهابية.
وصرح عمدة مانشستر الكبرى، آندي بورنهام، لإذاعة "بي بي سي مانشستر": "إنه حادث خطير"، مضيفا: "أطمئن الناس فورًا بأن هذا الخطر المباشر، يبدو أنه قد زال، وأن شرطة مانشستر تعاملت معه بسرعة كبيرة".
من جهته، أعرب رئيس الوزراء
البريطاني، كير ستارمر، عن شعوره بالفزع إزاء الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر.
17 فبراير 2023, 14:44 GMT
يذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اعتداءات
إرهابية سواء بالدهس بالسيارات أو الطعن وغيرها من الأساليب، تبنى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) العديد منها.
ومنذ أعوام، رأت الشرطة الأوروبية "يوربول" أن خطر وقوع هجمات إرهابية في أوروبا لا يزال مرتفعا جدا، ما دفع السلطات والأجهزة الأمنية الأوروبية لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار وحدوث تلك العمليات الإرهابية.